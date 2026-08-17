IN SINTESI Il Napoli deve sfoltire la rosa per finanziare l’assalto a Gabriel Jesus (valutato 20 milioni). In uscita: Cajuste tratta col Torino (6,5M), Lang conteso da Atalanta e Ajax, mentre Lucca resta in bilico. Sorprese in entrata: David Neres è stato tolto dal mercato e resterà azzurro. Vicino il rinnovo fino al 2030 per Frank Anguissa.

Quali giocatori del Napoli possono partire per sbloccare il mercato? e chi resterà in rosa?

La regola non scritta del calciomercato recita che costruire è esaltante, ma demolire è una vera e propria arte. La SSC Napoli, a poco più di due settimane dal suono della campanella che chiuderà le trattative estive, si trova esattamente in questo crocevia. Gli azzurri hanno piazzato due colpi fondamentali in entrata e in uscita: hanno spedito il pesante fardello di Romelu Lukaku al Fenerbahçe e si apprestano ad accogliere Benoit Badiashile dal Chelsea per blindare la difesa. Ma il grosso del lavoro sulla scrivania del Direttore Sportivo Giovanni Manna deve ancora essere completato.

Sfoltire una rosa reduce da un biennio fisiologicamente logorante non è impresa facile. La missione è doppia: piazzare i cosiddetti “esuberi” per alleggerire il monte ingaggi e accumulare il tesoretto vitale per tentare l’ultimo, grande assalto della stagione. Aurelio De Laurentiis vuole onorare l’anno del Centenario con un fuoriclasse assoluto, ma senza cedere di un millimetro sui parametri del Fair Play Finanziario. La parola d’ordine a Castel Volturno è solo una: vendere bene.

Scheda Dati: Il quadro delle uscite, delle permanenze e dei costi della SSC Napoli Giocatore Status Attuale Dettagli e Valutazioni (Cifre) Jens Cajuste In Uscita Trattativa avanzata col Torino (Prestito con diritto/obbligo a ~6,5 Mln) Noa Lang In Uscita Valutato 25-28 Mln. Niente prestiti, si attende Ajax o Galatasaray. David Neres Tolto dal Mercato Resta a Napoli per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Frank Anguissa Rinnovo in Vista Accordo vicino per il prolungamento fino al 2030. Gabriel Jesus Obiettivo in Entrata Richiesta Arsenal: ~20 Mln. Operazione legata alle cessioni azzurre.

Quale sarà il futuro di Noa Lang e Lorenzo Lucca nel mercato del Napoli?

Il Napoli valuta Noa Lang non meno di 25-28 milioni e rifiuta i prestiti chiesti dall’Atalanta. Il futuro di Lucca (nel mirino della Lazio) è legato all’arrivo di Gabriel Jesus.

Il nodo più intricato sul tavolo di Manna si chiama Noa Lang. L’esterno offensivo olandese è tra i profili più richiesti d’Europa, ma la formula di trasferimento blocca ogni fumata bianca. Nelle ultime ore l’Atalanta ha effettuato un sondaggio esplorativo, ma la “Dea” spinge per un prestito con diritto di riscatto. La risposta del Napoli è stata categorica: si parte solo a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 25 e i 28 milioni di euro (avendolo pagato quasi 30 un anno fa). Manna attende che l’Ajax riesca a cedere i propri esuberi o che il Galatasaray, alla disperata ricerca di fantasia sugli esterni, formuli l’offerta cash.

Diversa, ma altrettanto complessa, la situazione di Lorenzo Lucca. L’ex Udinese sta facendo di tutto per farsi notare da Allegri, timbrando il cartellino a ripetizione nelle amichevoli estive. La Lazio osserva sorniona la situazione, ma si tratta di una pista fredda. Il paradosso di Lucca è che la sua permanenza a Castel Volturno dipende da fattori esterni: se il Napoli non dovesse riuscire a trovare le coperture finanziarie per chiudere il sogno Gabriel Jesus, Lucca resterebbe come fido scudiero di Hojlund. Altrimenti, farà le valigie per fargli spazio.

A che punto sono le trattative in uscita per Cajuste, Ngonge e Cheddira?

Cajuste è a un passo dal Torino (6,5 milioni tra prestito e riscatto), mentre Ngonge tratta con Parma e Monza. Walid Cheddira andrà in Serie B al Verona.

Il lavoro oscuro, ma fondamentale per le liste di Serie A, riguarda il cosiddetto “middle-class” della rosa. Jens Cajuste, reduce dal prestito all’Ipswich Town, ha già la valigia pronta per il Piemonte: la trattativa con il Torino è caldissima e viaggia verso la chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una valorizzazione totale di circa 6,5 milioni di euro.

Cyril Ngonge, sballottato tra Torino ed Espanyol nella passata stagione (2025/26), non rientra nelle geometrie del 4-3-3 allegriano. Sulle sue tracce si sono mossi concretamente il Parma e il Monza. Scendendo di categoria, l’attaccante marocchino Walid Cheddira è destinato a lasciare nuovamente il Golfo: dopo un iniziale interesse del Pisa, il Verona è balzato in pole position per affidargli le chiavi del proprio reparto offensivo in Serie B.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Piazzare i giocatori non funzionali al progetto (esuberi) è la prova del nove per ogni dirigenza moderna. Non si tratta solo di incassare qualche milione, ma di ripulire il monte ingaggi e, soprattutto, di evitare ad Allegri la gestione di uno spogliatoio extralarge e demotivato. Una squadra snella, dove tutti si sentono coinvolti, è la base assoluta per affrontare la pressione di un anno storico come quello del Centenario.

Cosa è successo con Jesper Lindstrom e lo Schalke 04?

L’accordo con lo Schalke 04 è saltato clamorosamente per incomprensioni sui dettagli, portando il Napoli a emettere un duro comunicato. Il danese resta in uscita.

Un capitolo grottesco di questo mercato ha per protagonista Jesper Lindstrom. Il danese era virtualmente un giocatore dello Schalke 04. I club avevano raggiunto un accordo totale, ma nelle ultime battute si è registrata una fumata nera clamorosa, sfociata in un vero e proprio caso diplomatico con il Napoli che ha emesso un duro comunicato ufficiale contro il comportamento dei tedeschi.

Nonostante all’inizio del precampionato si ipotizzasse un suo riadattamento tattico come mezzala d’inserimento per Allegri, Lindstrom è progressivamente sparito dai radar, non disputando le ultime amichevoli. Il giocatore è un corpo estraneo in attesa di collocazione. Nelle ultime ore la sua ex squadra, il Brondby, ha effettuato un sondaggio, ma si è immediatamente ritirata di fronte all’impossibilità di coprire l’elevato ingaggio del calciatore.

Perché David Neres e Frank Anguissa non lasceranno il Napoli?

Il Mattino conferma che Neres è stato tolto dal mercato per farlo recuperare dall’infortunio, mentre Anguissa è ormai a un passo dal rinnovo contrattuale fino al 2030.

Nel vortice delle partenze, emergono due certezze granitiche. La prima, per certi versi sorprendente, riguarda David Neres. Le sirene europee e sudamericane non mancavano, ma la società ha tracciato una linea rossa. Come confermato dall’edizione odierna de Il Mattino: “Il brasiliano è ormai fuori dal mercato e non potrà lasciare Napoli, in attesa che si riprenda dall’infortunio”. Il fastidio alla caviglia che lo ha tormentato nel finale della passata stagione e nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha convinto il club a tutelare l’investimento, attendendo il suo ritorno a pieni regimi per metterlo a disposizione di Allegri.

La seconda certezza è Frank Zambo Anguissa. Il camerunense è letteralmente rinato durante l’estate, mettendosi alle spalle le opacità atletiche dell’ultimo anno. Nonostante gli abboccamenti inglesi del Sunderland, la volontà delle parti coincide: i dialoghi tra l’agente e il Napoli procedono spediti verso un rinnovo di contratto fino al 2030 (l’attuale scade a giugno prossimo). Nessun dubbio anche sui portieri: Meret e Milinkovic-Savic restano a blindare la porta, con la Juventus ormai defilata sul fronte serbo.

Quante possibilità ha il Napoli di acquistare Gabriel Jesus per il Centenario?

De Laurentiis vuole il grande colpo per il Centenario: il brasiliano lascerà l’Arsenal e costa 20 milioni, ma il Napoli deve prima abbassare l’indice dei costi in rosa.

Tutto questo frenetico lavorio in uscita converge verso un unico, grandioso obiettivo: Gabriel Jesus. Il fuoriclasse brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match dell’Arsenal contro il Manchester City, certificando una rottura ormai insanabile con i Gunners.

Come sottolineato da Il Mattino, in società “resta sempre la volontà di un colpo offensivo che sappia far sognare i tifosi”. Aurelio De Laurentiis vuole onorare la stagione del Centenario lasciando un segno indelebile, ma i numeri devono tornare. Servono 20 milioni di euro cash per accontentare i londinesi. Il Napoli ha l’obbligo di liberare spazio vitale nelle liste UEFA e della Serie A, oltre a dover ricalibrare il monte ingaggi. La volontà presidenziale c’è, il fascino della piazza pure: se Manna riuscirà a chiudere le operazioni in uscita (soprattutto Lang), il colpo da sogno diventerà solida realtà.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La gestione del mercato di agosto dimostra una grande maturità da parte dei vertici societari. Trattenere David Neres per farlo curare è un segnale di rispetto verso l’asset e verso l’atleta, evitando di svenderlo in preda al panico. Ma il vero termometro dell’estate azzurra è il pugno di ferro su Noa Lang. Rifiutare i prestiti farlocchi, tenendo il punto sui 25 milioni, manda un messaggio chiaro all’Europa: il Napoli non è un supermercato dove si va a caccia di saldi di fine stagione. Certo, questo rigore rischia di ritardare l’assalto a Gabriel Jesus, ma è l’unica politica che impedisce al club di fare la fine di altre nobili decadute del calcio italiano, strozzate dai debiti e dai riscatti non esercitati. Si vende al giusto prezzo per comprare al giusto momento.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha tolto dal mercato David Neres, che resterà a disposizione di Allegri.

Jens Cajuste è in fase di chiusura col Torino (prestito e riscatto a 6,5 milioni complessivi).

L’accordo tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom è saltato con tanto di scontro diplomatico. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’offerta cash da 25-28 milioni da parte di Ajax o Galatasaray per l’esterno Noa Lang.

La firma sul rinnovo di contratto fino al 2030 per il centrocampista Frank Anguissa.

📌 Le domande più frequenti Quali giocatori cederà il Napoli nelle ultime settimane di mercato? Il DS Manna sta lavorando alle uscite di Noa Lang (conteso da Atalanta, Ajax e Galatasaray), Jens Cajuste (vicino al Torino), Cyril Ngonge, Walid Cheddira e Jesper Lindstrom per finanziare il mercato in entrata. David Neres lascerà il Napoli in questa sessione di mercato? No, secondo le ultime decisioni della società riportate da Il Mattino, David Neres è stato tolto dal mercato. Il brasiliano resterà per recuperare dall’infortunio alla caviglia e mettersi a disposizione di Allegri. Perché il Napoli deve ancora vendere dopo l’addio di Lukaku al Fenerbahçe? Per acquistare un top player come Gabriel Jesus servono circa 20 milioni di euro per il cartellino e un ampio margine salariale. Il solo addio del belga non basta per rientrare nei rigidi parametri imposti da De Laurentiis. Qual è la situazione contrattuale di Frank Anguissa? Dopo un ottimo precampionato che ha cancellato i dubbi fisici, il Napoli e Anguissa sono vicini a un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2030, allontanando definitivamente le sirene inglesi del Sunderland.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le decisioni societarie sul ritiro di David Neres dal mercato e le conferme sulle ambizioni di Aurelio De Laurentiis per l’acquisto di Gabriel Jesus (in vista del Centenario) sono state diffuse in esclusiva dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. I retroscena e le cifre legate ai giocatori in esubero (i 6,5 milioni pattuiti col Torino per Cajuste, le trattative fallite per Lindstrom e la valutazione di 25-28 milioni per Noa Lang) sono dati consolidati incrociati con le agenzie di stampa specializzate in calciomercato.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 17 Agosto 2026.

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