Napoli-Cremonese, la formazione a sorpresa: torna Rrahmani, Hojlund rischia di saltare

📋 In Sintesi Il Napoli ospita la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A, in un match cruciale per la qualificazione in Champions League. Antonio Conte prepara una vera e propria rivoluzione tattica: Rasmus Hojlund è stato convocato ma, non essendo al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto al brasiliano Giovane. In mediana, bocciatura per Frank Anguissa: al suo posto arretrerà Scott McTominay al fianco di Lobotka, con Kevin De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti. La grande novità riguarda la difesa, dove si registra il rientro da titolare di Amir Rrahmani dopo oltre due mesi di infortunio, affiancato da Buongiorno e da un inedito Mathias Olivera adattato come braccetto destro. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Chi gioca titolare in Napoli-Cremonese del 24 aprile 2026? Quali sono le condizioni fisiche di Rasmus Hojlund e chi lo sostituisce? Dove vedere la partita in diretta TV e streaming?

Il margine di errore si è assottigliato fino a scomparire. Dopo la pesantissima sconfitta interna patita contro la Lazio, che ha di fatto chiuso ogni discorso relativo alla rincorsa Scudetto e certificato un preoccupante calo di tensione, il Napoli torna al Maradona con l’obbligo categorico di conquistare i tre punti. L’avversario di turno nel 34° turno di Serie A è la Cremonese, una squadra che arriverà in Campania con il coltello tra i denti, essendo disperatamente invischiata nella lotta per non retrocedere (attualmente terzultima a pari punti con il Lecce).

La differenza di motivazioni sulla carta è netta: da una parte la necessità di blindare un piazzamento vitale per la prossima Champions League, dall’altra la pura sopravvivenza sportiva. Tuttavia, le scorie lasciate dall’ultimo ko hanno spinto Antonio Conte a varare una profonda revisione dell’undici titolare. Le indiscrezioni filtrate da Castel Volturno raccontano di un allenatore pronto a rimescolare le carte, punendo chi ha deluso e affidandosi a soluzioni tattiche d’emergenza per sopperire a una condizione atletica generale tutt’altro che brillante.

Quali sono le condizioni fisiche di Rasmus Hojlund prima di Napoli-Cremonese?

Rasmus Hojlund è stato regolarmente convocato da Antonio Conte per la sfida contro la Cremonese, ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali. L’attaccante danese partirà quasi certamente dalla panchina a causa di un affaticamento, lasciando il posto al giovane attaccante brasiliano Giovane come terminale offensivo titolare.

L’allarme principale in casa azzurra riguarda il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dall’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, il centravanti danese non ha smaltito del tutto le fatiche delle ultime uscite. La sua convocazione è arrivata in extremis, più per fare gruppo e garantire un’opzione disperata a gara in corso che per un reale impiego dal primo minuto. Rischiare un infortunio muscolare in questa fase della stagione comprometterebbe definitivamente il finale di campionato del giocatore più prolifico della rosa.

L’assenza di Hojlund dal primo minuto modifica radicalmente il peso specifico dell’attacco partenopeo. Al suo posto è pronto Giovane, chiamato a sostenere il peso dell’intero reparto offensivo. Il brasiliano ha caratteristiche diverse dal danese: meno fisicità nel gioco aereo, ma maggiore propensione ad attaccare la profondità palla a terra. Una variazione che costringerà i trequartisti a modificare le proprie linee di passaggio per innescare il nuovo terminale offensivo.

Come cambia il centrocampo del Napoli con l’esclusione di Frank Anguissa?

Antonio Conte ha deciso di escludere Frank Anguissa dall’undici titolare per scelta tecnica. Al suo posto, Scott McTominay arretrerà il proprio raggio d’azione affiancando Stanislav Lobotka in mediana. Sulla trequarti agiranno Kevin De Bruyne, favorito su Eljif Elmas, e il brasiliano Alisson Santos.

La rivoluzione più rumorosa si consuma a centrocampo. La prestazione disastrosa offerta contro la Lazio ha presentato il conto a Frank Anguissa. Il camerunense, apparso lento e avulso dalla manovra, si accomoderà in panchina. Per mantenere l’equilibrio nel 3-4-2-1, Conte ha optato per l’arretramento tattico di Scott McTominay. Lo scozzese, fin qui devastante negli inserimenti offensivi, dovrà sacrificare parte della sua spinta per garantire interdizione e fisicità accanto al regista Lobotka.

Questo movimento a catena libera uno slot sulla trequarti, dove si è consumato un serrato ballottaggio. Fino alla vigilia, Eljif Elmas sembrava destinato a partire dal primo minuto, ma nelle ultime ore le quotazioni di Kevin De Bruyne sono in netto rialzo. Il belga, anch’egli reduce da prestazioni opache, avrà un’ultima, decisiva chance per dimostrare di poter incidere nel sistema di Conte, agendo sul centro-destra in tandem con l’esplosivo Alisson Santos a sinistra.

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Chi giocherà in difesa nel Napoli dopo il rientro di Amir Rrahmani?

Amir Rrahmani torna titolare al centro della difesa del Napoli dopo oltre due mesi di assenza per infortunio. Il centrale kosovaro guiderà il reparto arretrato affiancato da Alessandro Buongiorno e da Mathias Olivera, che verrà adattato nel ruolo di braccetto destro al posto dell’escluso Beukema.

Se l’attacco piange, la difesa sorride a metà. Il rientro di Amir Rrahmani è la notizia più confortante per lo staff tecnico. Il centrale kosovaro, assente da oltre 60 giorni, riprenderà il suo posto al centro del terzetto difensivo, restituendo leadership e letture preventive a un reparto apparso sbandato nelle ultime uscite. La sua presenza permetterà ad Alessandro Buongiorno di scalare sul centro-sinistra, la sua mattonella naturale.

La vera anomalia tattica, tuttavia, si registra sul lato opposto. Conte ha deciso di escludere Beukema, optando per un adattamento estremo: Mathias Olivera, terzino sinistro di spinta, verrà impiegato come braccetto di destra nella difesa a tre. Una mossa rischiosa, dettata dall’esigenza di avere un difensore aggressivo e rapido per contrastare le ripartenze della Cremonese, ma che costringerà l’uruguaiano a giocare costantemente con il piede debole in fase di impostazione.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA RIVOLUZIONE DI CONTE È UN AZZARDO CHE MASCHERA LA CONFUSIONE TATTICA. Definire “turnover” le scelte di Antonio Conte contro la Cremonese sarebbe un errore di valutazione. Arretrare il capocannoniere della squadra (McTominay) per coprire le falle di Anguissa, e adattare un terzino sinistro (Olivera) come braccetto destro di difesa, non sono mosse strategiche: sono cerotti messi su una squadra che ha perso le proprie certezze. Il Napoli si presenta a una sfida vitale per la Champions League con un assetto totalmente sperimentale e sbilanciato. Se la Cremonese, disperata per la salvezza, dovesse riuscire a pressare alto e sfruttare il piede debole di Olivera in impostazione, l’esperimento di Conte si trasformerà in un boomerang. Questa non è la flessibilità di una grande squadra, è l’improvvisazione di un gruppo in debito d’ossigeno.

Dove vedere Napoli-Cremonese in diretta TV e streaming?

La partita Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva streaming sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati con opzione attiva potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN 1, visibile al numero 214 del decoder Sky.

Per i tifosi che non potranno assistere al match dalle gradinate dello Stadio Maradona, l’appuntamento televisivo è fissato sui canali ufficiali del broadcaster detentore dei diritti della Serie A. La telecronaca sarà disponibile tramite l’applicazione di DAZN, scaricabile su smart TV, console di gioco, tablet e smartphone.

Inoltre, grazie all’accordo di sub-distribuzione, gli utenti in possesso di un abbonamento congiunto Sky-DAZN che hanno attivato l’opzione “Zona DAZN” potranno godersi lo spettacolo senza l’ausilio della connessione internet, sintonizzandosi direttamente sul canale 214 del proprio decoder satellitare.

Reparto Probabile Titolare Ballottaggio / Escluso Motivazione Tattica Difesa Olivera, Rrahmani, Buongiorno Escluso: Beukema Rientro di Rrahmani. Olivera adattato a braccetto destro. Esterni Politano (dx), Gutierrez (sx) In corsa: Spinazzola Gutierrez favorito a sinistra per garantire maggiore spinta. Mediana Lobotka, McTominay Escluso: Anguissa Bocciatura per Anguissa. McTominay arretra il raggio d’azione. Trequarti De Bruyne, Alisson Santos In corsa: Elmas De Bruyne favorito in extremis sul macedone. Attacco Giovane In dubbio: Hojlund Hojlund affaticato, andrà in panchina. Spazio al brasiliano.

📌 Tutto su Napoli-Cremonese Chi gioca titolare in Napoli-Cremonese del 24 aprile 2026? La probabile formazione del Napoli (3-4-2-1) prevede: Milinkovic-Savic in porta; Olivera, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo; De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Giovane. Quali sono le condizioni fisiche di Rasmus Hojlund e chi lo sostituisce? Rasmus Hojlund è stato regolarmente convocato da Antonio Conte per la sfida contro la Cremonese, ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali. L’attaccante danese partirà quasi certamente dalla panchina a causa di un affaticamento, lasciando il posto al giovane attaccante brasiliano Giovane come terminale offensivo titolare. Come cambia il centrocampo del Napoli con l’esclusione di Frank Anguissa? Antonio Conte ha deciso di escludere Frank Anguissa dall’undici titolare per scelta tecnica. Al suo posto, Scott McTominay arretrerà il proprio raggio d’azione affiancando Stanislav Lobotka in mediana. Sulla trequarti agiranno Kevin De Bruyne, favorito su Eljif Elmas, e il brasiliano Alisson Santos. Dove vedere la partita in diretta TV e streaming? La partita Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva streaming sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati con opzione attiva potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN 1, visibile al numero 214 del decoder Sky.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle probabili formazioni e alle condizioni fisiche dei calciatori (in particolare Rasmus Hojlund) sono state aggregate basandosi sulle indiscrezioni fornite dall’inviato Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte. Le informazioni sui diritti televisivi sono confermate dai palinsesti ufficiali della Lega Serie A e di DAZN. L’analisi tattica sulle scelte di Antonio Conte (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026.



