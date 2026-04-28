Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A: compensi, sistema di voti e il caso Rocchi

📋 In Sintesi Il sistema arbitrale italiano è una macchina finanziaria e meritocratica complessa, recentemente finita sotto la lente della Procura di Milano con l’inchiesta sulle dismissioni. Un arbitro di Serie A percepisce un compenso fisso annuo che varia dai 20.000 euro per i neo-promossi ai 90.000 euro per gli Internazionali, a cui si aggiungono gettoni di presenza da 4.000 euro a partita. Un fischietto di vertice può arrivare a guadagnare tra i 150.000 e i 180.000 euro annui. Tuttavia, questi introiti sono legati a un rigido sistema di valutazione: ogni prestazione riceve un voto (la sufficienza standard è 8.40). Un errore grave, anche se corretto dal VAR, comporta un’insufficienza (8.20 o meno). Una media voti bassa a fine stagione porta alla dismissione (licenziamento), causando una perdita economica potenziale che, nell’arco di una carriera, può sfiorare gli 800.000 euro.

Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A, come funziona il sistema dei voti e cosa c’entra l’inchiesta della Procura di Milano su Rocchi?

Il mondo dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) è sempre stato percepito dall’esterno come una casta impenetrabile, un ecosistema chiuso e omertoso dove le dinamiche interne raramente oltrepassano le mura del centro tecnico di Coverciano. Tuttavia, la recente inchiesta della Procura di Milano sulla gestione del designatore Gianluca Rocchi ha scoperchiato il vaso di Pandora, portando alla luce il delicatissimo e spietato intreccio tra le decisioni prese sul rettangolo verde e i conti in banca dei direttori di gara.

Essere un arbitro di Serie A, oggi, non è solo una vocazione sportiva, ma una libera professione altamente remunerativa e altrettanto precaria. Ogni fischio, ogni cartellino estratto e ogni “silent check” al monitor non rappresentano soltanto una scelta tecnica da moviola televisiva, ma un tassello fondamentale che compone una graduatoria aziendale spietata. In questo sistema, l’ansia da prestazione si fonde indissolubilmente con la sostenibilità finanziaria: un errore di valutazione può compromettere non solo il risultato di una partita di cartello, ma un’intera carriera, bruciando letteralmente centinaia di migliaia di euro di potenziali guadagni futuri.

Come funziona il sistema di valutazione e chi dà i voti agli arbitri?

Gli arbitri della CAN vengono valutati a ogni partita da un osservatore della CON (Commissione Osservatori Nazionale) e dall’organo tecnico (il designatore). La prestazione viene misurata su scala decimale: il voto standard per una gara senza errori è 8.40, mentre voti da 8.20 in giù indicano insufficienze gravi.

La carriera di un fischietto si basa su una meritocrazia matematica che non ammette sconti. Al termine di ogni gara, l’osservatore arbitrale — una figura che opera in totale indipendenza dalla CAN proprio per garantire la massima imparzialità di giudizio — redige un referto dettagliato. Questo documento analizza tre parametri fondamentali: l’aspetto atletico (posizionamento e tenuta fisica), quello tecnico (applicazione del regolamento) e quello disciplinare (gestione dei cartellini e polso della gara).

Successivamente, il designatore e i suoi vice analizzano la gara e si confrontano con l’arbitro nei raduni post-partita, avendo il potere di confermare o modificare il giudizio iniziale dell’osservatore. La scala di valutazione è un dogma: una prestazione “standard”, ovvero una partita diretta correttamente e senza sbavature evidenti, equivale a un voto di 8.40. Se la gara presenta un coefficiente di difficoltà elevato ed è gestita in modo eccellente, il voto sale tra l’8.50 e l’8.70. Al contrario, ogni errore abbassa inesorabilmente la media: un voto da 8.30 in giù certifica una prestazione insufficiente, mentre l’8.20 (o inferiore) sancisce un errore grave che ha condizionato l’esito del match.

Cosa succede al voto dell’arbitro se interviene il VAR?

Il VAR non salva il voto dell’arbitro. Se un fischietto commette un errore grave e viene corretto dal monitor, riceve comunque un’insufficienza (es. 8.20). Se l’arbitro va al monitor e non corregge un errore evidente, il voto crolla ulteriormente, penalizzando anche il VARista se non interviene.

L’introduzione della tecnologia ha rivoluzionato il calcio, ma ha complicato enormemente la psicologia e la serenità arbitrale. Molti tifosi credono erroneamente che il VAR sia una rete di salvataggio per il direttore di gara, ma a livello di valutazione interna è esattamente il contrario. L’intervento della cabina di regia di Lissone certifica ufficialmente che l’arbitro di campo ha fallito la sua lettura in presa diretta.

Le dinamiche di valutazione in questo frangente sono spietate. Se il VAR corregge un errore netto (ad esempio un rigore solare non visto), il VARista riceve una valutazione positiva per aver “salvato” la regolarità della gara, ma l’arbitro centrale incassa un’insufficienza grave. Lo scenario peggiore, quello che distrugge le medie stagionali, si verifica quando l’arbitro viene richiamato all’On-Field Review e, per mancanza di personalità o presunzione, decide di confermare la sua decisione errata: in questo caso il voto crolla vertiginosamente verso il 7.90 o l’8.00. Se invece è il VAR a non intervenire su un errore macroscopico, l’insufficienza colpisce entrambi gli ufficiali di gara, creando un cortocircuito di responsabilità.

⚠️ Il Punto Critico: L’Inchiesta sulle Dismissioni A fine stagione, la somma di tutti i voti genera una classifica di merito. Gli arbitri agli ultimi posti vengono dismessi (licenziati) per “motivati profili tecnici”. È proprio su questa dicitura che si concentra l’inchiesta della Procura di Milano: alcuni arbitri dismessi hanno denunciato presunte manipolazioni dei voti per favorire determinati fischietti a discapito di altri. La dismissione è l’incubo assoluto: un arbitro di 32 anni licenziato per valutazioni negative non perde solo lo stipendio dell’anno in corso, ma vede svanire una carriera potenziale di 10-12 anni, bruciando circa 800.000 euro di mancati guadagni futuri.

Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A tra parte fissa e gettoni?

Gli arbitri di Serie A percepiscono un fisso annuo basato sull’anzianità (da 20.000 euro per i neo-promossi a 90.000 euro per gli Internazionali) più un gettone di 4.000 euro a partita. Un arbitro di vertice può guadagnare tra i 150.000 e i 180.000 euro lordi all’anno.

Gli arbitri della CAN sono inquadrati fiscalmente come liberi professionisti. La loro retribuzione è strutturata su due pilastri fondamentali: i diritti di immagine (che costituiscono la parte fissa) e la diaria per le singole prestazioni (i cosiddetti gettoni), a cui si aggiungono i rimborsi spese a piè di lista per viaggi, vitto e alloggio.

La parte fissa è rigidamente legata allo status e all’anzianità di servizio. Un arbitro “Internazionale” (con la qualifica FIFA) parte da una base garantita di 90.000 euro lordi annui. Un arbitro “Esperto”, ovvero con più di 50 gare dirette in Serie A, percepisce 60.000 euro. Un “Intermedio” (sotto le 50 gare) si attesta sui 30.000 euro, mentre un neo-promosso dalla Serie C si ferma a 20.000 euro. A questa base si sommano i gettoni: dirigere una gara di Serie A vale 4.000 euro, mentre in Serie B il compenso scende a 2.000 euro. Le designazioni UEFA offrono ulteriori gettoni altamente redditizi, variabili tra i 3.000 e i 5.000 euro a partita, pagati direttamente dall’organo europeo.

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Quanto guadagnano gli assistenti, i VAR e i dirigenti dell’AIA?

Gli assistenti di linea e i VAR specialisti percepiscono un fisso tra gli 8.000 e i 30.000 euro. In Serie A, un assistente guadagna 1.400 euro a partita, il VAR 1.700 euro e l’AVAR 800 euro. Il designatore CAN (Rocchi) percepisce circa 200.000 euro annui.

Il sistema retributivo copre l’intera squadra arbitrale, creando una vera e propria gerarchia economica. Per chi viene dismesso dal ruolo di arbitro centrale per limiti tecnici o di età, esiste un “paracadute” economico: il passaggio a VMO (Video Match Official). Diventare un VAR specialista permette di restare nel sistema, seppur con introiti dimezzati. Il fisso crolla a un massimo di 30.000 euro per i più esperti e si guadagnano solo i gettoni dalla cabina di regia (1.700 euro a gara in A, 800 in B), portando il guadagno annuo potenziale intorno ai 60.000-70.000 euro.

Per quanto riguarda i vertici dirigenziali, le cifre cambiano radicalmente in base alla natura dell’incarico. Il designatore CAN (Responsabile Organo Tecnico), avendo un ruolo manageriale di altissima responsabilità e di esposizione mediatica totale, è contrattualizzato dalla FIGC-AIA per circa 200.000 euro lordi all’anno. Discorso diverso per il Presidente dell’AIA e i membri del Comitato Nazionale: essendo l’AIA un’associazione, queste cariche non prevedono uno stipendio fisso, ma solo indennità di carica e rimborsi spese che si aggirano sui 30.000-40.000 euro annui.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL SISTEMA DEI VOTI HA TRASFORMATO GLI ARBITRI IN BUROCRATI TERRORIZZATI. L’inchiesta sui compensi e sulle dismissioni svela il vero male oscuro del calcio italiano: gli arbitri non fischiano più per applicare il regolamento, fischiano per salvare il proprio stipendio. Il meccanismo punitivo del VAR (che abbassa il voto dell’arbitro anche se la decisione finale in campo risulta corretta dopo la revisione) ha creato una generazione di direttori di gara terrorizzati dal monitor. La mancanza di personalità che spesso critichiamo la domenica non è un difetto caratteriale, ma una strategia di sopravvivenza aziendale. Finché un fischio sbagliato costerà 800.000 euro di carriera bruciata, non avremo mai arbitri coraggiosi, ma solo burocrati del fischietto ossessionati dalla media del 8.40. La FIGC deve slegare la valutazione tecnica dal terrore finanziario, garantendo contratti fissi più alti e riducendo drasticamente il peso dei gettoni a partita.

Ruolo / Status Compenso Fisso Annuo (Lordo) Gettone Serie A (a partita) Gettone Serie B (a partita) Arbitro Internazionale 90.000 € 4.000 € 2.000 € Arbitro Esperto (>50 gare) 60.000 € 4.000 € 2.000 € Arbitro Neo-Promosso 20.000 € 4.000 € 2.000 € Assistente di Linea 8.000 € – 30.000 € 1.400 € 700 € VAR Specialista 8.000 € – 30.000 € 1.700 € 800 € Designatore CAN ~ 200.000 € – –

📌 Tutto sugli stipendi e i voti degli arbitri Come funziona il sistema di valutazione e chi dà i voti agli arbitri? Gli arbitri della CAN vengono valutati a ogni partita da un osservatore della CON (Commissione Osservatori Nazionale) e dall’organo tecnico (il designatore). La prestazione viene misurata su scala decimale: il voto standard per una gara senza errori è 8.40, mentre voti da 8.20 in giù indicano insufficienze gravi. Cosa succede al voto dell’arbitro se interviene il VAR? Il VAR non salva il voto dell’arbitro. Se un fischietto commette un errore grave e viene corretto dal monitor, riceve comunque un’insufficienza (es. 8.20). Se l’arbitro va al monitor e non corregge un errore evidente, il voto crolla ulteriormente, penalizzando anche il VARista se non interviene. Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A tra parte fissa e gettoni? Gli arbitri di Serie A percepiscono un fisso annuo basato sull’anzianità (da 20.000 euro per i neo-promossi a 90.000 euro per gli Internazionali) più un gettone di 4.000 euro a partita. Un arbitro di vertice può guadagnare tra i 150.000 e i 180.000 euro lordi all’anno. Quanto guadagnano gli assistenti, i VAR e i dirigenti dell’AIA? Gli assistenti di linea e i VAR specialisti percepiscono un fisso tra gli 8.000 e i 30.000 euro. In Serie A, un assistente guadagna 1.400 euro a partita, il VAR 1.700 euro e l’AVAR 800 euro. Il designatore CAN (Rocchi) percepisce circa 200.000 euro annui.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati relativi ai compensi fissi, ai gettoni di presenza e al sistema di valutazione decimale (CON/CAN) sono stati estratti dall’inchiesta giornalistica curata da Maurizio De Santis. Le informazioni sulle dinamiche interne dell’AIA e sulle dismissioni emergono dal contesto dell’indagine della Procura di Milano sulla gestione arbitrale. L’analisi sull’impatto psicologico del VAR e la tesi esposta nel “Punto di Vista” rappresentano un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Aprile 2026.



