Il Napoli travolge la Cremonese e blinda la Champions League. Le pagelle e i marcatori del match

📋 In Sintesi Il Napoli domina e annienta la Cremonese con un perentorio 4-0 nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte chiude la pratica già nel primo tempo grazie alla rete in apertura di Scott McTominay (3′), a un autogol di Terracciano propiziato da Rasmus Hojlund (44′) e al primo gol su azione in azzurro di Kevin De Bruyne (48′ pt). Nella ripresa c’è gloria anche per Alisson Santos (52′), prima che McTominay fallisca un calcio di rigore all’83’ parato da Audero. Con questa vittoria, il Napoli sale momentaneamente al secondo posto in classifica, mettendo pressione al Milan (impegnato contro la Juventus) e blindando virtualmente la qualificazione alla prossima Champions League. Notte fonda per i grigiorossi di Giampaolo, sempre più a rischio retrocessione.

Come è finita Napoli-Cremonese del 24 aprile 2026?

C’era un solo modo per cancellare l’onta dello 0-2 subito contro la Lazio: aggredire la partita dal primo secondo e non lasciare scampo all’avversario. Il Napoli di Antonio Conte ha eseguito il piano alla perfezione, trasformando la sfida contro la Cremonese in un monologo a senso unico. Il divario tecnico, fisico e motivazionale visto sul prato del Diego Armando Maradona è stato a tratti imbarazzante, con i padroni di casa che hanno banchettato sulle fragilità di una squadra lombarda apparsa rassegnata fin dalle prime battute.

La reazione nervosa chiesta dall’allenatore salentino è arrivata puntuale. Gli azzurri hanno martellato sistematicamente sui punti deboli della retroguardia grigiorossa, sfruttando la fisicità in mezzo al campo e la ritrovata brillantezza dei trequartisti. Un 4-0 che va persino stretto per la mole di gioco prodotta, ma che restituisce serenità a un ambiente che aveva iniziato a dubitare della tenuta mentale del gruppo in vista del rush finale della stagione.

Come è finita Napoli-Cremonese e chi ha segnato i gol?

Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-0 nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A. Le reti portano la firma di Scott McTominay al 3′, un autogol di Terracciano al 44′, Kevin De Bruyne al 48′ del primo tempo e Alisson Santos al 52′. All’83’ McTominay ha fallito un calcio di rigore.

La cronaca del match racconta di un dominio assoluto fin dal fischio d’inizio dell’arbitro Doveri. È bastato un giro di lancette per capire l’inerzia della gara: al 3′ minuto Scott McTominay si è abbattuto come uno tsunami sulla difesa ospite, sbloccando il risultato e indirizzando la contesa. Lo scozzese, arretrato in mediana per sopperire all’assenza di Anguissa, ha sfiorato la rete in altre tre occasioni nei primissimi minuti, trovando sulla sua strada un Audero coraggioso ma abbandonato a se stesso.

Il colpo del ko è arrivato a ridosso dell’intervallo con un uno-due micidiale. Al 44′, un’iniziativa di Rasmus Hojlund — in campo nonostante le precarie condizioni fisiche — ha propiziato la sfortunata deviazione nella propria porta di Terracciano. Nel lunghissimo recupero del primo tempo (48′), Kevin De Bruyne ha finalmente rotto il ghiaccio, trovando la via della rete su azione manovrata. Nella ripresa, pura accademia: Alisson Santos ha calato il poker al 52′, prima che Audero negasse la doppietta personale a McTominay parandogli un rigore all’83’.

📋 Tabellino — Napoli-Cremonese 4-0 Data e Competizione 24 Aprile 2026 – 34ª giornata Serie A Marcatori 3′ McTominay, 44′ aut. Terracciano, 48′ pt De Bruyne, 52′ Alisson Santos Arbitro Doveri Sanzioni Nessun ammonito, nessun espulso Note All’83’ Audero (C) para un rigore a McTominay (N)

Quali sono le pagelle del Napoli contro la Cremonese?

Scott McTominay è il migliore in campo con un voto di 7,5, dominando la mediana nonostante il rigore fallito. Ottime le prove di Kevin De Bruyne (7), tornato al gol su azione, Alisson Santos (7) e Rasmus Hojlund (7), decisivo nell’azione dell’autogol nonostante le precarie condizioni fisiche.

Analizzando i voti individuali, spicca la prestazione monstre del centrocampista scozzese. McTominay (7,5) ha fatto il bello e il cattivo tempo, unendo la consueta fisicità a inserimenti letali. L’errore dal dischetto a partita ampiamente chiusa è solo un neo su una prova da leader assoluto. Sulla trequarti, i sorrisi più grandi arrivano da Kevin De Bruyne (7): il belga ha mostrato una condizione atletica in netta crescita, dialogando perfettamente con i compagni e trovando una rete fondamentale per il morale.

Alisson Santos (7) si conferma una scheggia impazzita, capace di creare superiorità numerica costante sulla fascia sinistra. Menzione d’onore per Rasmus Hojlund (7): schierato a sorpresa dal primo minuto nonostante l’affaticamento muscolare, il danese ha stretto i denti, lottato su ogni pallone e propiziato l’autogol che ha chiuso virtualmente i giochi. In difesa, ordinaria amministrazione per il rientrante Rrahmani (6,5) e per Buongiorno (6,5), mai realmente impensieriti dall’attacco lombardo.

Giocatore (Napoli) Voto Valutazione Tattica Scott McTominay 7,5 Migliore in campo. Gol, inserimenti devastanti, solo il rigore sbagliato lo frena. Kevin De Bruyne 7 Primo gol su azione in azzurro. Giocate di qualità superiore sulla trequarti. Alisson Santos 7 Scheggia impazzita, segna il 4-0 e crea costante pericolo a sinistra. Rasmus Hojlund 7 Propizia l’autogoal di Terracciano lottando su ogni pallone. (61′ Giovane 6). Amir Rrahmani 6,5 Rientra bene dopo due mesi, sicuro e pulito in marcatura. Lobotka / Buongiorno 6,5 Regia pulita per lo slovacco, solidità assoluta per il difensore ex Torino.

Giocatore (Cremonese) Voto Valutazione Tattica Emil Audero 6,5 Il migliore dei suoi, evita un passivo peggiore e para il rigore a McTominay. Terracciano / Baschirotto 5 Sfortunato nell’autorete il primo, costantemente in affanno il secondo. Sebastiano Luperto 4,5 Serata da dimenticare, travolto dalla fisicità dell’attacco azzurro. Okereke / Bonazzoli 5 Inoffensivi, mai pericolosi verso la porta di Milinkovic-Savic.

Come cambia la tattica di Conte con il ritorno al gol di De Bruyne?

Il ritorno al gol di Kevin De Bruyne certifica il successo dell’esperimento tattico di Conte. Senza Anguissa in campo, il Napoli ha ritrovato fluidità nel 3-4-2-1: McTominay ha garantito copertura in mediana, permettendo al belga di agire da fantasista puro senza compiti di ripiegamento gravosi.

La vittoria contro la Cremonese offre spunti di riflessione tattica profondi. L’esclusione di Frank Anguissa, apparso fuori forma nelle ultime uscite, ha costretto Conte a ridisegnare la mediana arretrando McTominay. Questa mossa, nata come un’emergenza, si è rivelata la chiave di volta del match. Il Napoli ha ritrovato un palleggio più rapido e verticale, liberando la trequarti dall’ingorgo tattico visto contro Parma e Lazio.

Il principale beneficiario di questo nuovo assetto è stato proprio Kevin De Bruyne. Esonerato dai compiti di copertura asfissiante, il belga ha potuto concentrarsi esclusivamente sulla rifinitura e sull’inserimento negli ultimi venti metri. La rete siglata su azione è il manifesto di questa ritrovata libertà. Tuttavia, il vero banco di prova per questo assetto non sarà contro una Cremonese remissiva, ma contro avversari di caratura superiore.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL 4-0 È UN’ILLUSIONE OTTICA: LA VERA PROVA DEL NOVE SARÀ A COMO. Esaltarsi per una goleada contro la terzultima in classifica sarebbe un errore imperdonabile. Conte ha ottenuto ciò che voleva — reazione immediata, zero rischi, gol multipli — ma lo ha fatto contro un avversario che non ha mai davvero messo in discussione il risultato. La tesi che il problema della convivenza dei “Fab 4” sia improvvisamente risolto grazie all’esclusione di Anguissa è prematura. Il vero test per le ambizioni Champions di Antonio Conte arriverà nella prossima trasferta contro il Como. I lariani, quinti in classifica e in piena lotta europea, testeranno la reale tenuta difensiva di una mediana composta da Lobotka e McTominay. Se il Napoli vincerà dominando anche al Sinigaglia, allora la crisi sarà davvero alle spalle. Fino ad allora, questo 4-0 resta solo un brodino caldo.

Come cambia la classifica del Napoli nella corsa Champions League?

Con questa vittoria il Napoli sale momentaneamente al secondo posto in classifica, scavalcando il Milan impegnato nel big match contro la Juventus. Gli azzurri blindano virtualmente la qualificazione alla prossima Champions League, allontanando le inseguitrici in attesa dello scontro diretto contro il Como.

I tre punti conquistati al Maradona pesano come un macigno sull’economia del campionato. In attesa del posticipo domenicale di San Siro tra Milan e Juventus, il Napoli si riprende la piazza d’onore, mettendo una pressione enorme sulle dirette concorrenti. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è ormai a un passo dall’aritmetica certezza.

L’obiettivo dichiarato da Antonio Conte è ora quello di blindare definitivamente la posizione già nel prossimo turno. La trasferta contro il Como rappresenta il vero match point della stagione: una vittoria in terra lombarda spegnerebbe ogni residua velleità dei lariani di inserirsi tra le prime quattro, garantendo agli azzurri un finale di campionato privo di patemi. Discorso inverso per la Cremonese di Giampaolo, che resta con l’acqua alla gola e deve sperare in un passo falso del Lecce a Verona per mantenere vive le speranze di salvezza.

📌 Tutto su Napoli-Cremonese 4-0 Come è finita Napoli-Cremonese del 24 aprile 2026? Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-0 nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A. Le reti portano la firma di Scott McTominay al 3′, un autogol di Terracciano al 44′, Kevin De Bruyne al 48′ del primo tempo e Alisson Santos al 52′. All’83’ McTominay ha fallito un calcio di rigore. Chi ha segnato i gol e quali sono le pagelle del Napoli? Scott McTominay è il migliore in campo con un voto di 7,5, dominando la mediana nonostante il rigore fallito. Ottime le prove di Kevin De Bruyne (7), tornato al gol su azione, Alisson Santos (7) e Rasmus Hojlund (7), decisivo nell’azione dell’autogol nonostante le precarie condizioni fisiche. Come cambia la classifica per la zona Champions League? Con questa vittoria il Napoli sale momentaneamente al secondo posto in classifica, scavalcando il Milan impegnato nel big match contro la Juventus. Gli azzurri blindano virtualmente la qualificazione alla prossima Champions League, allontanando le inseguitrici in attesa dello scontro diretto contro il Como. Come ha giocato la Cremonese al Maradona? La Cremonese di Giampaolo ha subito passivamente il gioco del Napoli, crollando sotto i colpi degli azzurri fin dai primi minuti. Nonostante qualche parata di Audero, la squadra lombarda resta terzultima in classifica a forte rischio retrocessione.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici, il tabellino dei marcatori e la cronaca del match Napoli-Cremonese (4-0) sono basati sui report ufficiali della Lega Serie A relativi all’anticipo della 34ª giornata (24 aprile 2026). Le pagelle e le valutazioni individuali dei calciatori rappresentano un’analisi editoriale originale elaborata dalla redazione sportiva di Napolissimo.it. La tesi esposta nel “Punto di Vista” è un’opinione critica della testata. Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026.





