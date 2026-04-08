Conte logora chi non ce l’ha: lo vogliono in Nazionale come l’anno scorso alla Juve, ma la verità è un’altra

LA VERITÀ SUL FUTURO DI CONTE. Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Italiana sono state pesantemente strumentalizzate da una parte della stampa. La realtà è che il tecnico leccese ha un contratto fino al 2027 e intende rispettarlo per completare il progetto tecnico con la SSC Napoli, attualmente in piena corsa Scudetto a -7 dall’Inter. Il caos istituzionale della FIGC (con elezioni fissate a fine giugno) rende impossibile qualsiasi programmazione azzurra. Di conseguenza, i nomi accostati in queste ore alla panchina del Napoli (Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Fabio Grosso) sono da considerarsi pure fake news, create ad arte per destabilizzare un ambiente che, con 5 vittorie consecutive, sta spaventando le dirette concorrenti.

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Perché Antonio Conte resterà al Napoli rifiutando la Nazionale e quali sono le bufale sui suoi possibili sostituti?

Azzurro Napoli o Azzurro Italia? È bastata una frase di Aurelio De Laurentiis, pronunciata con la consueta schiettezza da Hollywood, per scatenare il panico mediatico. “Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà”. Una dichiarazione che, letta nella sua interezza, è una blindatura totale. Eppure, come spesso accade quando il Napoli torna a fare paura ai vertici del calcio italiano, le parole sono state decontestualizzate e strumentalizzate. C’è chi ha già dipinto l’addio tra il tecnico e il presidente come cosa fatta, innescando un valzer di panchine del tutto surreale. È tempo di fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti.

Perché Antonio Conte rifiuterà la Nazionale per restare al Napoli?

Antonio Conte resterà al Napoli perché ha un contratto fino al 2027 e vuole completare il progetto tecnico iniziato con De Laurentiis. Inoltre, il caos istituzionale della FIGC, senza un presidente e con elezioni fissate a fine giugno, non offre le garanzie minime richieste dal tecnico.

Il richiamo della Nazionale è forte, soprattutto per chi l’ha già allenata con successo. Tuttavia, De Laurentiis, da amico prima ancora che da presidente, ha avvisato Conte su ciò che troverebbe (o meglio, non troverebbe) firmando per la Federcalcio oggi. La situazione istituzionale a Roma è paralizzata: la data ultima per presentare le candidature alla presidenza è il 13 maggio, con elezioni fissate al 22 giugno. Quale allenatore di vertice sarebbe disposto ad aspettare così a lungo senza sapere chi sarà il suo referente? Si candiderà Malagò? Tornerà Abete? Ci sarà un commissariamento? Di fronte a questo vuoto di potere e di programmazione, l’ipotesi di un ritorno di Conte in Nazionale è pura utopia.

Il presente e il futuro di Conte si chiamano Napoli. L’immagine simbolo della stagione è l’esultanza sfrenata del tecnico al gol decisivo di Matteo Politano contro il Milan: un abbraccio collettivo alla panchina e le braccia alzate per infiammare i 50mila del Maradona. Conte ama Napoli e l’affetto è totalmente ricambiato. Ieri, a Marechiaro, l’incontro con il Premio Oscar Paolo Sorrentino ha certificato un legame viscerale con la città che va ben oltre il semplice rapporto professionale.

Perché i nomi di Thiago Motta, Italiano e Grosso al Napoli sono fake news?

I nomi di Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Fabio Grosso accostati alla panchina del Napoli sono fake news strumentali. La società non sta cercando alcun sostituto perché l’asse tra De Laurentiis e Conte è solidissimo e la programmazione per la prossima stagione è già in corso.

La macchina del fango mediatica si è messa in moto non appena il Napoli ha ridotto il distacco dall’Inter da 14 a 7 punti. L’accostamento di profili come Thiago Motta, Vincenzo Italiano o Fabio Grosso alla panchina azzurra non ha alcun fondamento logico né giornalistico. È il classico tentativo di destabilizzare un ambiente che sta ritrovando compattezza e risultati. Il Napoli dà fastidio, e la prospettiva di una squadra capace di infilare 5 vittorie consecutive nonostante un’emergenza infortuni devastante (contro il Milan mancava Hojlund e tre giocatori erano fuori ruolo) spaventa le dirette concorrenti.

La realtà è che l’asse tra De Laurentiis e Conte sta funzionando perfettamente. Due uomini di forte personalità che hanno trovato un equilibrio basato sul rispetto reciproco e sulla chiarezza degli obiettivi. La programmazione per il prossimo mercato è già iniziata, basata su quel principio di equilibrio finanziario che il presidente ha ribadito anche negli auguri pasquali: “La nostra gestione continuerà ad essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli”.

Qual è il segreto della rimonta del Napoli di Antonio Conte?

Il segreto della rimonta azzurra è la mentalità forgiata da Conte e dal suo staff atletico. Il Napoli ha imparato a vincere anche “a corto muso”, sopperendo alle assenze con un’intensità fisica e un’abnegazione tattica che le altre squadre di Serie A faticano a sostenere.

Se il Napoli è tornato a correre, il merito è della cultura del lavoro imposta a Castel Volturno. Antonio Conte è cresciuto con il professor Ventrone (il “marine” della preparazione atletica) e in quel team c’era anche Antonio Pintus, attuale preparatore del Real Madrid, il quale ha recentemente spiegato che in Italia si corre meno che in Inghilterra o Spagna perché “in allenamento non si fa sul serio”. Conte ha ribaltato questo paradigma a Napoli.

Come ha ricordato il suo ex allievo Floro Flores (fresco vincitore della Serie C col Benevento): “Quando mi allenava ad Arezzo diceva: il calcio non ti aspetta, se non corri a duecento all’ora non vai da nessuna parte”. È questa la mentalità che ha permesso al Napoli di battere il Milan anche senza brillare esteticamente. Importa poco lo spettacolo quando c’è da vincere “a corto muso”, proprio come avrebbe voluto fare Allegri, costretto invece ad assistere alla festa azzurra innescata dal gol di Politano.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA SINDROME DI ACCERCHIAMENTO CHE FA BENE AL NAPOLI: La strumentalizzazione delle parole di De Laurentiis è un classico esempio di giornalismo “a orologeria”. Appena il Napoli si riavvicina alla vetta, spuntano i presunti malumori e i fantomatici sostituti. Ma chi conosce Antonio Conte sa perfettamente che queste dinamiche esterne non fanno altro che alimentare la sua proverbiale “sindrome di accerchimento”. Conte si nutre di queste polemiche per compattare ancora di più lo spogliatoio, trasformando le fake news in benzina motivazionale. Chi pensa di destabilizzare il Napoli con queste voci, sta in realtà fornendo al tecnico salentino l’arma perfetta per caricare la squadra in vista del rush finale contro l’Inter.

Parametro di Scelta Progetto SSC Napoli (Conte) Progetto FIGC (Nazionale) Impatto sulla Decisione Stabilità Contrattuale Contratto blindato fino al 2027. Da definire (ipotesi quadriennale). Conte vuole rispettare gli accordi presi con De Laurentiis. Vertici Istituzionali Asse solido con il Presidente De Laurentiis. Vuoto di potere. Elezioni fissate al 22 giugno. Impossibile programmare senza sapere chi sarà il Presidente FIGC. Obiettivo Sportivo Rincorsa Scudetto (-7 dall’Inter) e Champions. Ricostruzione totale post-Mancata qualificazione. Il lavoro a Napoli è nel vivo, la Nazionale riparte da zero. Clima Ambientale Entusiasmo totale (50mila al Maradona). Macerie e polemiche mediatiche. Legame viscerale tra Conte e la piazza partenopea.

📌 Tutta la verità sul futuro di Conte al Napoli Perché Antonio Conte rifiuterà la Nazionale per restare al Napoli? Antonio Conte resterà al Napoli perché ha un contratto fino al 2027 e vuole completare il progetto tecnico iniziato con De Laurentiis. Inoltre, il caos istituzionale della FIGC, senza un presidente e con elezioni fissate a fine giugno, non offre le garanzie minime richieste dal tecnico. Perché i nomi di Thiago Motta, Italiano e Grosso al Napoli sono fake news? I nomi di Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Fabio Grosso accostati alla panchina del Napoli sono fake news strumentali. La società non sta cercando alcun sostituto perché l’asse tra De Laurentiis e Conte è solidissimo e la programmazione per la prossima stagione è già in corso. Qual è il segreto della rimonta del Napoli di Antonio Conte? Il segreto della rimonta azzurra è la mentalità forgiata da Conte e dal suo staff atletico. Il Napoli ha imparato a vincere anche “a corto muso”, sopperendo alle assenze con un’intensità fisica e un’abnegazione tattica che le altre squadre di Serie A faticano a sostenere. Quando ci saranno le elezioni per il nuovo presidente della FIGC? La situazione istituzionale della Federcalcio è paralizzata: la data ultima per presentare le candidature alla presidenza è fissata per il 13 maggio 2026, mentre le elezioni ufficiali si terranno il 22 giugno 2026.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle date istituzionali della FIGC (candidature ed elezioni presidenziali) sono state verificate tramite i comunicati ufficiali diramati dalla Federazione. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e i retroscena sui contatti tra Conte e lo staff di Gravina nell’estate 2023 sono stati aggregati e verificati dalle principali agenzie di stampa sportiva. La smentita sui presunti sostituti (Motta, Italiano, Grosso) e l’analisi sulle dinamiche mediatiche (“Il Punto di Vista”) rappresentano un’elaborazione editoriale originale e indipendente della redazione di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2026.





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