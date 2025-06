Napoli, tre colpi fatti : "Visite mediche pronte". Svelati i tre nomi

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più calda, una fase in cui le strategie lasciano il campo alle azioni concrete. Secondo un'importante indiscrezione lanciata oggi dal quotidiano La Repubblica, il Direttore Sportivo Giovanni Manna avrebbe di fatto definito l'arrivo di ben tre nuovi giocatori, completando operazioni strategiche in quasi ogni reparto.

Le trattative sarebbero concluse e in attesa solo della ratifica finale con visite mediche e firme. Tuttavia, dietro questa apparente tranquillità si nasconde un retroscena che vede protagonista Antonio Conte, l'uomo che tiene in mano le chiavi del mercato azzurro e che, prima di dare il via libera definitivo, vuole valutare ogni singola opzione, anche la più ambiziosa.

I tre giocatori con la maglia azzurra già prenotata

La lista dei nomi fornita dal quotidiano è di quelle che infiammano la piazza, perché va a colmare caselle fondamentali nello scacchiere tattico che Conte ha in mente. Il primo rinforzo riguarda la corsia destra difensiva, dove il Napoli ha individuato in Juanlu Sanchez del Siviglia l'uomo ideale per il ruolo di vice Di Lorenzo. L'accordo con il club spagnolo sarebbe stato raggiunto, sancendo di fatto l'imminente partenza di Pasquale Mazzocchi, che cercherà altrove maggiore continuità.

Il secondo nome, attesissimo dalla tifoseria, è quello di Noa Lang. Dopo settimane di negoziati, l'intesa con il PSV Eindhoven è stata finalmente trovata la scorsa settimana sulla base di un'operazione economicamente rilevante. L'esterno olandese, che da tempo aveva dato il suo benestare al trasferimento, sarà uno dei due nuovi "alfieri" di fascia sinistra che avranno il compito di non far rimpiangere Kvaratskhelia. Infine, il terzo colpo riguarda il centro dell'attacco: Lorenzo Lucca. Dopo una stagione in cui si è imposto all'attenzione della Serie A con la maglia dell'Udinese, sarà lui, salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto, il nuovo centravanti che si alternerà e all'occorrenza affiancherà Romelu Lukaku.

Il retroscena di Conte e il sogno Darwin Nunez

Perché, dunque, se le trattative sono chiuse, gli annunci tardano ad arrivare? La Repubblica svela il retroscena: Giovanni Manna, pur avendo fatto il suo lavoro, è ancora in attesa del via libera finale di Conte e De Laurentiis. Non si tratta di indecisione, ma al contrario di una posizione di forza. Il Napoli ha talmente tante opzioni di alto livello sul tavolo da potersi permettere il lusso di ponderare ogni scelta con estrema calma. Questo "stallo" strategico riguarda soprattutto la posizione di centravanti.

Sebbene l'accordo per Lucca sia definito, sullo sfondo non è mai tramontato il grande obiettivo: Darwin Nunez. Il club farà un ultimissimo, disperato tentativo con il Liverpool per capire se ci sono i margini per portare a Napoli il fuoriclasse uruguaiano. Solo dopo aver avuto una risposta definitiva su Nunez, Conte darà il suo placet per ufficializzare l'arrivo del bomber dell'Udinese.

Parallelamente, il club deve gestire la complicata situazione legata a Victor Osimhen. Un'eventuale cessione del nigeriano ai ricchi club arabi libererebbe una potenza di fuoco economica tale da poter stravolgere nuovamente le strategie. In caso di permanenza, invece, si aprirebbe lo scenario di un ritiro da separato in casa, una situazione che la società vuole evitare.