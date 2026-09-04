IN SINTESI ESECUTIVA Aurelio De Laurentiis ha tentato in ogni modo di portare Francesco Pio Esposito alla SSC Napoli. L’agente Mario Giuffredi ha svelato che il presidente azzurro fu il primo a muoversi ai tempi del prestito allo Spezia. L’attaccante di Castellammare ha però rifiutato, rinnovando con l’Inter FC fino al 2032 (ingaggio stimato in 2,5 milioni annui). Oggi, Esposito è titolare nell’Inter di Cristian Chivu e guida l’attacco della Nazionale di Roberto Mancini (5 gol in 9 gare).

Perché Francesco Pio Esposito ha rifiutato il Napoli di Aurelio De Laurentiis?

La vigilia della supersfida di San Siro tra Inter e SSC Napoli si arricchisce di un retroscena di mercato che brucia come sale su una ferita aperta. Il protagonista assoluto è Francesco Pio Esposito, il centravanti classe 2005 nato a Castellammare di Stabia, emigrato giovanissimo al Nord e oggi consacratosi come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. Mentre Massimiliano Allegri prepara le contromisure tattiche per arginarlo, emerge una verità inequivocabile: il talento campano avrebbe potuto indossare la maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis aveva intuito le potenzialità del ragazzo prima di chiunque altro, mettendo sul piatto un’offerta concreta per riportarlo a casa. Un tentativo disperato, respinto al mittente da una volontà ferrea del calciatore, che ha preferito legare il proprio destino ai colori nerazzurri.

Scheda Dati: Profilo, contratto e statistiche di Francesco Pio Esposito (Settembre 2026) Parametro / Entità Dato Ufficiale / Valore Rilevato Affidabilità Club Attuale e Scadenza Inter FC – 30 Giugno 2032 ✅ Ufficiale Ingaggio Netto Annuo ~ 2,5 Milioni di euro ⚠️ Stima ufficiosa Statistiche Nazionale (Mancini) 9 Presenze / 5 Gol ✅ Ufficiale Ruolo Tattico (Inter) Partner d’attacco di Lautaro Martinez ✅ Verificato

*Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

Come ha provato Aurelio De Laurentiis ad acquistare Francesco Pio Esposito?

Il presidente della SSC Napoli si è mosso in netto anticipo, contattando l’agente Mario Giuffredi durante il prestito del giocatore allo Spezia per tentare l’acquisto definitivo.

A svelare i dettagli di questa operazione sfumata è stato Mario Giuffredi, storico procuratore di Francesco Pio Esposito. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente ha riconosciuto i meriti di scouting della dirigenza partenopea. “Aurelio De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo”, ha dichiarato Giuffredi.

Il tempismo del presidente azzurro è stato chirurgico. I contatti più intensi risalgono al periodo in cui l’attaccante militava in prestito allo Spezia. In quella fase, Francesco Pio Esposito stava dimostrando di poter reggere l’urto del calcio professionistico, ma non era ancora esploso definitivamente. De Laurentiis voleva anticipare la concorrenza, fiutando l’opportunità di riportare in Campania un talento purissimo. “Voleva fare di tutto per prenderlo”, ha ribadito Giuffredi, confermando che la SSC Napoli era disposta a un investimento economico importante per strappare il cartellino all’Inter FC.

Perché Francesco Pio Esposito ha scelto di restare all’Inter FC?

L’attaccante ha rifiutato la SSC Napoli per un profondo senso di appartenenza verso l’Inter FC, considerata la sua seconda famiglia, firmando un rinnovo fino al 2032.

Di fronte al pressing asfissiante di Aurelio De Laurentiis, la trattativa si è infranta contro un muro emotivo invalicabile. Francesco Pio Esposito non ha mai fatto una questione economica, ma di pura gratitudine. “Il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata”, ha spiegato Mario Giuffredi. “Per lui l’Inter è casa sua, l’Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun’altra strada”.

Questa fedeltà è stata ampiamente ricompensata dalla dirigenza milanese. Nelle scorse settimane, Francesco Pio Esposito ha apposto la firma su un rinnovo contrattuale “monstre”, legandosi all’Inter FC fino al 30 giugno 2032. Un accordo a lunghissimo termine che lo blinda da qualsiasi futura offensiva di mercato. Sotto il profilo finanziario, le stime basate su indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata indicano un sensibile adeguamento salariale: l’ingaggio netto dell’attaccante si aggira ora intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione. Cifre da top player per un ragazzo di soli 21 anni.

⚡ L’impatto tattico in Inter-Napoli: Domani sera al Meazza, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti proprio con il talento sfuggito a De Laurentiis. L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, che lo ha cresciuto e valorizzato nella Primavera, lo ha promosso titolare inamovibile. Nelle prime due giornate di campionato, Francesco Pio Esposito ha agito come partner perfetto di Lautaro Martinez, garantendo fisicità, sponde e profondità. La difesa azzurra, già in emergenza, dovrà disinnescare un attaccante che unisce la fame del giovane alla malizia del veterano.

Quali sono le statistiche di Francesco Pio Esposito con la Nazionale Italiana?

L’attaccante in nazionale vanta una media impressionante: 5 gol in 9 partite, guadagnandosi il posto da titolare per la Nations League.

Il rimpianto della SSC Napoli si amplifica osservando la dimensione internazionale raggiunta dal ragazzo di Castellammare. Francesco Pio Esposito non è solo il presente dell’Inter FC, ma è diventato il pilastro offensivo della Nazionale Italiana. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini potrebbe consegnargli definitivamente le chiavi dell’attacco azzurro.

I numeri in maglia azzurra (quella dell’Italia) sono spaventosi. Pur avendo iniziato il suo percorso come attaccante part-time, Francesco Pio Esposito ha già realizzato 5 gol in appena 9 presenze complessive. Una media realizzativa che potrebbe convincere Roberto Mancini a puntare su di lui senza esitazioni per i prossimi, delicatissimi impegni ufficiali. L’attaccante potrebbe guidare il reparto offensivo dell’Italia nelle sfide di UEFA Nations League in programma il 25 e il 28 settembre contro il Belgio e la Turchia.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La vicenda di Francesco Pio Esposito è la fotografia esatta di un problema sistemico del calcio campano. Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo dovere, muovendosi in anticipo e offrendo soldi veri. Ma il problema nasce a monte. Come è possibile che un talento purissimo nato a Castellammare di Stabia debba emigrare da bambino per trovare le strutture e la fiducia necessarie per esplodere? L’Inter FC è diventata la sua “seconda famiglia” semplicemente perché la Campania non è stata in grado di essere la prima. Finché la SSC Napoli non costruirà un centro sportivo all’avanguardia e una rete di scouting capillare sul territorio regionale, continueremo a vedere i nostri figli migliori fare le fortune dei club del Nord. E domani sera a San Siro, vederlo esultare con la maglia nerazzurra, farà ancora più male.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Aurelio De Laurentiis ha tentato di acquistare Francesco Pio Esposito quando giocava nello Spezia.

L’attaccante ha rifiutato la SSC Napoli per rinnovare con l’Inter FC fino al 30 giugno 2032.

Roberto Mancini lo ha convocato come titolare per le sfide di Nations League contro Belgio e Turchia. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’impatto di Francesco Pio Esposito nella sfida di campionato tra Inter FC e SSC Napoli a San Siro.

La tenuta difensiva della squadra di Massimiliano Allegri contro la coppia formata da Esposito e Lautaro Martinez.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni relative al tentativo di acquisto da parte di Aurelio De Laurentiis sono state rilasciate dall’agente Mario Giuffredi ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Le cifre riguardanti l’ingaggio di Francesco Pio Esposito (2,5 milioni di euro annui) sono stime basate su indiscrezioni finanziarie riportate da Calcio e Finanza. Le statistiche sulle presenze e i gol in Nazionale sotto la gestione di Roberto Mancini sono certificate dai database ufficiali della FIGC.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026.

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