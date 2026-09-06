IN SINTESI La SSC Napoli crolla a San Siro perdendo 3-2 contro l’Inter dopo essere stata in vantaggio per 0-2 (reti di Politano e Hojlund). La rimonta nerazzurra certifica che questa non è ancora una squadra di Massimiliano Allegri: 5 gol subiti in due gare sono un’anomalia per il tecnico. Decisivo il divario tra le panchine: Cristian Chivu inserisce Thuram (autore del gol vittoria), Jones e Calhanoglu. Allegri passa a tre dietro ma viene tradito dal disastroso ingresso di Benoit Badiashile e dagli errori di Alisson Santos.

Inter-Napoli 3-2, il crollo: perché la squadra non è ancora di Allegri, il disastro di Badiashile e il divario sul mercato

C’è un dogma non scritto nel calcio italiano: le squadre di Massimiliano Allegri non sprecano mai un doppio vantaggio. Costruiscono fortini inespugnabili, abbassano i ritmi, anestetizzano l’avversario e portano a casa il risultato con cinico pragmatismo. Sabato pomeriggio, sul prato dello Stadio San Siro, questo dogma è stato brutalmente infranto. Il posticipo tra Inter e SSC Napoli, uno spot meraviglioso per la Serie A fatto di ritmo, giocate e agonismo, ha emesso una sentenza inappellabile: il Napoli di oggi non è ancora, intimamente e tatticamente, una squadra di Massimiliano Allegri. La sconfitta per 3-2, maturata dopo un’illusoria fuga firmata da Matteo Politano e Rasmus Hojlund, ha messo a nudo non solo le fragilità mentali di un gruppo incapace di gestire la pressione, ma soprattutto le voragini strutturali di una rosa che paga a carissimo prezzo le mancate operazioni del calciomercato estivo.

Scheda Dati: I momenti chiave e il paradosso difensivo di Inter-Napoli (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) Dinamica del Match Analisi e Impatto Tattico L’Illusione Azzurra Vantaggio 0-2 siglato in tre minuti da Politano e Hojlund. Squadra a viso aperto. Il Crollo Difensivo 5 gol subiti in 2 partite (Como e Inter). Un’anomalia storica per le gestioni di Allegri. L’Errore dalla Panchina Passaggio alla difesa a tre nel secondo tempo per difendere l’area, mossa che ha schiacciato il Napoli. Il Flop dei Subentrati Badiashile bruciato da Thuram sul 3-2; Gilmour incapace di sostituire le geometrie di Lobotka.

Il doppio vantaggio sprecato: perché la difesa del Napoli non è “allegriana”?

Gli azzurri hanno giocato a viso aperto, trovando l’uno-due con Politano e Hojlund, ma l’incapacità di “congelare” la partita ha portato a subire 5 reti in due gare.

Se si analizza esclusivamente la prima frazione di gioco, i segnali positivi per la SSC Napoli non sono mancati. Affrontare l’Inter campione d’Italia a San Siro a viso aperto, senza timori reverenziali, è sintomo di una squadra che possiede qualità tecniche indiscutibili. Nel giro di tre minuti, gli azzurri hanno piazzato quello che sembrava il colpo del ko: prima Matteo Politano, poi Rasmus Hojlund hanno trafitto la retroguardia nerazzurra, ammutolendo il pubblico di casa.

Ma è proprio nel momento di massima esaltazione che è emersa la vera natura, ancora immatura, di questo gruppo. Una squadra di Massimiliano Allegri, sul punteggio di 0-2, chiude le linee di passaggio, abbassa il ritmo cardiaco del match e costringe l’avversario a sbattere contro un muro di gomma. Il Napoli, invece, ha continuato a concedere transizioni, perdendo le distanze tra i reparti. Il dato statistico è allarmante e inequivocabile: tra la sconfitta casalinga contro il Como e la disfatta di San Siro, la porta difesa da Alex Meret è stata violata ben cinque volte. La solidità difensiva, fiore all’occhiello del tecnico livornese dai tempi del Milan e della Juventus, a Castel Volturno è attualmente un miraggio.

Il disastro di Badiashile e l’errore tattico sui cambi

Il passaggio alla difesa a tre si è rivelato fatale. Benoit Badiashile, fuori forma, è stato umiliato in velocità da Marcus Thuram in occasione del gol decisivo.

Inutile girarci intorno: Inter-Napoli è svoltata nel momento esatto in cui i due allenatori si sono voltati verso le rispettive panchine. Per tentare di arginare l’onda d’urto nerazzurra, Massimiliano Allegri ha rinnegato il 4-3-3 iniziale, optando per un passaggio a una più conservativa difesa a tre. L’obiettivo era densificare l’area di rigore, ma l’effetto ottenuto è stato l’esatto opposto: il Napoli si è schiacciato nella propria trequarti, invitando l’Inter ad attaccare a pieno organico.

A tradire il tecnico sono stati gli interpreti. L’impatto di Benoit Badiashile è stato a dir poco disastroso. Il centrale francese, unico vero acquisto del mercato estivo arrivato dal Chelsea, è apparso goffo, macchinoso e lontanissimo da una condizione atletica accettabile per i ritmi della Serie A. In occasione della rete del definitivo 3-2, Badiashile è stato letteralmente bruciato in velocità e in fisicità da Marcus Thuram, palesando limiti di concentrazione inaccettabili. Non è andata meglio a centrocampo: l’ingresso di Billy Gilmour al posto di Stanislav Lobotka ha spento la luce della manovra azzurra. Lo scozzese non è riuscito a far girare la squadra, perdendo palloni sanguinosi e subendo il pressing feroce della mediana interista.

⚡ Il paradosso dell’area di rigore: Allegri ha costruito le sue fortune difendendo “dentro l’area”. Ma per farlo, servono difensori capaci di dominare il gioco aereo e leggere le traiettorie in anticipo (come facevano Barzagli o Chiellini). Chiedere a una difesa rabberciata, priva dell’infortunato Buongiorno e con un Badiashile fuori forma, di assorbire l’urto dell’Inter negli ultimi 16 metri equivale a un suicidio tattico. Il Napoli ha preso gol esattamente dove l’allenatore pensava di essere al sicuro.

Il divario sul mercato: la panchina di Chivu contro quella di Manna

Mentre l’Inter inseriva campioni come Thuram, Jones e Calhanoglu, il Napoli pagava il blocco del mercato estivo, non avendo alternative di pari livello da schierare.

La sconfitta di San Siro non è solo una questione di moduli, ma è la spietata fotografia del divario accumulato in sede di calciomercato. Negli ultimi quattro anni, Inter e Napoli si sono contese il dominio del campionato italiano, ma oggi le due società viaggiano a velocità diverse.

Mentre il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna è rimasto paralizzato dal blocco delle liste e dall’impossibilità di cedere gli esuberi (rinunciando a obiettivi come Gabriel Jesus), la dirigenza nerazzurra ha consegnato a Cristian Chivu una fuoriserie con due motori di scorta. La differenza si è vista tutta nel secondo tempo. Per ribaltare il match, Chivu ha potuto alzare dalla panchina giocatori del calibro di Marcus Thuram, Curtis Jones, Carlos Augusto, Hakan Calhanoglu e Bonny. Alternative di livello mondiale che permettono all’allenatore interista di ruotare la rosa in modo scientifico (Calhanoglu era stato inizialmente risparmiato in vista dell’esordio in Champions League contro il Real Madrid). Allegri, al contrario, si è dovuto voltare verso una panchina corta, logora e priva di veri game-changer, pagando il conto salatissimo di un’estate vissuta al risparmio.

Scheda Dati: Il peso delle sostituzioni in Inter-Napoli 3-2 (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) I Cambi dell’Inter (Cristian Chivu) I Cambi della SSC Napoli (Massimiliano Allegri) Marcus Thuram (Autore del gol vittoria) Benoit Badiashile (Colpevole sul 3-2) Curtis Jones (Impatto fisico a centrocampo) Billy Gilmour (Incapace di sostituire Lobotka) Hakan Calhanoglu (Geometrie e controllo) Alisson Santos (4 stop sbagliati, fuori forma) Carlos Augusto / Bonny (Spinta sulle fasce) Antonio Vergara (Unica nota positiva da mezzala)

Cosa ha detto Massimiliano Allegri a fine partita sugli errori e su Alisson?

Il tecnico ha fatto mea culpa sul cambio di modulo, ha elogiato Vergara ma ha bacchettato duramente Alisson Santos per i troppi errori tecnici commessi in campo.

Presentatosi ai microfoni dell’emittente ufficiale DAZN, Massimiliano Allegri non ha cercato alibi, analizzando la sconfitta con la consueta lucidità chirurgica. “Per gli spettatori e per l’Inter che ha vinto è stata una partita divertente, per noi un po’ meno”, ha esordito il tecnico. “Abbiamo preso il gol del 2-1 in modo un po’ troppo leggero. C’è da migliorare, ma rimane la prestazione e la gestione della palla. Bisogna rimanere sereni perché in questo momento paghiamo un po’ troppo gli errori”.

L’analisi si è poi spostata sulle scelte tattiche e sui singoli. Allegri ha fatto un raro mea culpa sull’atteggiamento difensivo: “Volevo difendere dentro l’area e abbiamo preso gol dentro l’area, forse era meglio se facevo qualcosa di diverso. Non vuol dire che bisogna difendere dentro l’area perché abbiamo preso cinque gol. Se in mezz’ora abbiamo preso tre gol, vuol dire che potevamo fare meglio”.

Infine, il giudizio spietato sui subentrati. Se da un lato ha promosso il giovane talento azzurro (“Vergara ha fatto molto bene, era la prima volta che giocava da mezzala”), dall’altro ha bacchettato duramente l’esterno brasiliano: “Alisson ha stoppato quattro volte di suola e quattro volte ha sbagliato. Ma ricordiamoci che viene da un infortunio e non è ancora il miglior Alisson”. Un richiamo all’ordine severo, in vista dell’imminente e fondamentale esordio in UEFA Champions League.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La sconfitta di San Siro è una doccia fredda che spazza via le illusioni estive. Il Napoli ha giocato un’ottima prima frazione, ma il calcio ai massimi livelli dura cento minuti. La verità inconfutabile è che Massimiliano Allegri è stato ingaggiato per blindare la difesa, e ritrovarsi con 5 reti sul groppone dopo due giornate è un fallimento tecnico che non ammette giustificazioni. Tuttavia, le colpe dell’allenatore si fermano dove iniziano quelle della società. Chiedere ad Allegri di reggere l’urto dell’Inter inserendo un Badiashile palesemente inadeguato e un Gilmour spaesato, mentre Chivu cala gli assi Thuram e Calhanoglu, significa pretendere le nozze coi fichi secchi. Il mercato bloccato ha scavato un fossato tra il Napoli e le vere pretendenti allo Scudetto. Ora testa alla Champions, ma senza una rapida quadratura difensiva, la stagione del Centenario rischia di trasformarsi in un lungo calvario.

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Massimiliano Allegri ha ammesso l’errore di essersi abbassato troppo passando alla difesa a tre.

Benoit Badiashile ha confermato i dubbi sulla sua tenuta fisica, facendosi bruciare da Thuram sul gol decisivo. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): Le scelte tattiche di Allegri per l’esordio in Champions League: possibile l’accantonamento definitivo della difesa a tre.

Il recupero fisico e tecnico di Alisson Santos, duramente criticato dall’allenatore per gli errori di suola.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi tattica e le valutazioni sull’impatto delle sostituzioni si basano sulla visione integrale del posticipo Inter-Napoli 3-2 (Serie A Enilive, Settembre 2026). Le dichiarazioni virgolettate di Massimiliano Allegri sono state estratte dall’intervista ufficiale rilasciata ai microfoni del broadcaster DAZN al termine della gara. I dati relativi ai gol subiti e alle dinamiche di mercato riflettono i report ufficiali della Lega Serie A e le analisi finanziarie di settore. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 6 Settembre 2026.

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