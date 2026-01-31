Napoli, ansia per Di Lorenzo: infortunio al ginocchio. Si teme il crociato

DRAMMA AL MARADONA. Durante il primo tempo di Napoli-Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro. La dinamica è preoccupante: in fase di atterraggio dopo un colpo di testa, l’articolazione ha subito un’iperestensione innaturale impuntandosi nel terreno. Il difensore è uscito in barella e in lacrime. Si teme un interessamento dei legamenti (rischio lungo stop). L’emergenza è totale: con Marianucci appena ceduto al Torino e 8 indisponibili, il Napoli potrebbe tornare sul mercato. Prende quota la pista Juanlu Sanchez del Siviglia.

Cosa è successo a Di Lorenzo in Napoli-Fiorentina e quanto starà fuori?

C’è un momento in cui il calcio giocato, i tre punti e la classifica passano in secondo piano, lasciando spazio solo all’angoscia sportiva. Quel momento, per il Napoli e per i 50mila del Maradona, è scoccato al minuto 30 della sfida contro la Fiorentina. Mentre gli azzurri conducevano per 1-0, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è arreso a un destino crudele, diventando il nono nome di una lista infortunati che assomiglia sempre più a un bollettino di guerra. Le immagini del ginocchio che cede, le urla di dolore che squarciano l’aria e le lacrime di un guerriero che non si ferma mai, raccontano di una serata che potrebbe aver compromesso molto più di una singola partita.

Come si è fatto male Di Lorenzo e qual è la dinamica dell’infortunio?

Analizzando la cronaca dell’incidente, la dinamica è di quelle che fanno correre un brivido lungo la schiena di chiunque abbia mai calciato un pallone. Nel tentativo di contrastare un avversario con uno stacco aereo nella propria area di rigore, Di Lorenzo è atterrato male. Il piede sinistro si è piantato nel terreno, facendo da perno, mentre il corpo proseguiva il movimento: il risultato è stata un’evidente iperestensione del ginocchio, che si è “impuntato” in modo innaturale.

La reazione del capitano è stata immediata e drammatica. Si è accasciato tenendosi l’articolazione, chiamando subito i soccorsi con ampi gesti. Lo staff medico del Napoli, entrato in campo, ha capito subito la gravità della situazione. Niente ghiaccio spray miracoloso, niente tentativo di rialzarsi: barella immediata. Di Lorenzo ha lasciato il campo coprendosi il volto con le mani, tra le lacrime, mentre un’ambulanza si posizionava preventivamente sulla pista d’atletica. Al suo posto è entrato Olivera, ma la testa di compagni e tifosi era ormai altrove, negli spogliatoi dove il numero 22 riceveva le prime cure.

Perché l’infortunio di Di Lorenzo è una catastrofe tattica e di mercato?

Approfondendo il contesto della rosa, la beffa è atroce. Proprio nella giornata in cui il Napoli ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane difensore Marianucci al Torino, la coperta si è strappata definitivamente. Antonio Conte si ritrova con una difesa ridotta all’osso. Amir Rrahmani è ancora ai box per una lesione al gluteo, Mazzocchi è indisponibile e ora il leader indiscusso della retroguardia rischia un lunghissimo stop.

L’infermeria azzurra è un lazzaretto: prima di oggi erano già 8 gli assenti (tra cui big come De Bruyne, Anguissa, Neres e Politano). Con il ko di Di Lorenzo, Conte ha perso l’unico giocatore che garantiva continuità e duttilità (braccetto o esterno). La panchina contro la Viola era composta da soli quattro giocatori di movimento “senior”. Una situazione insostenibile che trasforma ogni partita in una roulette russa fisica.

Chi sostituirà Di Lorenzo? Spunta il nome di Juanlu Sanchez

Guardando alle conseguenze immediate, se gli esami strumentali (previsti nelle prossime ore) dovessero confermare l’interessamento dei legamenti, la stagione di Di Lorenzo sarebbe finita. Questo obbliga il DS Manna a un intervento d’urgenza sul mercato, che chiude tra meno di 48 ore. Secondo le indiscrezioni raccolte da Ciro Venerato (Rai), si riapre clamorosamente la pista che porta a Juanlu Sanchez.

Il terzino del Siviglia, già seguito in passato, torna prepotentemente di moda. Il Napoli non può affrontare il resto della stagione con il solo Mazzocchi (quando rientrerà) o adattando giocatori fuori ruolo. L’infortunio del capitano non è solo un dramma tecnico, ma un acceleratore di trattative: Manna dovrà lavorare notte e giorno per trovare un sostituto all’altezza, mentre Napoli prega che per il suo Capitano si tratti “solo” di una distorsione e non del temuto crociato.

SITUAZIONE INFERMERIA NAPOLI AGGIORNATA



Giocatore Infortunio Situazione Attuale Giovanni Di Lorenzo Distorsione Ginocchio Sx Uscito in barella. Si temono i legamenti. Amir Rrahmani Lesione gluteo Out contro la Fiorentina David Neres Distorsione caviglia Recupero incerto Kevin De Bruyne Lesione muscolare grave Rientro previsto a Marzo

