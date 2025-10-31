Conte aspetta Spalletti al Maradona: dopo 800 partite arriva il primo, storico, scontro

Due rette parallele, destinate a sfiorarsi all’infinito senza mai toccarsi. Per anni, le carriere di Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno seguito questa legge geometrica nel calcio italiano. Ma ogni legge ha la sua eccezione, e questa si chiama Juventus.

L’arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera non è solo un trasferimento che infiamma i tifosi del Napoli; è l’evento che spezza un incantesimo, che fa collidere le due rette. Il 7 dicembre, in Napoli-Juventus, andrà in scena la storia: il primo, incredibile scontro diretto tra i due in Serie A.

Perché Conte e Spalletti non si sono mai affrontati in Serie A?

La risposta è un’incredibile coincidenza dovuta a percorsi di carriera sfalsati. Può sembrare un paradosso, considerando le 559 panchine di Spalletti e le 250 di Conte nel nostro massimo campionato. Eppure, non hanno mai allenato contemporaneamente in Serie A in squadre avversarie nello stesso periodo.

Quando uno era protagonista, l’altro era all’estero, in Nazionale, o in un’altra categoria. L’unico precedente anomalo risale al 2005, in un Roma-Siena, ma Conte era in panchina come vice di De Canio, una nota a margine che non conta come scontro diretto. Il loro confronto è sempre stato un appuntamento mancato, un evento fantasma. Fino ad ora.

Non solo rivali: le tappe comuni di due vite parallele

A rendere la sfida ancora più affascinante sono i luoghi che li accomunano, come tappe di un pellegrinaggio condiviso. Entrambi hanno guidato la panchina dell’Inter, anche se con risultati diversi (meglio Conte, con lo Scudetto). Entrambi hanno indossato l’azzurro più importante, quello della Nazionale italiana, portando sulle spalle le speranze di un intero paese.

E soprattutto, entrambi hanno compiuto l’impresa a Napoli. Spalletti, l’architetto del terzo, storico scudetto, un trionfo che si è tatuato sulla pelle. Conte, il condottiero del quarto, che ha trasformato il sogno in una solida realtà. Hanno conquistato lo stesso popolo, seduto sulla stessa panchina. Ora, uno di loro tornerà da nemico.

7 Dicembre: non una partita, ma una resa dei conti

L’ufficialità di Spalletti alla Juventus dopo sole otto giornate ha acceso la miccia. Per i tifosi partenopei è un affronto, l’ennesimo passaggio doloroso sull’asse Napoli-Torino. Per la Serie A, è finalmente la chiusura di un cerchio. Il 7 dicembre non sarà solo una sfida tattica tra due dei migliori allenatori italiani. Sarà uno scontro psicologico, una battaglia di narrazioni, il passato contro il presente. La retta parallela non esiste più. Esiste solo un punto d’impatto. E si trova al centro dello stadio Diego Armando Maradona.