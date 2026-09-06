IN SINTESI L’FC Internazionale batte la SSC Napoli 3-2 in rimonta. Avanti di due reti, la squadra di Massimiliano Allegri crolla nel secondo tempo sotto i colpi dei nerazzurri di Cristian Chivu. Decisivo il gol al 91′ di Lautaro Martinez, protagonista in negativo della moviola: l’argentino andava espulso per una gomitata a palla lontana su Rafa Marín (ignorata dall’arbitro Simone Sozza). Giusto, invece, non concedere il rigore all’Inter per un tocco fortuito di braccio di Stanislav Lobotka.

Quali sono gli episodi da moviola di Inter-Napoli 3-2, perché Lautaro Martinez non è stato espulso e c’era rigore per il tocco di Lobotka?

Il big match della terza giornata di Serie A 2026/2027 si è trasformato in un thriller psicologico e regolamentare che farà discutere per settimane. Allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, l’FC Internazionale ha superato la SSC Napoli per 3-2, completando una rimonta che ha del clamoroso. Avanti di due reti dopo appena otto minuti della ripresa (con Matteo Politano tra i protagonisti), la formazione guidata da Massimiliano Allegri si è letteralmente sciolta, subendo il ritorno veemente dei nerazzurri di Cristian Chivu. A sigillare il tabellino al 91′ minuto è stato il capitano interista Lautaro Martinez. Tuttavia, la firma dell’argentino sul match è macchiata da un episodio da moviola gravissimo, che avrebbe potuto e dovuto cambiare l’inerzia e la storia dell’intera partita. La direzione di gara dell’arbitro Simone Sozza è finita sul banco degli imputati, aprendo un dibattito feroce sull’utilizzo del VAR.

Scheda Dati: L’analisi tecnica degli episodi arbitrali di Inter-Napoli 3-2 Protagonisti (Entità) Dinamica dell’Episodio Decisione Arbitro Valutazione Tecnica Lautaro Martinez vs Arbitro Sozza Proteste plateali e reiterate dell’attaccante argentino verso il direttore di gara. Cartellino Giallo Corretta Lautaro Martinez vs Rafa Marín Sbracciata/gomitata volontaria di Lautaro sul volto del difensore a palla lontana. Nessun fischio (VAR silente) Errore Grave (Era Rosso) Stanislav Lobotka vs Nicolò Barella Pallone schizzato sul braccio di Lobotka dopo un contrasto ravvicinato in area azzurra. Gioco prosegue (Check VAR) Corretta Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

Perché Lautaro Martinez doveva essere espulso per il fallo su Rafa Marín?

L’attaccante argentino ha colpito il difensore azzurro con una sbracciata volontaria a palla lontana. Un gesto di condotta violenta ignorato dall’arbitro Simone Sozza e dal VAR.

L’episodio che ha falsato l’equilibrio disciplinare del match si è consumato nel cuore del secondo tempo. Lautaro Martinez, visibilmente innervosito dall’andamento della gara, aveva già rischiato grosso rimediando un sacrosanto cartellino giallo per proteste plateali e sguaiate all’indirizzo dell’arbitro Simone Sozza. Appena due minuti dopo questa ammonizione, l’argentino ha oltrepassato il limite del regolamento.

In un’azione di ripiegamento, con il pallone distante e nettamente nella disponibilità del difensore azzurro, Lautaro ha colpito Rafa Marín con una sbracciata volontaria (assimilabile a una gomitata) utilizzando il braccio sinistro. Un gesto di frustrazione, totalmente decontestualizzato dalla dinamica di gioco. A fare chiarezza sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN: “Sozza guardava proprio in quella direzione, faccio fatica francamente a capire perché non sia intervenuto. Questa bracciata non c’entrava nulla con la partita e non c’era la possibilità di giocare il pallone”. Trattandosi di condotta violenta a palla lontana, il protocollo imponeva l’intervento del VAR per comminare il cartellino rosso diretto. La mancata espulsione ha permesso all’Inter di mantenere la parità numerica e al suo capitano di siglare, beffardamente, la rete del definitivo 3-2 al 91′.

C’era calcio di rigore per l’Inter per il tocco di mano di Stanislav Lobotka?

Il pallone è schizzato sul braccio dello slovacco dopo un contrasto ravvicinato con Nicolò Barella. Il VAR ha considerato il tocco fortuito e la dinamica non punibile.

Se il Napoli recrimina per il cartellino rosso mancato, l’FC Internazionale ha protestato a lungo per un presunto calcio di rigore non concesso in avvio di ripresa. L’azione si sviluppa all’interno dell’area di rigore partenopea: Stanislav Lobotka entra in contrasto con Nicolò Barella. Nel rimpallo, la sfera schizza verso l’alto e va a impattare contro il braccio del centrocampista slovacco.

Barella si ferma immediatamente, sbracciando e chiedendo a gran voce la massima punizione. L’arbitro Sozza, ben posizionato, fa ampi cenni di proseguire. L’azione continua e, sul ribaltamento di fronte, il Napoli trova la via del gol con Matteo Politano. Durante l’esultanza azzurra, la sala VAR effettua un Silent Check durato pochissimi secondi, confermando la decisione del direttore di gara. La valutazione tecnica è ineccepibile: il tocco di Lobotka è figlio di un rimpallo ravvicinato, il braccio è in posizione congrua rispetto al movimento del corpo e manca totalmente la volontarietà o l’aumento innaturale del volume corporeo. Giusto lasciar correre.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’errore di Sozza su Lautaro Martinez ha un peso specifico incalcolabile. Lasciare l’Inter in dieci uomini, sotto nel punteggio o nel pieno dello sforzo per rimontare, avrebbe quasi certamente garantito al Napoli di portare a casa un risultato positivo da San Siro. Tuttavia, aggrapparsi esclusivamente all’alibi arbitrale rischia di diventare un pericoloso boomerang per lo spogliatoio di Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con i propri demoni.

Come si spiega il crollo del Napoli di Massimiliano Allegri nel secondo tempo?

Nonostante gli errori arbitrali, la SSC Napoli ha evidenziato un crollo mentale e fisico inaccettabile, facendosi rimontare due reti di vantaggio in una sfida cruciale per la classifica.

La moviola spiega una parte della storia, ma non assolve i colpevoli. Il vero dramma sportivo della serata milanese è il collasso psicofisico della SSC Napoli. Trovarsi in vantaggio di due reti a San Siro, dopo appena otto minuti del secondo tempo, è un lusso che le grandi squadre trasformano in una sentenza. Invece, la formazione di Massimiliano Allegri ha smesso improvvisamente di giocare.

Il baricentro si è abbassato in modo vertiginoso, il centrocampo ha smesso di filtrare le imbucate di Calhanoglu e Barella, e la difesa è andata in apnea totale contro le rotazioni offensive di Chivu. Subire tre gol in meno di quaranta minuti denota una fragilità mentale che non appartiene al DNA delle squadre allenate dal tecnico livornese. Se contro il Como si era palesata un’assenza di gioco, contro l’Inter è emersa un’incapacità cronica di gestire i momenti di pressione. Un campanello d’allarme assordante per Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna: questa rosa, al netto delle sviste arbitrali, manca di leader emotivi capaci di congelare la partita quando l’avversario alza i giri del motore.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La rabbia per la mancata espulsione di Lautaro Martinez è sacrosanta. Il VAR, introdotto proprio per sanare episodi di condotta violenta a palla lontana sfuggiti all’arbitro, ha fallito miseramente la sua missione a San Siro. Ma attenzione a non trasformare Simone Sozza nell’unico capro espiatorio della serata. Il Napoli ha perso questa partita prima nella testa e poi nelle gambe. Farsi rimontare due gol dall’Inter significa non avere il cinismo e la cattiveria agonistica necessari per lottare al vertice. Allegri è stato chiamato per blindare la difesa e vincere le partite “sporche”, ma finora stiamo assistendo a una squadra che si scioglie alla prima difficoltà. L’alibi arbitrale regge fino a un certo punto: i campionati si vincono difendendo il 2-0 con i denti, non piangendo sulle sbracciate avversarie.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): L’Inter ha battuto il Napoli 3-2 in rimonta, con il gol decisivo siglato da Lautaro Martinez al 91′.

L’arbitro Sozza e il VAR non hanno sanzionato con il rosso una sbracciata volontaria di Lautaro su Rafa Marín.

Il tocco di braccio di Stanislav Lobotka in area azzurra è stato giudicato regolare e non punibile. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): Le eventuali dichiarazioni dei vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) in merito all’errore del VAR su Lautaro.

La reazione psicologica e tattica di Massimiliano Allegri per curare la fragilità difensiva mostrata a San Siro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi degli episodi da moviola di Inter-Napoli 3-2 (3ª Giornata Serie A 2026/2027) è stata condotta applicando il regolamento ufficiale dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) in materia di condotta violenta e falli di mano. Le valutazioni tecniche sull’operato dell’arbitro Simone Sozza e della sala VAR sono supportate dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni dell’emittente DAZN. I dati sui marcatori e l’andamento del match riflettono il tabellino ufficiale della Lega Serie A.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 6 Settembre 2026.

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