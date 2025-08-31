Napoli-Cagliari, Conte è netto: «Lucca deve accelerare». Dentro Ambrosino, in attesa di Hojlund

La vittoria arrivata al 95' con Anguissa non cancella i problemi. Il successo sofferto contro il Cagliari lascia in eredità al Napoli una certezza: in attesa di Rasmus Højlund, l'attacco ha bisogno di ritrovare certezze. E la prova incolore di Lorenzo Lucca, sostituito dopo 75 minuti deludenti, ha portato Antonio Conte a lanciare un messaggio tanto chiaro quanto severo.

La scelta del tecnico di togliere la sua unica punta di ruolo per lanciare il giovanissimo Giuseppe Ambrosino, in un momento delicatissimo della partita, è un segnale forte. Un avvertimento che suona quasi come una bocciatura.

"Preso per crescere dietro a Lukaku, ora deve capire"

La partita di Lucca è stata fatta di ombre. Appena 24 palloni toccati, poche sponde riuscite e nessuna vera occasione creata. Una prestazione che non è passata inosservata a Conte, che nel post-partita a DAZN ha analizzato la situazione senza mezzi termini.

"Lucca è un ragazzo che è stato preso per imparare da Lukaku e crescere dietro a lui", ha spiegato il tecnico. "Romelu si è fatto male e lui deve accelerare. Deve capire bene come entrare nei meccanismi della squadra". Parole che non sono una condanna, ma un invito a una crescita rapida, perché il Napoli non può aspettare.

La mossa Ambrosino: esordio a sorpresa e un futuro in azzurro

Al posto di Lucca, Conte ha stupito tutti, inserendo non un altro attaccante di ruolo ma il giovane Giuseppe Ambrosino. Un esordio inaspettato per il classe 2003, che il tecnico non aveva nemmeno potuto valutare in ritiro.

Una mossa che nasconde anche una precisa scelta di mercato. Conte ha infatti confermato che il ragazzo non partirà più: "Ambrosino resterà con noi in rosa perché ne abbiamo bisogno". Il Napoli ha respinto un'offerta di prestito da 8 milioni del Werder Brema, decidendo di puntare sul talento fatto in casa come terza opzione per l'attacco.

L'attesa per Højlund diventa ancora più forte

Questa situazione rende l'arrivo di Rasmus Højlund non più solo importante, ma fondamentale. Il Napoli ha bisogno del suo nuovo bomber per dare peso, qualità e gol a un reparto che, senza Lukaku, ha dimostrato di essere in affanno.

Mentre Lucca è chiamato a una reazione immediata, e Ambrosino si gode un'occasione inattesa, tutti gli occhi dei tifosi sono puntati sull'arrivo del danese. L'uomo chiamato a risolvere i problemi e a guidare l'attacco dei Campioni d'Italia.