Napoli-Cagliari, dove vederla in TV e streaming: Conte verso il 4-1-4-1. Le probabili formazioni

La prima al Maradona da Campioni d'Italia, una notte per riabbracciare il proprio pubblico. Dopo la vittoria all'esordio contro il Sassuolo, il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A. Sabato sera arriva il Cagliari, la squadra che, lo scorso 23 maggio, fu l'ultimo ostacolo superato prima di cucirsi il quarto Scudetto sul petto.

Una sfida affascinante, contro un avversario pieno di ex e guidato dal tecnico napoletano Fabio Pisacane. Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi un minuto della partita: dal canale TV allo streaming, fino alle probabili scelte di formazione di Conte.

Dove vedere Napoli-Cagliari in TV e streaming: DAZN o Sky?

La partita tra Napoli e Cagliari sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match scaricando l'app su una smart TV compatibile o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box e console di gioco.

Partita: Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari Data: Sabato 30 agosto 2025

Sabato 30 agosto 2025 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli abbonati a Zona DAZN)

DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli abbonati a Zona DAZN) Streaming: DAZN

DAZN Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Per chi possiede un doppio abbonamento DAZN e Sky, la partita sarà visibile anche sul canale Zona DAZN, al numero 214 del decoder Sky.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari: le scelte di Conte

Squadra che vince non si cambia. Antonio Conte sembra orientato a confermare in blocco l'undici che ha convinto all'esordio contro il Sassuolo, riproponendo il nuovo e flessibile 4-1-4-1. In porta ci sarà ancora Meret, con Buongiorno che deve ancora recuperare la forma migliore e Juan Jesus confermato al centro della difesa.

L'unico vero ballottaggio riguarda la fascia sinistra, con Spinazzola leggermente in vantaggio su Olivera. A centrocampo e in attacco, fiducia totale ai protagonisti del Mapei Stadium, con Lucca unico riferimento offensivo supportato dalla classe di De Bruyne e dalla forza di McTominay.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.