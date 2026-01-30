Napoli, quanto hanno inciso gli infortuni sulla stagione. I dati dell’infermeria di Conte

UN CAMPIONATO AD HANDICAP. Un’analisi approfondita sui dati della stagione 2025/26 certifica che il Napoli è la squadra più penalizzata della Serie A. Ben 23 calciatori su 27 (l’85,1% della rosa) hanno subito stop fisici, accumulando il record negativo di 117 gare saltate. Il confronto con l’Inter capolista è impietoso: i nerazzurri hanno avuto solo 78 assenze, potendo contare su una stabilità tecnica nettamente superiore. L’indice Transfermarkt sul “Valore di Mercato Cumulativo Indisponibile” stima che il Napoli abbia dovuto rinunciare a un potenziale tecnico di 2,2 miliardi di euro (causa assenze prolungate di top player come Anguissa, De Bruyne e Lukaku), contro il solo miliardo dell’Inter. Un divario che spiega, dati alla mano, il ritardo in classifica.

Per comprendere la reale dimensione della stagione del Napoli, bisogna mettere da parte per un attimo le emozioni del campo e immergersi nella fredda, ma rivelatrice, realtà dei numeri. La narrazione che vede Antonio Conte in difficoltà rispetto alle aspettative estive si scontra con un muro di dati statistici che trasformano gli alibi in prove a discarico. Il Napoli 2025-2026 non ha semplicemente “avuto qualche infortunio”: ha affrontato un’ecatombe sportiva che ha minato le fondamenta stesse della competitività, creando un divario strutturale con le dirette concorrenti, Inter su tutte.

Napoli record negativo 2026: 117 gare saltate e l’85% della rosa coinvolta

Analizzando il dettaglio cronachistico, l’emergenza vissuta a Castel Volturno assume contorni grotteschi. Su una rosa composta da 27 elementi, ben 24 calciatori sono finiti in infermeria per almeno un turno. Parliamo dell’85,1% dell’organico. In pratica, Conte non ha quasi mai potuto scegliere, ma si è limitato a contare i superstiti. Il dato aggregato delle partite ufficiali saltate dai tesserati azzurri è il più alto della Serie A: 117 gare.

Questo numero, da solo, basterebbe a giustificare la discontinuità di risultati. Ogni settimana, lo staff tecnico ha dovuto ridisegnare l’assetto tattico, adattare giocatori fuori ruolo e forzare i rientri, innescando spesso un circolo vizioso di ricadute. Alle spalle del Napoli in questa “classifica del dolore” troviamo il Sassuolo (110 gare) e la Juventus (103), che pure ha pagato dazio con l’assenza di Bremer. Ma la vera anomalia è il distacco dalle squadre che oggi precedono gli azzurri in classifica.

Differenza infortuni Napoli-Inter: 39 partite di gap che decidono lo Scudetto

Contestualizzando il dato rispetto alla vetta, il confronto con l’Inter è la chiave di volta per leggere la classifica. La capolista ha registrato “solo” 78 gare saltate per infortunio. La matematica è spietata: 117 meno 78 fa 39. L’Inter ha avuto a disposizione i suoi giocatori per 39 partite in più rispetto al Napoli. È come se Simone Inzaghi avesse avuto un “bonus” di un intero campionato giocato da un titolare in più rispetto a Conte.

Mentre l’Inter poteva gestire le energie, ruotare gli uomini in Champions e preservare i titolari per i big match, il Napoli era costretto a spremere sempre gli stessi (vedi Lobotka e Di Lorenzo), arrivando agli appuntamenti decisivi con la spia della riserva accesa. Anche la Roma, altra concorrente per la zona Champions, si attesta sui numeri dei nerazzurri (78 gare out), confermando che il Napoli ha corso una maratona con uno zaino di pietre sulle spalle.

L’indice Transfermarkt: perché i “2,2 miliardi” spiegano il crollo tecnico

Approfondendo l’impatto qualitativo, c’è un dato economico fornito da Transfermarkt che merita una spiegazione dettagliata per non essere frainteso. Si parla di 2,2 miliardi di euro di “Valore di Mercato Cumulativo Indisponibile”.

Cosa significa? Non sono soldi persi dal bilancio di De Laurentiis. È un indice che misura la qualità tecnica sottratta all’allenatore. L’algoritmo somma il valore di mercato di ogni giocatore per ogni partita che ha saltato.

Se si ferma una riserva da 5 milioni per 10 gare, l’impatto è di 50 milioni. Ma se si fermano top player come Kevin De Bruyne, Frank Anguissa o Romelu Lukaku (che valgono decine e decine di milioni) per mesi interi, l’indice schizza alle stelle.

Il Napoli ha raggiunto quota 2,2 miliardi proprio perché ha perso i suoi giocatori migliori, quelli insostituibili.

Il confronto con le altre è impietoso:

• Napoli: 2,2 Mld (Assenze di Top Player)

• Milan: 1,7 Mld

• Juventus: 1,6 Mld

• Inter: 1,0 Mld

L’Inter ha avuto un indice di 1 miliardo: meno della metà del Napoli. Questo significa che i nerazzurri non solo hanno avuto meno infortuni, ma hanno avuto infortuni che hanno colpito giocatori meno “pesanti” nell’economia del gioco o per periodi più brevi. Conte ha dovuto rinunciare al cuore pulsante del suo progetto tecnico (il centrocampo titolare e il centravanti principe) per gran parte del girone d’andata. Di fronte a questi numeri, il ritardo in classifica non è una colpa, ma una conseguenza fisiologica.

TABELLA DATI (DOSSIER INFORTUNI SERIE A)

Squadra Gare Saltate Indice Valore Tecnico Assente* Analisi Comparata Napoli 117 2,2 Miliardi € Emergenza Totale Milan (Dato N/D) 1,7 Miliardi € Alta criticità Juventus 103 1,6 Miliardi € Alta criticità Inter 78 1,0 Miliardi € Impatto Minimo

*L’indice Transfermarkt somma il valore di mercato dei giocatori per ogni partita saltata, indicando la qualità tecnica sottratta alla squadra.

