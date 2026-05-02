«Mia madre diceva: che sta succedendo?»: McTominay racconta come Napoli gli ha cambiato la vita

📋 In Sintesi Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato una lunga intervista alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal, tracciando un bilancio dei suoi primi 18 mesi in azzurro. Lo scozzese, reduce dalla vittoria dello Scudetto e dalla candidatura al Pallone d’Oro, ha raccontato il suo profondo legame con la città, esaltando il senso di famiglia trovato nel club e l’affetto travolgente dei tifosi. Dal punto di vista tattico, ha svelato come Antonio Conte gli abbia recentemente chiesto di arretrare il suo raggio d’azione per affiancare Stanislav Lobotka in fase di costruzione. Spazio anche ad aneddoti sulla vita privata: dalla convivenza nello stesso quartiere con Gilmour, Hojlund e De Bruyne, fino all’amore per il risotto al parmigiano, l’espresso del magazziniere Tommaso Starace e la moda sartoriale italiana.

Cosa ha detto Scott McTominay nell’intervista alla UEFA su Antonio Conte, la vita a Napoli, il cibo, i compagni di squadra e il suo nuovo ruolo tattico?

Ci sono giocatori che attraversano le città come turisti di passaggio, e altri che ne assorbono l’anima fino a diventarne parte integrante. Scott McTominay appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Arrivato dal Manchester United tra lo scetticismo generale di chi lo considerava un mediano troppo “britannico” per le geometrie della Serie A, lo scozzese ha impiegato pochissimo tempo per ribaltare le gerarchie e conquistare il cuore di Napoli.

A diciotto mesi dal suo sbarco in Campania, con uno Scudetto cucito sul petto, il premio di MVP della Serie A in bacheca e una storica qualificazione ai Mondiali 2026 con la sua Scozia, McTominay si è raccontato in una lunga intervista esclusiva concessa ad Alex O’Henley per la UEFA. Un dialogo intimo che va ben oltre le dinamiche di campo, svelando l’uomo dietro al calciatore.

Come è cambiata la vita di Scott McTominay da quando gioca nel Napoli?

Scott McTominay ha dichiarato che la sua personalità non è cambiata rispetto a Manchester, ma a Napoli ha trovato una fiducia maggiore e un calore umano travolgente. Il centrocampista scozzese è rimasto colpito dall’affetto dei tifosi e dal forte senso di famiglia che si respira all’interno del club azzurro.

L’impatto con la realtà partenopea è stato uno shock culturale in senso positivo. McTominay ammette che l’anonimato di cui godeva passeggiando per le strade di Manchester è ormai un lontano ricordo. A Napoli, l’adorazione della gente è totale, quasi viscerale. Un affetto che lo ha travolto fin dal primo giorno all’aeroporto di Capodichino, lasciando a bocca aperta persino sua madre.

Tuttavia, il segreto del suo successo risiede nell’equilibrio emotivo. Nonostante i soprannomi coniati dai tifosi sui social (da McFratm a McTerminator, fino a L’Apribottiglie), lo scozzese mantiene i piedi saldamente ancorati a terra. La differenza più grande rispetto alla Premier League l’ha percepita sugli spalti: il calore, i fuochi d’artificio e l’esplosione di gioia del Maradona durante la sua prima panchina contro il Cagliari gli hanno fatto capire di essere arrivato in una piazza calcisticamente unica al mondo.

Qual è il rapporto di McTominay con i compagni di squadra e il cibo napoletano?

McTominay vive nello stesso quartiere di Gilmour, Hojlund, Lobotka e De Bruyne, condividendo con loro il tempo libero. Dal punto di vista alimentare, lo scozzese adora la cucina locale, in particolare il risotto al parmigiano e l’espresso preparato dallo storico magazziniere Tommaso Starace, considerato il nonno del gruppo.

La coesione dello spogliatoio del Napoli nasce anche fuori dal centro sportivo di Castel Volturno. La scelta di vivere a pochi metri di distanza dai compagni di squadra ha creato una vera e propria “famiglia allargata”. Le cene pomeridiane con il connazionale Billy Gilmour e le trasferte condivise per andare agli allenamenti hanno cementato un gruppo che ha saputo superare anche i momenti di difficoltà, come il lungo infortunio che ha tenuto lontano Kevin De Bruyne per mesi.

Se dovesse scegliere un cicerone per visitare i segreti di Napoli, McTominay non ha dubbi: Pasquale Mazzocchi. L’esterno campano è considerato la guida perfetta per scoprire l’anima della città. Ma è a tavola che lo scozzese ha trovato la sua dimensione ideale. Abbandonato definitivamente il caffè americano (“Da un anno e sei mesi ho smesso di prenderlo, bevo solo espresso”), la sua dieta pre-partita si basa su un leggerissimo risotto con olio d’oliva e parmigiano, un piatto diventato un rito irrinunciabile anche per Hojlund e Gilmour.

Come è cambiato il ruolo tattico di McTominay nel Napoli di Antonio Conte?

Sotto la guida di Antonio Conte, McTominay ha arretrato il suo raggio d’azione. Se nella stagione dello Scudetto giocava quasi da seconda punta accanto a Lukaku, negli ultimi due mesi agisce come centrocampista centrale di costruzione al fianco di Lobotka, un ruolo che apprezza per la maggiore completezza richiesta.

L’evoluzione tattica di McTominay è la chiave di lettura per comprendere le recenti trasformazioni del Napoli. Arrivato come incursore puro, capace di spaccare le difese avversarie inserendosi a fari spenti, lo scozzese ha dovuto adattarsi alle nuove esigenze della squadra. Antonio Conte, definito dal giocatore “fondamentale per vincere il campionato”, gli ha chiesto un sacrificio tattico notevole.

Con il passaggio al 3-4-2-1 e le difficoltà fisiche di Frank Anguissa, McTominay è stato abbassato sulla linea dei mediani. Meno inserimenti in area di rigore, più compiti di impostazione e copertura preventiva. Una metamorfosi che lo scozzese ha accettato con entusiasmo, dimostrando un’intelligenza calcistica superiore alla media e confermandosi un centrocampista totale, capace di fare filtro e dettare i tempi della manovra.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ARRETRAMENTO DI MCTOMINAY È UN SACRIFICIO TATTICO CHE IL NAPOLI PAGHERÀ IN ZONA GOL. Le dichiarazioni di McTominay alla UEFA confermano un sospetto tattico evidente: Antonio Conte ha abbassato lo scozzese non per esaltarne le doti di regia, ma per coprire le voragini lasciate da un Anguissa fuori forma. È un compromesso pericoloso. Allontanare McTominay dall’area di rigore significa privare il Napoli del suo miglior incursore, l’unico capace di garantire 10-15 gol stagionali dal centrocampo. Sebbene il giocatore si dichiari felice del nuovo ruolo, i numeri dicono che il Napoli fatica a segnare proprio perché manca la sua fisicità negli ultimi venti metri. Se Conte non troverà un’alternativa in mediana per riportare lo scozzese sulla trequarti, la rincorsa alla Champions League si farà tremendamente in salita.

Cosa pensa McTominay della qualificazione ai Mondiali con la Scozia e della moda italiana?

Oltre agli obiettivi con il Napoli, McTominay punta a superare la fase a gironi dei Mondiali 2026 con la Scozia. Fuori dal campo, il centrocampista ha sviluppato una forte passione per la moda classica italiana, affidandosi a un sarto napoletano per abiti su misura eleganti e senza loghi.

Il 2026 sarà un anno cruciale per la carriera di McTominay. La qualificazione ai Mondiali nordamericani con la Scozia rappresenta il coronamento di un sogno, ma il centrocampista non vuole accontentarsi di partecipare. L’obiettivo dichiarato è cambiare la narrativa storica della nazionale britannica, puntando a superare il girone e a competere ai massimi livelli internazionali.

Ma l’Italia non ha cambiato McTominay solo sul rettangolo verde. L’influenza della cultura partenopea si riflette anche nel suo stile di vita e nel suo abbigliamento. Diventato virale per i suoi outfit impeccabili (come quello sfoggiato a Wimbledon la scorsa estate), lo scozzese ha rivelato di affidarsi esclusivamente a un sarto locale. La sua predilezione per i tagli classici, privi di loghi vistosi, conferma una maturazione personale che va di pari passo con quella calcistica: elegante, essenziale e tremendamente efficace.

Tema dell’Intervista Le preferenze di Scott McTominay a Napoli Cibo Preferito Risotto al parmigiano e olio d’oliva (leggero pre-partita). Abitudini sul Caffè Addio all’Americano. Beve 2-3 espressi al giorno (quello di Starace). Compagno per un Tour Pasquale Mazzocchi (“Sa tutto della città”). Vicinato a Napoli Vive a 100 metri da Gilmour, Hojlund, Lobotka e De Bruyne. Evoluzione Tattica Da seconda punta (anno Scudetto) a mediano di costruzione.

📌 Tutto sull’intervista di McTominay alla UEFA Come è cambiata la vita di Scott McTominay da quando gioca nel Napoli? Scott McTominay ha dichiarato che la sua personalità non è cambiata rispetto a Manchester, ma a Napoli ha trovato una fiducia maggiore e un calore umano travolgente. Il centrocampista scozzese è rimasto colpito dall’affetto dei tifosi e dal forte senso di famiglia che si respira all’interno del club azzurro. Qual è il rapporto di McTominay con i compagni di squadra e il cibo napoletano? McTominay vive nello stesso quartiere di Gilmour, Hojlund, Lobotka e De Bruyne, condividendo con loro il tempo libero. Dal punto di vista alimentare, lo scozzese adora la cucina locale, in particolare il risotto al parmigiano e l’espresso preparato dallo storico magazziniere Tommaso Starace, considerato il nonno del gruppo. Come è cambiato il ruolo tattico di McTominay nel Napoli di Antonio Conte? Sotto la guida di Antonio Conte, McTominay ha arretrato il suo raggio d’azione. Se nella stagione dello Scudetto giocava quasi da seconda punta accanto a Lukaku, negli ultimi due mesi agisce come centrocampista centrale di costruzione al fianco di Lobotka, un ruolo che apprezza per la maggiore completezza richiesta. Cosa pensa McTominay della qualificazione ai Mondiali con la Scozia e della moda italiana? Oltre agli obiettivi con il Napoli, McTominay punta a superare la fase a gironi dei Mondiali 2026 con la Scozia. Fuori dal campo, il centrocampista ha sviluppato una forte passione per la moda classica italiana, affidandosi a un sarto napoletano per abiti su misura eleganti e senza loghi.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Scott McTominay riportate in questo articolo sono state estratte e tradotte dall’intervista ufficiale concessa dal calciatore al giornalista Alex O’Henley per il numero 26 della rivista Champions Journal (edita dalla UEFA) nel mese di marzo 2026. L’analisi sulle implicazioni tattiche del suo arretramento in campo (esposta nel “Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Maggio 2026.





