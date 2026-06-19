McTominay-Napoli, rinnovo in stallo: la distanza sull’ingaggio, i piani di De Laurentiis e Mourinho che sogna il ritorno

STALLO SUL RINNOVO E SIRENE SPAGNOLE. Le trattative per il prolungamento del contratto di Scott McTominay con il Napoli (attualmente in scadenza nel 2028) sono momentaneamente congelate. Il centrocampista scozzese, tramite i suoi agenti, chiede un adeguamento dell’ingaggio a 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che si scontra con la politica di riduzione dei costi imposta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Sfruttando questa fase di stallo e la pausa per i Mondiali, il Real Madrid allenato da José Mourinho ha manifestato un forte interesse per il giocatore. Il tecnico portoghese, che lanciò McTominay ai tempi del Manchester United, lo considera il rinforzo ideale per il centrocampo dei Blancos.

Quali sono le richieste di stipendio di McTominay per il rinnovo con il Napoli e quale squadra lo vuole comprare?

Mentre l’attenzione globale è rivolta ai Mondiali 2026, negli uffici di Castel Volturno si gioca una partita altrettanto delicata per il futuro del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis si trovano a dover gestire la complessa situazione contrattuale di Scott McTominay. Arrivato nell’estate del 2024, lo scozzese si è imposto non solo come leader tecnico, ma come vero e proprio idolo della piazza. Tuttavia, il rendimento stellare del biennio azzurro ha inevitabilmente alzato le pretese economiche del suo entourage, creando un attrito con le linee guida societarie.

Il club partenopeo ha l’urgenza di blindare il giocatore per evitare di entrare nel penultimo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2028) in una posizione di debolezza negoziale. Le conversazioni, iniziate già all’indomani della vittoria dello Scudetto 2024/2025, si sono però arenate nelle ultime settimane. Attualmente, ogni discorso è stato congelato per permettere al numero 8 di concentrarsi esclusivamente sugli impegni con la nazionale scozzese, ma il nodo dovrà essere sciolto prima dell’inizio del ritiro estivo.

Quanto chiede McTominay per rinnovare il contratto con il Napoli?

Gli agenti di Scott McTominay chiedono un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione per firmare il rinnovo. Attualmente, il centrocampista percepisce 5,6 milioni di euro lordi all’anno, cifra concordata al momento del suo arrivo dal Manchester United.

Analizzando le cifre, la richiesta dell’entourage scozzese equivale a un raddoppio netto dello stipendio attuale. Dal punto di vista del giocatore, la pretesa è giustificata dai numeri: McTominay è stato l’MVP assoluto della Serie A nell’anno dello Scudetto e si è confermato su livelli altissimi anche nella stagione appena conclusa. Tuttavia, questa richiesta si scontra frontalmente con i parametri finanziari della SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis ha ribadito a più riprese la necessità di abbassare il monte ingaggi per garantire la sostenibilità a lungo termine del club. Concedere 5 milioni netti a un singolo giocatore significherebbe sforare il tetto salariale autoimposto, creando un potenziale precedente per gli altri top player della rosa.

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Perché il Real Madrid e Mourinho vogliono comprare McTominay?

Il Real Madrid è fortemente interessato a McTominay su esplicita richiesta di José Mourinho. L’allenatore portoghese è stato colui che ha lanciato lo scozzese in prima squadra ai tempi del Manchester United e lo ritiene il profilo perfetto per ricostruire la mediana dei Blancos.

In questo scenario di incertezza economica, si inserisce l’ombra minacciosa del club più titolato al mondo. José Mourinho non ha mai nascosto la sua ammirazione viscerale per il centrocampista. Il legame tra i due è profondo e radicato nel tempo. Fu proprio lo Special One a intuire le potenzialità del ragazzo, arrivando a scelte impopolari pur di valorizzarlo. “Se mi deve qualcosa Scott è che ho lasciato fuori Pogba per far giocare lui”, ha ricordato recentemente il tecnico portoghese, rivendicando la paternità calcistica dell’esplosione di McTominay.

Oggi, sulla panchina del Real Madrid, Mourinho farebbe carte false per riabbracciare il suo pupillo. Il club spagnolo ha la disponibilità economica per soddisfare senza problemi le richieste salariali da 5 milioni netti e garantirebbe al Napoli una cifra monstre per il cartellino. La dirigenza azzurra, però, ha eretto un muro: McTominay è considerato incedibile e il pilastro su cui fondare il centrocampo del futuro.

Quali sono le statistiche di McTominay nelle due stagioni al Napoli?

Nelle sue due stagioni al Napoli, McTominay ha vinto lo Scudetto 2024/2025 venendo eletto MVP della Serie A. Nella stagione 2025/2026 ha raggiunto nuovamente la doppia cifra di gol in campionato e ha segnato 4 reti in 8 presenze in Champions League.

Il peso specifico di McTominay nell’economia del gioco azzurro è certificato dai numeri. Nonostante una stagione 2025/2026 complicata per il Napoli a livello europeo (con una fase-campionato di Champions League definita disastrosa), lo scozzese è stato l’ultimo ad arrendersi, risultando il miglior marcatore europeo della squadra con 4 centri in 8 gare. In Serie A, la sua capacità di inserimento lo ha portato a superare nuovamente la quota dei 10 gol stagionali, un dato eccezionale per un centrocampista centrale. È proprio questa continuità di rendimento ad altissimi livelli che rende la trattativa per il rinnovo così complessa e, al tempo stesso, vitale per le ambizioni del club partenopeo.

SITUAZIONE CONTRATTUALE E SCENARI

Parametro Situazione Attuale (Napoli) Richiesta / Scenario Futuro Scadenza Contratto 30 Giugno 2028 Prolungamento per blindare il giocatore Ingaggio Annuo 5,6 Milioni di Euro (Lordi) 5 Milioni di Euro (Netti) Posizione Societaria Necessità di abbassare il monte ingaggi Rischio rottura se non si trova un compromesso Interesse Esterno Giocatore incedibile per il Napoli Real Madrid pronto all’assalto (richiesta Mourinho)

Dossier Rinnovo: Scott McTominay Parametro Dettaglio Impatto sul Napoli Scadenza Contratto 30 Giugno 2028 ⚠️ Rischio svalutazione dal 2027 Ingaggio Attuale ~ 3 Milioni netti (5,6 lordi) ✅ Sostenibile Richiesta Rinnovo 5 Milioni di euro netti 🔴 Fuori dai nuovi parametri ADL Pretendenti Real Madrid (Richiesta di Mourinho) 🔴 Minaccia altissima Rendimento MVP Serie A, doppia cifra di gol ✅ Incedibile per Allegri

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISCHIO DI UN NUOVO CASO KVARATSKHELIA. Aurelio De Laurentiis sta giocando col fuoco. La politica di contenimento dei costi è sacrosanta quando si tratta di tagliare i rami secchi o di non strapagare i cartellini (come accaduto con gli acquisti frettolosi dell’era Conte), ma non può essere applicata ciecamente ai fuoriclasse. Scott McTominay è l’anima di questa squadra. Negargli un ingaggio da 5 milioni di euro dopo due stagioni da dominatore assoluto significa ripetere l’errore commesso in passato con Khvicha Kvaratskhelia: tirare la corda fino a quando il giocatore non si sente svalutato e decide di ascoltare le sirene estere. E se a chiamare è José Mourinho dal Real Madrid, il rischio di perdere il leader del centrocampo diventa una certezza. Il Napoli deve blindare lo scozzese prima che il Mondiale lo consacri definitivamente su scala globale.

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📌 Tutto sul rinnovo di Scott McTominay Quali sono le cifre richieste da McTominay per il rinnovo con il Napoli? Gli agenti dello scozzese chiedono un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione per prolungare il contratto in scadenza nel 2028, raddoppiando l’attuale stipendio. Perché De Laurentiis ha bloccato la trattativa per il rinnovo? Il presidente del Napoli vuole abbassare i costi di gestione e la richiesta da 5 milioni netti si scontra con i nuovi rigidi parametri aziendali del club. Qual è il ruolo di José Mourinho e del Real Madrid nella trattativa? Mourinho, che ha lanciato McTominay al Manchester United, lo considera il rinforzo ideale per il centrocampo del Real Madrid ed è pronto all’assalto. Quali sono i numeri e le statistiche di McTominay con il Napoli? Eletto MVP della Serie A 2024/2025, lo scozzese ha raggiunto la doppia cifra di gol anche quest’anno, segnando 4 reti in 8 presenze in Champions League.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative all’interesse del Real Madrid e di José Mourinho per Scott McTominay sono state riportate dal quotidiano La Repubblica. Le dichiarazioni storiche del tecnico portoghese sono state rilasciate all’emittente Prime Video. Si specifica che le cifre relative alla richiesta di rinnovo (5 milioni netti) sono stime basate su fonti giornalistiche e non comunicazioni ufficiali della SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026.