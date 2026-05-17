Formazioni Pisa-Napoli: De Bruyne titolare, chi gioca e perché è la partita Champions

📋 In Sintesi Il Napoli affronta il Pisa alla Cetilar Arena (domenica 17 maggio, ore 12:00) nel 37° turno di Serie A con un solo obiettivo: vincere per conquistare la qualificazione matematica in Champions League. Contro un avversario già retrocesso e reduce da sette sconfitte consecutive, Antonio Conte ritrova pezzi da novanta. Sulla trequarti torna titolare Kevin De Bruyne al fianco di Alisson Santos, mentre in panchina si rivede finalmente David Neres dopo il lungo infortunio. Assente per squalifica Matteo Politano, sostituito da Gutierrez a destra. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e sul canale 214 di Sky.

Probabili formazioni Pisa-Napoli: match point Champions. Tornano De Bruyne e Neres

Non ci sono più calcoli da fare, né risultati altrui da aspettare. Il 37° turno di Serie A consegna al Napoli il match point definitivo per chiudere la pratica europea. Dopo la doccia gelata subita al Maradona contro il Bologna, gli uomini di Antonio Conte sbarcano in Toscana per affrontare il Pisa. L’equazione è semplicissima: tre punti significano qualificazione matematica alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un traguardo vitale per le casse e per il futuro del club, da centrare contro un avversario che, classifica alla mano, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Perché Pisa-Napoli è la partita decisiva per la stagione azzurra?

Al Napoli basta una vittoria contro il Pisa, già retrocesso in Serie B, per ottenere la qualificazione matematica alla Champions League, rendendo incolmabile il distacco dalle inseguitrici.

Il contesto psicologico della sfida è delicatissimo. Il Napoli arriva da un periodo di flessione, culminato con la sconfitta interna contro il Bologna che ha permesso a Juventus, Milan, Roma e Como di rifarsi sotto, accorciando il distacco a soli cinque punti. Tuttavia, il calendario offre agli azzurri l’occasione perfetta per il riscatto.

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Di fronte ci sarà un Pisa ormai rassegnato. I toscani sono già certi della retrocessione in Serie B e stanno attraversando una crisi di risultati profondissima: hanno perso le ultime sette partite consecutive. L’ultima gioia per il pubblico della Cetilar Arena risale addirittura al 15 marzo (3-1 al Cagliari). Sulla carta è un testacoda senza storia, ma nel calcio italiano le insidie si nascondono proprio nelle gare che sembrano già vinte in partenza. Conte ha martellato la squadra in settimana: vietato sottovalutare l’impegno.

Quali sono le scelte di Conte? Le novità su De Bruyne, Neres e Alisson Santos

Conte ritrova Kevin De Bruyne dal primo minuto sulla trequarti insieme ad Alisson Santos. Torna tra i convocati anche David Neres dopo il lungo infortunio, mentre Politano è squalificato.

L’emergenza infortuni che ha falcidiato la rosa azzurra nei mesi scorsi sembra finalmente allentare la presa nel momento più importante. Antonio Conte si affiderà al suo collaudato 3-4-2-1, ma con novità sostanziali negli interpreti. In difesa, davanti all’inamovibile Milinkovic-Savic, agirà il terzetto titolare formato da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.

A centrocampo, l’assenza per squalifica di Matteo Politano costringe il tecnico a rimodellare le fasce. A destra ci sarà spazio per Gutierrez, mentre a sinistra si registra il rientro dal primo minuto di Leonardo Spinazzola. In mezzo al campo, la diga fisica e geometrica sarà composta da Lobotka e McTominay.

La vera grande notizia arriva però dalla trequarti. Kevin De Bruyne ha smaltito i problemi fisici e torna titolare: la sua visione di gioco sarà fondamentale per scardinare la difesa chiusa del Pisa. Al suo fianco confermatissimo il nuovo idolo Alisson Santos, con Rasmus Hojlund unica punta. L’altra nota lieta è il ritorno tra i convocati di David Neres: il brasiliano, fuori da mesi, partirà dalla panchina ma rappresenta un’arma letale a gara in corso. Ancora out, invece, Romelu Lukaku, la cui stagione (e forse avventura napoletana) è già finita.

Come giocherà il Pisa? Le ultime su Moreo e Stojikovic

Il Pisa, condannato alla Serie B, si affiderà all’orgoglio. In attacco spazio alla fisicità di Moreo e alla rapidità di Stojikovic per cercare di impensierire la retroguardia azzurra.

I padroni di casa scenderanno in campo senza pressioni di classifica, spinti solo dalla voglia di regalare un’ultima soddisfazione al proprio pubblico prima del ritorno in cadetteria. Il tecnico dei toscani dovrebbe optare per un modulo coperto, cercando di colpire in contropiede. Le speranze offensive sono affidate alla coppia formata da Stefano Moreo e Stojikovic, chiamati a fare a sportellate con i rocciosi centrali del Napoli.

Ruolo Pisa (3-5-2) Napoli (3-4-2-1) Portiere Nicolas Milinkovic-Savic Difesa Calabresi, Caracciolo, Canestrelli Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Centrocampo Esteves, Marin, Veloso, Touré, Beruatto Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola Trequarti – De Bruyne, Alisson Santos Attacco Moreo, Stojikovic Hojlund

Situazione Disciplinare e Medica – Napoli Squalificati Matteo Politano (1 turno) Infortunati / Fuori Rosa Romelu Lukaku (Stagione finita) Rientri Kevin De Bruyne (Titolare), David Neres (Panchina)

Dove vedere Pisa-Napoli in diretta TV e streaming?

La partita si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00. Sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e sul canale 214 di Sky per gli abbonati al pacchetto DAZN 1.

Il fischio d’inizio alla Cetilar Arena è fissato per le ore 12:00 di oggi, domenica 17 maggio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match scaricando l’app su smart tv, console (PlayStation, XBox), Amazon Firestick e TIMVISION Box, oppure da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Per i clienti Sky che hanno attivato l’opzione dedicata, la partita sarà visibile anche in diretta televisiva sul canale Zona DAZN (canale 214 del decoder Sky).

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA TRAPPOLA DEL LUNCH MATCH. Sulla carta non c’è partita. Il divario tecnico tra il Napoli e un Pisa già retrocesso e in caduta libera è abissale. Ma il calcio italiano insegna che le partite delle 12:30 (o delle 12:00 in questo caso) nascondono sempre insidie legate ai ritmi bassi e all’approccio mentale. Il Napoli non può permettersi di speculare: deve aggredire la partita dal primo minuto, sfruttando la qualità ritrovata di De Bruyne per sbloccare subito il risultato. Fallire questo match point significherebbe trasformare l’ultima giornata contro l’Udinese in un incubo psicologico. È il momento di dimostrare maturità e chiudere i conti.

📌 Tutto su Pisa-Napoli: formazioni e TV A che ora si gioca Pisa-Napoli e dove vederla in TV? La partita si gioca domenica 17 maggio alle ore 12:00. Sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in TV sul canale Zona DAZN (214 di Sky) per gli abbonati all’offerta dedicata. Chi gioca titolare nel Napoli contro il Pisa? Conte schiera il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. David Neres e Kevin De Bruyne sono convocati? Sì, ottime notizie per Conte. Kevin De Bruyne parte titolare sulla trequarti, mentre David Neres torna finalmente a disposizione dopo il lungo infortunio e partirà dalla panchina. Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League? Al Napoli basta una vittoria contro il Pisa per ottenere la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League, rendendo incolmabile il distacco dalle inseguitrici a una giornata dal termine.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni di Pisa-Napoli sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando i report ufficiali degli allenamenti diramati dalla SSC Napoli e dal Pisa Sporting Club. Le informazioni su squalificati e diffidati sono verificate tramite i comunicati ufficiali del Giudice Sportivo della Lega Serie A. Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026.



