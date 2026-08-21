IN SINTESI Il mercato del Napoli entra nel vivo. Gabriel Jesus (fuori rosa all’Arsenal) attende gli azzurri, ma l’affare dipende dalle uscite. Il Trabzonspor (fresco dell’acquisto di Salah) punta Lorenzo Lucca, cedibile solo a titolo definitivo. Bloccato Noa Lang: no al prestito all’Atalanta. In porta, Meret rinnova, mentre prende quota lo scambio di prestiti tra Musso e Milinkovic-Savic con l’Atletico Madrid.

Il domino del mercato del Napoli: l’attesa per Gabriel Jesus, l’offerta per Lucca e lo scambio per Musso

Siamo entrati ufficialmente nella “zona rossa” del calciomercato. A poco più di una settimana dalla chiusura delle trattative, e con l’imminente esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, la SSC Napoli si trova al centro di un complesso intreccio di affari internazionali. Giovanni Manna ha ancora un colpo in canna per regalare a Massimiliano Allegri l’attacco dei sogni, ma il club partenopeo non può derogare dalla regola aurea imposta da Aurelio De Laurentiis: prima si sfoltisce, poi si acquista. Le prossime ore saranno un delicato gioco di incastri, tra sirene turche, veti sui prestiti e inaspettati scambi sull’asse Napoli-Madrid.

Scheda Dati: Il tabellone delle trattative calde della SSC Napoli (Agosto 2026) Calciatore Club Coinvolto Operazione Status e Dettagli Gabriel Jesus Arsenal In Entrata Fuori rosa a Londra. Ostacolo: Ingaggio da 6 Mln netti. Lorenzo Lucca Trabzonspor In Uscita Il Napoli chiede cessione definitiva per rientrare dei 35 Mln spesi. Noa Lang Atalanta / Ajax In Uscita Rifiutato il prestito alla Dea. Ajax fermo sulla formula. Musso / Milinkovic Atletico Madrid Scambio Prestiti Musso ha detto sì. Nodo sul conguaglio (VMS valutato 15 Mln).

Quali sono gli ostacoli per l’arrivo di Gabriel Jesus al Napoli?

L’Arsenal ha escluso il brasiliano dalla rosa, ma il Napoli deve prima cedere Lucca o Lang per fargli spazio e trovare una quadra sul pesante ingaggio da 6 milioni netti.

Il sogno del Centenario ha un nome e un cognome: Gabriel Jesus. Il Corriere dello Sport conferma che l’attaccante brasiliano sta pazientemente aspettando un segnale dal Napoli. La sua avventura all’Arsenal è ormai giunta ai titoli di coda: Mikel Arteta lo ha escluso dalla prima lista dei convocati per la Premier League (insieme a Martinelli e Nwaneri), una scelta drastica legata alla necessità di sfoltire una rosa troppo ampia.

Il club londinese è consapevole di avere tra le mani un asset in scadenza nel 2027 e vede in queste ultime settimane l’occasione finale per monetizzare. Tuttavia, la strada per portare l’ex Manchester City alla corte di Allegri è in salita. Il primo ostacolo è di natura economica: Gabriel Jesus percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che si scontra con la nuova spending review azzurra. Il secondo ostacolo è numerico: senza la partenza di almeno uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca, non c’è letteralmente spazio in lista per inserire il brasiliano.

Perché Lorenzo Lucca potrebbe trasferirsi al Trabzonspor e a quali condizioni?

Il club turco, fresco del clamoroso acquisto di Mohamed Salah, punta Lucca. Il Napoli non accetta prestiti e pretende una cessione definitiva per non fare minusvalenze.

Il destino di Gabriel Jesus è strettamente legato a quello di Lorenzo Lucca. L’ex attaccante dell’Udinese, pagato ben 35 milioni di euro dal Napoli, è reduce da un precampionato eccellente, condito da tre reti (miglior marcatore estivo tra Dimaro e Castel di Sangro). Nonostante sia attualmente il primo vice-Hojlund, per la dirigenza non è incedibile.

Nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno, si è fatto vivo il Trabzonspor. Il club turco ha deciso di far saltare il banco della Süper Lig: dopo aver scioccato l’Europa con l’ingaggio di Mohamed Salah, cerca un centravanti fisico per riportare il titolo a Trebisonda. L’ipotesi è affascinante, ma il Napoli ha dettato condizioni rigidissime. Scottato dall’infruttuoso prestito di gennaio al Nottingham Forest, De Laurentiis ha imposto il veto: Lucca partirà solo ed esclusivamente a titolo definitivo, a fronte di un’offerta adeguata che permetta di non iscrivere a bilancio una sanguinosa minusvalenza. In attesa di sviluppi, il giocatore siederà regolarmente in panchina nella gara d’esordio contro il Genoa.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Cedere Lucca a titolo definitivo sbloccherebbe l’intero mercato. Significherebbe incassare denaro fresco, abbattere gli ammortamenti a bilancio e liberare lo slot offensivo perfetto per Gabriel Jesus. Ma è una mossa che comporta rischi tecnici: se l’affare col brasiliano dovesse saltare all’ultimo minuto, Allegri si ritroverebbe senza un vice-Hojlund affidabile a campionato già iniziato.

Qual è il futuro di Noa Lang dopo i sondaggi di Atalanta e Galatasaray?

Fabrizio Romano conferma che l’Atalanta insiste per il prestito, ma il Napoli rifiuta. Galatasaray e Ajax sono al momento defilate a causa di disaccordi sulla formula.

Se la pista Lucca è legata alla Turchia, quella di Noa Lang è un autentico rebus internazionale. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha delineato un quadro di stallo: “In questa settimana non è atteso da protagonista del mercato. Sarà a Genova con la squadra e poi si valuterà”.

Il nodo cruciale è, ancora una volta, la formula del trasferimento. L’Atalanta sta insistendo pesantemente per avere l’esterno olandese in prestito, un’ipotesi che la dirigenza azzurra non prende nemmeno in considerazione. Contemporaneamente, le piste estere si sono raffreddate: il Galatasaray ha altre priorità, mentre l’Ajax non accelera perché non ha la disponibilità economica per un acquisto a titolo definitivo immediato. Manna dovrà fare i salti mortali nell’ultima settimana di agosto per trovare un acquirente disposto a pagare cash.

Quali sono le novità per la porta del Napoli e lo scambio Musso-Milinkovic?

Meret rinnova con l’aiuto dell’agente Pastorello. Intanto il Napoli lavora a uno scambio di prestiti con l’Atletico Madrid tra Musso e Milinkovic-Savic.

Lontano dai riflettori dell’attacco, si gioca una partita altrettanto delicata tra i pali. Alex Meret, entrato nell’ultimo anno di contratto, non si muoverà: il suo agente Federico Pastorello è atteso a Napoli dopo il 1° settembre per firmare il rinnovo per un’ulteriore stagione.

La vera rivoluzione riguarda il ruolo di “dodicesimo”. Vanja Milinkovic-Savic è in uscita e l’opportunità arriva dalla Spagna. L’Atletico Madrid ha messo gli occhi sul serbo (valutato circa 15 milioni dal Napoli) e sul piatto della bilancia è finito Juan Musso. L’ex portiere dell’Atalanta ha già dato il suo totale assenso al ritorno in Italia. La quadratura del cerchio potrebbe trovarsi attraverso un ingegnoso scambio di prestiti, con un piccolo conguaglio economico a favore del club partenopeo per bilanciare le differenti valutazioni dei cartellini.

Qual è la paradossale situazione di Pasquale Mazzocchi?

L’esterno rischia di essere tagliato dalla lista Serie A, ma De Laurentiis lo stima per la sua leadership e sta valutando il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027.

A chiudere il cerchio di queste ore frenetiche c’è la posizione surreale di Pasquale Mazzocchi. L’esterno destro napoletano si trova esattamente a metà del guado. A causa dei rigidi paletti sulle liste della Serie A, e con l’abbondanza sulle corsie laterali, Mazzocchi rischia concretamente di rimanere fuori dall’elenco dei giocatori arruolabili per il campionato.

Un esubero tecnico, dunque? Assolutamente no. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis nutre una stima sconfinata per il ragazzo. Ne apprezza il carisma, l’attaccamento alla maglia, la leadership silenziosa all’interno dello spogliatoio e il forte legame identitario con la tifoseria. È per questo motivo che, paradossalmente, mentre rischia la tribuna, il suo entourage discute il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2027). Un attestato di stima che dimostra come, in un calcio dominato dai freddi numeri, il peso specifico umano abbia ancora una valenza a Castel Volturno.

Il Punto di Vista di Napolissimo Il “No” categorico del Napoli ai prestiti per Lucca e Lang è la prova di una maturità finanziaria ritrovata. Negli anni passati, la fretta di sbarazzarsi degli esuberi portava a prestiti gratuiti che si trasformavano regolarmente in minusvalenze l’anno successivo (il caso Ndombele insegna). Manna sta facendo un lavoro sporco ma necessario: difende il patrimonio del club. Se l’Atalanta vuole Lang, o il Trabzonspor vuole Lucca, devono sedersi al tavolo e pagare il valore reale dei giocatori. Certo, questo “braccio di ferro” rischia di far saltare l’operazione Gabriel Jesus, ma è un rischio calcolato. La solidità del bilancio nell’anno del Centenario viene prima del grande colpo mediatico. De Laurentiis ha imparato la lezione.

La Mappa della Notizia Cosa sappiamo (Fatti certi): Gabriel Jesus è stato escluso dai convocati dell’Arsenal e attende un’offerta dal Napoli.

Il Napoli ha rifiutato l’offerta di prestito dell’Atalanta per l’esterno olandese Noa Lang.

Alex Meret rinnoverà il suo contratto in scadenza con il supporto dell’agente Pastorello. Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’offerta ufficiale a titolo definitivo del Trabzonspor per Lorenzo Lucca.

L’accordo sui dettagli del conguaglio con l’Atletico Madrid per lo scambio Musso-Milinkovic.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Questo aggiornamento di mercato incrocia diverse fonti primarie: le dichiarazioni ufficiali di Fabrizio Romano relative allo stallo per la cessione di Noa Lang, le indiscrezioni del Corriere dello Sport sull’esclusione di Gabriel Jesus dalle liste di Arteta all’Arsenal, e i retroscena de Il Mattino sulla volontà presidenziale di rinnovare il contratto a Pasquale Mazzocchi. I dati sull’acquisto di Lucca (35 milioni) e la valutazione di Milinkovic-Savic (15 milioni) sono estratti dai bilanci societari.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 21 Agosto 2026.

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