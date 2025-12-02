Coppa Italia, obiettivo Quarti per il Napoli contro il Cagliari

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:00 nello Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri entrano ora nella competizione come una delle otto teste di serie, pronte a inaugurare il proprio percorso nella fase a eliminazione diretta. L’ambiente partenopeo arriva alla gara rinvigorito dal successo in campionato contro la Roma, deciso da Neres, risultato che ha riportato il Napoli in vetta alla Serie A affiancando il Milan e alimentando ulteriore entusiasmo.

Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, affronta la trasferta con alcune incognite di formazione. Il centrale difensivo Yerry Mina non ha recuperato in tempo e non potrà essere convocato, costringendo il tecnico a rinunciare a un elemento fondamentale del reparto arretrato. In mezzo al campo potrebbe invece tornare disponibile Mazzitelli, qualora lo staff medico dia l’ok definitivo. L’allenatore sardo è comunque pronto a rivedere l’undici iniziale per sopperire alle assenze e sfruttare al meglio le alternative a disposizione.

La sfida, oltre al valore agonistico, presenta alcuni spunti analitici interessanti legati alle quote calcio per le quali il Napoli è considerato largamente favorito, con una valutazione di 1.43, mentre il pareggio al 90° è indicato a 4.35 e l’eventuale successo del Cagliari a 7.00. Più che incoraggiare pronostici, questi numeri suggeriscono la diversa condizione delle due squadre: da una parte una formazione stabilmente ai vertici del campionato, dall’altra un Cagliari chiamato a una prova di grande compattezza, soprattutto in assenza di un titolare importante come Mina.

Sul piano regolamentare, gli ottavi di Coppa Italia si disputeranno in gara unica e in casa della squadra meglio classificata nella stagione precedente. Una formula secca, senza tempi supplementari: in caso di parità, si va direttamente ai rigori. Questo elemento rende il match insidioso anche per una delle big del torneo, perché l’equilibrio di una singola partita può sempre riservare sorprese, soprattutto contro un avversario organizzato come il Cagliari, che ha preparato con attenzione la trasferta.

La sfida, che sarà visibile in chiaro su Italia Uno nel tardo pomeriggio (ore 18.00) di mercoledì 3 dicembre 2025, rappresenta dunque un appuntamento rilevante per entrambe le squadre: il Napoli vuole confermare il suo stato di forma e avanzare nella competizione, mentre il Cagliari cerca un risultato prestigioso in uno degli stadi più difficili d’Italia. Una partita che unisce attese, qualità tecnica e il fascino delle gare a eliminazione diretta.