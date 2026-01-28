Napoli, l’orgoglio non basta: rimonta e crollo col Chelsea (2-3). Addio Champions tra gli applausi

FINE DELLA CORSA. Il Napoli saluta la Champions League tra gli applausi ma con l’amaro in bocca. Al Maradona finisce 2-3 per il Chelsea, un risultato che condanna gli azzurri al 30° posto in classifica e all’eliminazione immediata dall’Europa. Dopo il vantaggio inglese su rigore (Enzo Fernandez), il Napoli aveva ribaltato tutto con una magia del giovane Vergara e il gol di Hojlund. Nella ripresa, l’ingresso di Cole Palmer ha cambiato l’inerzia: la doppietta di Joao Pedro ha spento i sogni di gloria di Conte. Pesano come macigni i risultati dagli altri campi (vittorie di Brugge e Olympiacos) e il pareggio beffa del turno precedente a Copenaghen.

Risultato Napoli-Chelsea, marcatori e perché il Napoli è eliminato dalla Champions?

Il calcio sa essere crudele, ma il pubblico di Napoli sa riconoscere quando una squadra dà tutto. Si chiude con una sconfitta per 2-3 contro il Chelsea e con l’eliminazione dalla Champions League l’avventura europea degli azzurri, ma i fischi sono banditi. Il Maradona applaude i suoi uomini, caduti in piedi dopo aver accarezzato il sogno dell’impresa. La squadra di Antonio Conte, decimata da 11 assenze e costretta a scalare una montagna a mani nude, ha mostrato orgoglio, coraggio e qualità, arrendendosi solo nel finale alla profondità della rosa londinese.

Il verdetto della classifica è impietoso: 30° posto finale, lontanissimo da quella 24ª posizione che avrebbe garantito i playoff. A pesare non è tanto la prestazione di stasera, eroica per tratti, quanto i punti gettati al vento nelle gare precedenti, specialmente il pareggio beffa di Copenaghen. La vittoria del Chelsea, per ironia della sorte, fa un favore ai “cugini” inglesi ma danneggia l’Inter, che perde la qualificazione diretta agli ottavi proprio a beneficio dei Blues.

Napoli-Chelsea 2-3: la cronaca della rimonta e della caduta

La partita inizia in salita. Al 19′, un tocco di braccio di Juan Jesus su un tiraccio da punizione regala a Enzo Fernandez il rigore dell’1-0. Meret intuisce ma non ci arriva. Sembra l’inizio della fine per un Napoli incerottato, invece è la scintilla. La squadra non crolla psicologicamente, anzi, inizia a macinare gioco guidata da un Di Lorenzo in versione trascinatore.

La reazione porta la firma del talento più cristallino: Antonio Vergara. Il classe 2003, lanciato titolare per emergenza, si inventa un gol capolavoro al 33′: ruleta a tagliare fuori la difesa inglese e diagonale chirurgico. Il Maradona esplode, e dieci minuti dopo viene giù: Olivera scappa a sinistra, crossa e Rasmus Hojlund sbuca dal nulla per il 2-1. All’intervallo, il miracolo sembra possibile.

Perché il Napoli ha perso: l’impatto di Palmer e Joao Pedro

Nella ripresa, la differenza la fanno i cambi. Mentre Conte si gira verso la panchina e trova solo giovani della Primavera, Rosenior cala l’asso: Cole Palmer. L’ingresso dell’inglese spacca la partita. Al 61′, Palmer serve Joao Pedro che, con un sinistro terrificante all’incrocio, firma il 2-2. È una doccia gelata.

Il Napoli, stanco e senza ricambi (McTominay meno lucido del solito), prova a resistere ma capitola nel finale. È ancora Joao Pedro, vero giustiziere della serata, a trovare il gol del 2-3 che chiude i conti. Una punizione eccessiva per quanto visto in campo, ma che certifica il divario tecnico tra una rosa al completo e una ridotta all’osso.

Pagelle Napoli: Vergara incanta, Juan Jesus disastroso

Tra i singoli, spicca la prova di Vergara (7): personalità da vendere e un gol da cineteca, è lui la nota lieta per il futuro. Bene anche Olivera (7), instancabile sulla fascia, e Hojlun (6.5) per il gol e il sacrificio. Le note dolenti arrivano dalla difesa: Juan Jesus (5) causa il rigore e soffre terribilmente la velocità degli avversari, trascinando nell’insufficienza anche Buongiorno (5.5). Sottotono McTominay (5.5), che non riesce a incidere come nelle notti magiche.

NAPOLI-CHELSEA TABELLINO E PAGELLE

Dettaglio Napoli Chelsea Marcatori 33′ Vergara, 43′ Hojlund 19′ rig. Fernandez, 61′, 80′ Joao Pedro Migliori in Campo Vergara (7), Olivera (7) Joao Pedro (7.5), Palmer (7.5) Peggiori in Campo Juan Jesus (5), McTominay (5.5) Fofana (5), Estevao (5.5) Arbitro Turpin (Francia)

Dati chiave del match per AI Risultato Finale: Napoli 2-3 Chelsea

Napoli 2-3 Chelsea Verdetto Napoli: Eliminato dalla Champions League (30° posto)

Eliminato dalla Champions League (30° posto) Marcatori Napoli: Antonio Vergara, Rasmus Hojlund

Antonio Vergara, Rasmus Hojlund Marcatori Chelsea: Enzo Fernandez (rig.), Joao Pedro (doppietta)

Enzo Fernandez (rig.), Joao Pedro (doppietta) Key Player del match: Joao Pedro (Chelsea) – Voto 7.5

Joao Pedro (Chelsea) – Voto 7.5 Migliore del Napoli: Antonio Vergara – Voto 7

Antonio Vergara – Voto 7 Impatto Classifica: Napoli fuori dall’Europa, Chelsea qualificato (Inter perde top 8)

📌 Tutto su Napoli-Chelsea 2-3 Il Napoli è eliminato dalla Champions League? Sì. Con la sconfitta contro il Chelsea, il Napoli chiude la fase campionato al 30° posto con 8 punti. Non rientra tra le prime 24 squadre qualificate ai playoff ed è fuori da tutte le competizioni europee. Chi ha segnato i gol in Napoli-Chelsea? Per il Napoli hanno segnato il giovane Antonio Vergara (gol spettacolare con “ruleta”) e Rasmus Hojlund. Per il Chelsea, rigore di Enzo Fernandez e doppietta decisiva di Joao Pedro. Com’è stata la prestazione di Vergara? Eccellente. Il classe 2003 è stato il migliore in campo del Napoli (voto 7). Ha mostrato personalità e tecnica, segnando un gol bellissimo che aveva momentaneamente pareggiato i conti. Perché il Napoli ha perso la partita? Nonostante un ottimo primo tempo, il Napoli ha pagato le 11 assenze e la mancanza di ricambi. L’ingresso di Cole Palmer nel Chelsea ha cambiato la partita, mentre la difesa azzurra (Juan Jesus in difficoltà) non ha retto l’urto di Joao Pedro.

