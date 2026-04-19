Napoli-Lazio, Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto: la storia si ripete

📋 In Sintesi Il Napoli crolla al Maradona perdendo 0-2 contro la Lazio e interrompendo un’imbattibilità casalinga che durava da 496 giorni. La prestazione della squadra di Antonio Conte rientra nella categoria “horror”: gli azzurri hanno incassato il gol di Cancellieri al 6′ minuto e hanno chiuso la partita con zero tiri in porta verso lo specchio difeso dal giovane Motta. Il tecnico ha bocciato l’esperimento dei “Fab Four”, sostituendo Kevin De Bruyne e Frank Anguissa già all’intervallo per inserire Alisson Santos ed Elmas. Nonostante il quarto rigore stagionale parato da Vanja Milinkovic-Savic, la squadra è apparsa mentalmente in vacanza. Questo tracollo ha scatenato un feroce processo mediatico contro Conte.

Quali sono i motivi del crollo del Napoli contro la Lazio, perché l’esperimento dei Fab Four ha fallito e cosa rischia ora Antonio Conte in chiave Champions League?”

Bisogna saper perdere, ma ci sono sconfitte che lasciano scorie impossibili da smaltire in fretta. Il brutto pomeriggio vissuto dal Napoli al Maradona contro una Lazio ordinata ma tutt’altro che trascendentale rappresenta uno spartiacque negativo per la stagione azzurra. A Fuorigrotta è caduto un fortino che resisteva da quasi un anno e mezzo, ma a fare rumore non è tanto il risultato, quanto l’atteggiamento di una squadra che sembra aver improvvisamente smarrito la propria identità.

Il contraccolpo psicologico del pareggio di Parma, che ha di fatto archiviato il sogno della rincorsa Scudetto, si è abbattuto sul gruppo con una violenza inaudita. Invece di reagire per blindare il piazzamento nell’Europa che conta, i Campioni d’Italia hanno offerto una prestazione vuota, priva di mordente e di idee, scatenando una reazione a catena che ha investito direttamente la figura del proprio condottiero.

Perché il Napoli ha perso contro la Lazio senza mai tirare in porta?

Il Napoli ha perso contro la Lazio a causa di un approccio mentale passivo e di una manovra offensiva sterile. La squadra di Antonio Conte ha subito il gol di Cancellieri al 6′ minuto e non è mai riuscita a reagire, chiudendo i 90 minuti con zero tiri nello specchio della porta difesa da Motta.

Il dato statistico che condanna inappellabilmente la prestazione degli azzurri è proprio quello offensivo. Terminare una partita casalinga senza mai sporcare i guanti a un portiere di 21 anni è il sintomo di un malessere tattico profondo. Il Napoli andato sotto all’alba del match non ha mai dato l’impressione di poter rimettere in piedi la contesa, limitandosi a un possesso palla perimetrale, lento e scolastico.

Curiosamente, l’ultima squadra capace di violare il Maradona in campionato, ben 496 giorni fa, fu proprio la Lazio. Ma se all’epoca quel passo falso servì da scossa per iniziare a navigare a vele spiegate verso la conquista del quarto Scudetto, oggi il sapore è diametralmente opposto. Le prospettive attuali sono limitate alla pura sopravvivenza sportiva: salvaguardare un posto tra le prime quattro per accedere alla prossima, ricchissima edizione della Champions League.

Quali sono i numeri della crisi difensiva e offensiva del Napoli?

I dati evidenziano un preoccupante squilibrio tattico. Il Napoli ha incassato il settimo gol stagionale nei primi 10 minuti di gioco, confermando gravi cali di concentrazione iniziali. In attacco, l’assenza totale di tiri in porta certifica il fallimento del modulo con i Fab Four schierati contemporaneamente.

La rete di Cancellieri al sesto minuto non è un incidente di percorso, ma un difetto strutturale ormai cronicizzato. Entrare in campo senza la giusta tensione agonistica costringe sistematicamente la squadra a rincorrere gli avversari. A questo si aggiungono le amnesie individuali, con un Alessandro Buongiorno apparso nuovamente rivedibile nelle letture difensive preventive.

L’unico baluardo di una retroguardia in affanno resta Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha neutralizzato l’ennesimo tiro dal dischetto, portando a quattro il conto dei rigori parati in questa stagione. Un dato eccezionale a livello individuale, che però maschera a malapena le voragini concesse dalla linea difensiva agli attaccanti avversari.

Perché Antonio Conte ha sostituito De Bruyne e Anguissa all’intervallo?

Antonio Conte ha sostituito Kevin De Bruyne e Frank Anguissa dopo soli 45 minuti per bocciatura tecnica. I due top player sono apparsi lenti e fuori dal gioco, spingendo l’allenatore a inserire Alisson Santos ed Eljif Elmas per cercare maggiore velocità, imprevedibilità e superiorità numerica sulla trequarti.

La gestione dei cosiddetti “Fab Four” è arrivata a un punto di non ritorno. Schierati ancora una volta dal primo minuto, i tenori azzurri hanno fallito l’esame. La decisione di Conte di lasciare negli spogliatoi due calibri da novanta come il belga e il camerunense è un segnale fortissimo inviato allo spogliatoio: il pedigree non garantisce più il posto fisso.

L’ingresso di Alisson Santos ha mostrato esattamente ciò che mancava al Napoli. Il brasiliano, pur non spaccando la partita, ha portato in dote pensieri veloci e gambe supersoniche. La sua propensione a puntare costantemente l’uomo per creare superiorità numerica ha evidenziato, per contrasto, la staticità di chi lo aveva preceduto in campo. Tuttavia, il colpo risolutore non è arrivato, lasciando la preoccupante impressione di una squadra già in vacanza con la testa.

Perché stanno attaccando Antonio Conte?

Nonostante la vittoria di uno Scudetto, di una Supercoppa e l’attuale secondo posto in classifica, Antonio Conte è bersaglio di feroci critiche mediatiche. L’ostinazione tattica sui Fab Four e il crollo motivazionale della squadra hanno scatenato il partito dello “scarica-Conte”, alimentando voci su un possibile addio a fine stagione.

Il calcio ha la memoria corta, e la piazza di Napoli non fa eccezione. Il teatrino dello “scarica-allenatore” è andato in scena puntuale al primo vero momento di flessione. La famosa frase “Io ve lo avevo detto che Conte aveva esaurito il suo tempo”, rimasta chiusa nel cassetto durante il filotto di cinque vittorie consecutive, è tornata prepotentemente di moda sui social e nei salotti televisivi.

È un paradosso tutto italiano: si attacca frontalmente un tecnico che, al netto degli evidenti errori commessi contro la Lazio, occupa stabilmente il secondo posto in classifica e ha arricchito la bacheca del club con due trofei pesantissimi. Eppure, il sospetto che si stia preparando il terreno per il “dopo Conte” serpeggia nell’ambiente. La domanda sorge spontanea: serve davvero una spinta esterna per destabilizzare l’ambiente, o è la squadra ad aver staccato la spina?

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PROCESSO A CONTE È UN ALIBI PER COPRIRE UNA SQUADRA GIÀ IN VACANZA. Puntare il dito contro Antonio Conte oggi è l’esercizio più facile e intellettualmente disonesto che si possa fare. L’allenatore ha le sue colpe tattiche (l’insistenza sui Fab Four è ormai indifendibile), ma zero tiri in porta in 90 minuti non sono un problema di modulo: sono un problema di motivazioni. I giocatori hanno staccato la spina dopo il pareggio di Parma, convinti che il posto in Champions sia garantito per inerzia. Le prossime cinque partite non decideranno solo la classifica, ma emetteranno una sentenza inappellabile: se il Napoli continuerà a passeggiare in campo, significherà che lo spogliatoio ha deciso di scaricare l’allenatore. Se invece arriverà una reazione d’orgoglio, il progetto Conte potrà proseguire. La palla, ora, passa ai calciatori.

Dato Statistico / Evento Dettaglio Napoli-Lazio Impatto sulla Stagione Tiri in Porta 0 Certifica la peggior prestazione offensiva dell’era Conte. Gol subiti nei primi 10′ 7° in stagione Evidenzia un problema cronico di approccio mentale alle gare. Rigori parati (Milinkovic) 4° in stagione L’unico dato positivo che tiene a galla una difesa in affanno. Imbattibilità Casalinga Interrotta a 496 giorni Cade il fortino del Maradona, riaprendo la corsa Champions.

📌 Tutto sulla crisi del Napoli dopo la Lazio Perché il Napoli non ha fatto tiri in porta contro la Lazio? Il Napoli ha perso contro la Lazio a causa di un approccio mentale passivo e di una manovra offensiva sterile. La squadra di Antonio Conte ha subito il gol di Cancellieri al 6′ minuto e non è mai riuscita a reagire, chiudendo i 90 minuti con zero tiri nello specchio della porta difesa da Motta. Quali giocatori ha sostituito Conte all’intervallo? Antonio Conte ha sostituito Kevin De Bruyne e Frank Anguissa dopo soli 45 minuti per bocciatura tecnica. I due top player sono apparsi lenti e fuori dal gioco, spingendo l’allenatore a inserire Alisson Santos ed Eljif Elmas per cercare maggiore velocità, imprevedibilità e superiorità numerica sulla trequarti. Quanti rigori ha parato Milinkovic-Savic in questa stagione? Con il penalty neutralizzato contro la Lazio, Vanja Milinkovic-Savic ha raggiunto quota quattro rigori parati in questa stagione. È l’unico dato statistico positivo in una fase difensiva azzurra che continua a concedere troppe occasioni agli avversari. Perché i tifosi e la critica stanno attaccando Antonio Conte? Nonostante la vittoria di uno Scudetto, di una Supercoppa e l’attuale secondo posto in classifica, Antonio Conte è bersaglio di feroci critiche mediatiche. L’ostinazione tattica sui Fab Four e il crollo motivazionale della squadra hanno scatenato il partito dello “scarica-Conte”, alimentando voci su un possibile addio a fine stagione.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici menzionati nell’articolo (zero tiri in porta, 7 gol subiti nei primi 10 minuti, 4 rigori parati da Milinkovic-Savic e i 496 giorni di imbattibilità casalinga) sono stati estratti dai report ufficiali della Lega Serie A e dai database di Opta Sports. L’analisi sulle critiche mediatiche ad Antonio Conte e la tesi esposta nel “Punto di Vista” rappresentano un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026.





