IN SINTESI La sconfitta per 3-2 contro l’Inter certifica che il gioco di Massimiliano Allegri alla SSC Napoli non funziona. Avanti 2-0 con Politano e Hojlund, la squadra si è rintanata in area. Gli errori tattici sono evidenti: baricentro troppo basso, incapacità di gestire il possesso e cambi disastrosi (l’inserimento di Badiashile ha regalato l’area a Thuram e Lautaro Martinez). Con 5 gol subiti in due gare, il dogma della solidità difensiva allegriana è già crollato.

Perché il Napoli ha perso contro l ‘Inter, quali sono stati gli errori di Allegri e quali occasioni ha sbagliato il Napoli nel finale?

Se la sconfitta casalinga contro il Como poteva essere derubricata a incidente di percorso estivo, il clamoroso crollo dello Stadio San Siro assume i contorni di una sentenza. Il 3-2 con cui l’Inter di Cristian Chivu ha ribaltato la SSC Napoli non è un semplice episodio sfortunato, ma la radiografia spietata di un sistema di gioco che, al momento, è disfunzionale e anacronistico. Massimiliano Allegri era stato chiamato da Aurelio De Laurentiis per blindare la difesa e restituire cinismo a una squadra reduce dalle scorie dell’era Conte. Eppure, dopo tre giornate di campionato, il Napoli si ritrova con 5 gol sul groppone, due sconfitte consecutive e un’identità tattica smarrita tra la paura di osare e l’incapacità di difendere. La notte di Milano ci ha detto una cosa chiara: speculare sul risultato rinunciando a giocare a calcio, nel 2026, è un suicidio sportivo.

Scheda Dati: I 3 errori sistemici di Massimiliano Allegri a San Siro Errore Tattico Analisi dell’Impatto sul Match 1. Baricentro Basso sul 2-0 Invece di gestire il pallone, la squadra si è schiacciata negli ultimi 25 metri, invitando l’Inter ad attaccare a pieno organico senza subire ripartenze. 2. Sostituzioni Conservative Togliere Alisson Santos per inserire Benoit Badiashile ha distrutto le distanze tra i reparti, togliendo ogni via d’uscita offensiva alla squadra. 3. Filtro a Centrocampo Nullo Lobotka e Anguissa, lasciati soli contro la mediana a 5 dell’Inter, sono stati sistematicamente presi in mezzo da Barella e Zielinski. Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

La paura di vincere: perché il Napoli ha smesso di giocare sul 2-0?

Dopo l’uno-due di Politano e Hojlund, Allegri ha ordinato la ritirata. Un atteggiamento rinunciatario che ha consegnato l’inerzia psicologica e territoriale all’Inter.

Il calcio è uno sport di inerzie. Quando al 53′ Rasmus Hojlund ha scaraventato in rete il pallone del 2-0 (dopo il vantaggio di Matteo Politano), il Napoli aveva l’Inter in pugno. I nerazzurri erano sbandati, San Siro mormorava. In quel preciso istante, una grande squadra avrebbe congelato il pallone, gestendo il possesso per far correre a vuoto l’avversario e colpirlo negli spazi aperti.

La SSC Napoli di Massimiliano Allegri ha fatto l’esatto opposto. Ha smesso di giocare. La squadra si è abbassata di venti metri, rintanandosi al limite della propria area di rigore. Questo atteggiamento, che il tecnico livornese definisce “gestione del momento”, si è tradotto in pura paura. Consegnare il pallino del gioco a una squadra fisica e tecnica come l’Inter significa accettare di subire un assedio. Il gol dell’1-2 di Lautaro Martinez, arrivato appena tre minuti dopo il raddoppio azzurro, è la naturale conseguenza di un baricentro troppo basso che non permetteva né di pressare i portatori di palla nerazzurri (Dimarco ha crossato indisturbato), né di ripartire.

I cambi disastrosi: come l’ingresso di Badiashile ha regalato l’area a Thuram

L’inserimento di un difensore in più ha disorientato la retroguardia. Badiashile si è fatto sovrastare da Thuram, certificando il fallimento delle barricate allegriane.

Se l’atteggiamento di base era sbagliato, le letture a gara in corso sono state letali. Sull’1-2, l’Inter ha inserito Marcus Thuram per aumentare il peso specifico in area. La risposta di Allegri è stata scolastica e controproducente: all’80’, ha tolto un esterno offensivo (Alisson Santos) per inserire un difensore centrale puro, Benoit Badiashile.

L’idea era quella di blindare i palloni alti, ma l’effetto è stato disastroso. Inserire un difensore a freddo, in un momento di massima pressione, ha fatto saltare le distanze e le marcature della linea a quattro formata da Rrahmani e Rafa Marin. Appena due minuti dopo il suo ingresso, Badiashile si è fatto letteralmente saltare in testa da Marcus Thuram per il gol del 2-2. Le barricate non hanno retto. Quando rinunci ad attaccare, l’avversario sa che può riversare tutti i suoi uomini nella tua trequarti senza rischiare nulla. Il gol del 3-2 di Lautaro Martinez al 91′ è l’epilogo inevitabile di una squadra che ha passato 40 minuti a respingere palloni come una provinciale in lotta per la salvezza.

⚡ Il crollo del mito del “Cortomuso”: La filosofia di Allegri si basa su un patto non scritto: rinuncio allo spettacolo, ma ti garantisco una difesa di ferro. Se questo patto viene meno, crolla tutto. Un Napoli che prende 5 gol in due partite contro Como e Inter dimostra che la squadra non ha i meccanismi difensivi per assorbire la pressione avversaria. Difendere bassi senza avere i difensori adatti a farlo è un errore di valutazione imperdonabile.

Il crollo del centrocampo: Lobotka e Anguissa travolti dal dinamismo nerazzurro

La mediana a due del Napoli non ha fatto filtro. Barella e l’ex Zielinski hanno dominato il palleggio, evidenziando la lentezza cronica del reparto azzurro.

L’analisi non può esentare il centrocampo. Il 4-3-3 disegnato da Allegri si è trasformato rapidamente in un 4-5-1 schiacciatissimo. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono stati lasciati in balia della superiorità numerica e dinamica del centrocampo a cinque dell’Inter.

Nicolò Barella e il grande ex Piotr Zielinski hanno dominato i ritmi della gara. Anguissa, in particolare, è apparso nuovamente lento e compassato, incapace di accorciare sulle mezzali avversarie e impreciso nelle rare occasioni in cui il Napoli ha provato a uscire palla al piede. L’assenza di un giocatore di rottura e di gamba (l’infortunio di McTominay pesa come un macigno) ha costretto la difesa a subire ondate continue. L’ingresso tardivo di Kevin De Bruyne (al 62′) non ha sortito gli effetti sperati: in una squadra che non ha il pallone e pensa solo a difendere, un genio della trequarti diventa un corpo estraneo costretto a rincorrere gli avversari.

Scheda Dati: Il crollo difensivo della SSC Napoli nelle prime 3 giornate Partita (Serie A 26/27) Gol Subiti Tiri Subiti (In Porta) Atteggiamento Tattico 1ª Giornata: Genoa-Napoli 0 11 (3) Attesa e ripartenza. 2ª Giornata: Napoli-Como 2 21 (6) Passività totale. 3ª Giornata: Inter-Napoli 3 18 (8) Barricata fallita sul 2-0. Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it (Fonti: Lega Serie A, Opta)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La sconfitta di San Siro è un campanello d’allarme che suona come una sirena antiaerea. Il problema non è aver perso contro i Campioni d’Italia, ma il modo in cui è maturata la sconfitta. Il calcio speculativo di Massimiliano Allegri funziona solo se hai difensori granitici capaci di respingere l’assalto per 90 minuti. Il Napoli di oggi, orfano di Buongiorno e con un Badiashile palesemente fuori condizione, non ha questa solidità. Rintanarsi in area sul 2-0 è stato un messaggio di debolezza inviato sia all’avversario che ai propri giocatori. Se il tecnico non capisce che questa rosa è costruita per offendere e tenere il pallone, e non per fare le barricate, la frattura tra la sua filosofia e le caratteristiche della squadra diventerà insanabile. E la stagione del Centenario rischia di finire prima ancora di cominciare.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha perso 3-2 contro l’Inter dopo essere stato in vantaggio di due reti fino al 55′.

Massimiliano Allegri ha abbassato il baricentro della squadra inserendo difensori (Badiashile) al posto di attaccanti.

La difesa azzurra ha subito 5 gol nelle ultime due partite di campionato (Como e Inter). ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La reazione della dirigenza (Aurelio De Laurentiis) di fronte a un avvio di stagione con 2 sconfitte in 3 gare.

Un possibile cambio di modulo o di atteggiamento tattico da parte di Allegri per ritrovare solidità.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’approfondimento tattico relativo al match Inter-Napoli 3-2 (3ª Giornata Serie A 2026/2027) è stato elaborato dalla redazione sportiva a seguito dell’analisi visiva e posizionale della gara. I dati statistici sui gol subiti e sui tiri concessi nelle prime tre giornate di campionato sono stati estratti e verificati tramite i database ufficiali della Lega Serie A e di Opta. Le valutazioni sulle sostituzioni operate da Massimiliano Allegri riflettono l’impatto diretto sul tabellino ufficiale del match.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 5 Settembre 2026.

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