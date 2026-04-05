Napoli-Milan, il tridente di Conte: De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund per inseguire l’Inter

SCONTRO DIRETTO DECISIVO. Il posticipo della 31esima giornata tra Napoli e Milan al Maradona rappresenta il crocevia della stagione azzurra. Antonio Conte crede fermamente nella rimonta sull’Inter e, per scardinare la difesa rossonera, si affida a un tridente di altissima classe: Kevin De Bruyne e Scott McTominay agiranno come trequartisti alle spalle del centravanti Rasmus Hojlund. Il rientro a pieno regime di Frank Anguissa a centrocampo permette al tecnico di alzare il baricentro dello scozzese. Nonostante l’assenza di Romelu Lukaku (rimasto a curarsi in Belgio), l’obiettivo è conquistare il secondo posto e mettere pressione alla capolista in un finale di campionato che si preannuncia infuocato.

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La sosta per le Nazionali è alle spalle, e il campionato di Serie A entra nella sua fase più rovente. Questo 5 aprile 2026 segna l’inizio della volata finale, e il palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona è pronto ad accendere i riflettori su una delle sfide più affascinanti e decisive dell’anno. Il Napoli di Antonio Conte ospita il Milan in un match che non mette in palio solo tre punti, ma la supremazia per il secondo posto e, soprattutto, il diritto di continuare a sognare una clamorosa rimonta ai danni dell’Inter. Per centrare l’obiettivo, il tecnico salentino ha preparato un piano tattico votato allo spettacolo e all’efficacia offensiva.

Come giocherà l’attacco del Napoli contro il Milan?

Contro il Milan, il Napoli schiererà un tridente offensivo nel modulo 3-4-2-1. Antonio Conte posizionerà Kevin De Bruyne e Scott McTominay come trequartisti puri alle spalle dell’unica punta Rasmus Hojlund. Questa soluzione tattica è resa possibile dal rientro di Frank Anguissa a centrocampo.

L’evoluzione tattica del Napoli ha trovato la sua quadratura perfetta. L’idea di Conte è quella di non dare punti di riferimento alla retroguardia rossonera, sfruttando la classe immensa dei suoi interpreti. L’aver ritrovato Frank Anguissa in mediana, a fare diga e filtro, è la vera chiave di volta: la presenza del camerunense permette infatti di liberare Scott McTominay dai compiti di copertura più gravosi, spostando lo scozzese stabilmente in avanti nel terzetto d’attacco. Insieme a lui ci sarà Kevin De Bruyne, formando una coppia di trequartisti capace di abbinare visione di gioco periferica, inserimenti letali e tiri dalla distanza.

Quali sono i numeri di Hojlund, McTominay e De Bruyne in stagione?

Rasmus Hojlund è il capocannoniere azzurro con 14 reti stagionali (10 in Serie A). Scott McTominay lo segue a quota 11 gol, confermandosi un incursore letale. Kevin De Bruyne, rientrato dopo 4 mesi di infortunio, cerca il suo primo gol da ottobre.

I numeri certificano la potenza di fuoco a disposizione di Conte. Il leader indiscusso del reparto è il ventitreenne danese Rasmus Hojlund. L’attaccante ha accumulato 14 centri complessivi (10 in campionato, 3 in Champions League e 1 in Supercoppa). Hojlund tornerà in campo con una motivazione extra: la delusione per la mancata qualificazione della sua Danimarca ai Mondiali 2026 lo spingerà a riversare tutta la sua rabbia agonistica sul campionato. La sua capacità di attaccare la profondità in contropiede sarà fondamentale per aprire gli spazi agli inserimenti di McTominay (secondo marcatore della squadra con 11 reti, a secco al Maradona da febbraio) e alle invenzioni di De Bruyne, che vuole tornare a esultare dopo il lungo calvario medico.

Come proverà Conte a superare la difesa del Milan?

Per scardinare la difesa del Milan, la seconda migliore della Serie A con 23 gol subiti, Conte sfrutterà sia le vie centrali con gli inserimenti dei trequartisti, sia l’ampiezza sulle fasce affidandosi dal primo minuto agli esterni Matteo Politano e Leonardo Spinazzola.

Il tecnico azzurro ha studiato a fondo i punti deboli della squadra di Allegri. Il Milan vanta una retroguardia solidissima (solo 23 reti incassate in 30 partite), motivo per cui attaccare solo per vie centrali potrebbe rivelarsi controproducente. Conte chiederà un lavoro estenuante ai suoi “quinti” di centrocampo: Politano a destra e Spinazzola a sinistra dovranno garantire ampiezza costante, costringendo i difensori rossoneri ad allargarsi e creando così i corridoi centrali per Hojlund e McTominay. A gara in corso, il Napoli potrà contare su armi tattiche fresche e imprevedibili come Gutierrez e il brasiliano Alisson Santos, pronti a subentrare per spaccare il match.

Quante possibilità ha il Napoli di rimontare l’Inter per lo Scudetto?

Una vittoria contro il Milan permetterebbe al Napoli di scavalcare i rossoneri al secondo posto e portarsi a ridosso dell’Inter capolista. Antonio Conte e la squadra credono fermamente nella rimonta Scudetto, puntando a vincere tutte le restanti partite per mettere pressione ai nerazzurri.

Nonostante un’infermeria che continua a registrare assenze pesanti (su tutte quella di Romelu Lukaku, rimasto in Belgio per curarsi in aperta polemica con il club), l’entusiasmo a Castel Volturno è palpabile. Il gruppo è compatto e segue ciecamente il suo condottiero. Conte sa che nel calcio le dinamiche psicologiche contano quanto quelle tattiche: battere il Milan in un Maradona sold-out non significherebbe solo blindare la zona Champions, ma invierebbe un messaggio inequivocabile a Milano, sponda nerazzurra. Il Napoli non ha intenzione di abdicare e vuole trasformare questo lunedì sera nel primo atto di un trionfo insperato.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CORAGGIO DI IGNORARE GLI ALIBI: La vera forza del Napoli di oggi risiede nella mentalità che Antonio Conte ha forgiato. In un’altra epoca, l’assenza prolungata di un giocatore come Romelu Lukaku (e le relative polemiche per la sua permanenza in Belgio) avrebbero destabilizzato l’ambiente, fornendo un alibi perfetto in caso di sconfitta. Conte, invece, ha spostato il focus su chi c’è: ha responsabilizzato Hojlund, ha alzato McTominay e ha recuperato De Bruyne. Affrontare la seconda miglior difesa del campionato con un tridente così offensivo è un atto di coraggio che dimostra come il Napoli non voglia solo partecipare al finale di stagione, ma voglia dominarlo.

Giocatore Ruolo Tattico vs Milan Gol Stagionali Fattore Motivazionale (Information Gain) Rasmus Hojlund Centravanti (Attacco alla profondità) 14 (10 in Serie A) Riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali con la Danimarca. Scott McTominay Trequartista Incursore 11 Vuole tornare a segnare al Maradona (a secco in casa da febbraio). Kevin De Bruyne Trequartista Regista 1 (su rigore) Cerca il primo gol su azione dopo i 4 mesi di stop per infortunio.

📌 Tutto sulla tattica di Napoli-Milan Come giocherà l’attacco del Napoli contro il Milan? Contro il Milan, il Napoli schiererà un tridente offensivo nel modulo 3-4-2-1. Antonio Conte posizionerà Kevin De Bruyne e Scott McTominay come trequartisti puri alle spalle dell’unica punta Rasmus Hojlund. Questa soluzione tattica è resa possibile dal rientro di Frank Anguissa a centrocampo. Quali sono i numeri di Hojlund, McTominay e De Bruyne in stagione? Rasmus Hojlund è il capocannoniere azzurro con 14 reti stagionali (10 in Serie A). Scott McTominay lo segue a quota 11 gol, confermandosi un incursore letale. Kevin De Bruyne, rientrato dopo 4 mesi di infortunio, cerca il suo primo gol da ottobre. Come proverà Conte a superare la difesa del Milan? Per scardinare la difesa del Milan, la seconda migliore della Serie A con 23 gol subiti, Conte sfrutterà sia le vie centrali con gli inserimenti dei trequartisti, sia l’ampiezza sulle fasce affidandosi dal primo minuto agli esterni Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Quante possibilità ha il Napoli di rimontare l’Inter per lo Scudetto? Una vittoria contro il Milan permetterebbe al Napoli di scavalcare i rossoneri al secondo posto e portarsi a ridosso dell’Inter capolista. Antonio Conte e la squadra credono fermamente nella rimonta Scudetto, puntando a vincere tutte le restanti partite per mettere pressione ai nerazzurri.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle scelte tattiche di Antonio Conte e alle probabili formazioni di Napoli-Milan sono basate sui lanci d’agenzia ufficiali diramati da ANSA in data 5 aprile 2026. I dati statistici sui gol segnati dai giocatori (Hojlund, McTominay) e sulle reti subite dal Milan sono stati verificati incrociando i tabellini ufficiali della Lega Serie A e della UEFA Champions League. L’analisi motivazionale (“Il Punto di Vista”) è un’elaborazione editoriale originale della redazione di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2026.

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