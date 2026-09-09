



IN SINTESI La SSC Napoli ospita l’Arsenal FC (ore 21:00, esclusiva Amazon Prime Video) per la 1ª giornata di Champions League. Massimiliano Allegri, privo di Anguissa e McTominay, lancia Billy Gilmour titolare a centrocampo con Lobotka e Kevin De Bruyne. In attacco, Alisson Santos è favorito su Noa Lang, mentre David Neres (non al meglio) andrà in panchina. Nei Gunners di Mikel Arteta (privi di Saliba) scoppia il caso Viktor Gyokeres: lo svedese, pagato 64 milioni di sterline, è furioso per la panchina a favore di Kai Havertz.

Quali sono le probabili formazioni di Napoli-Arsenal, chi gioca al posto di Anguissa e perché è scoppiato il caso Gyokeres nei Gunners?

Il palcoscenico è pronto, ma il copione è tutto da riscrivere. L’esordio nella nuova League Phase di UEFA Champions League mette la SSC Napoli di fronte a una montagna che appare, al momento, insormontabile. Allo Stadio Diego Armando Maradona sbarca l’Arsenal FC di Mikel Arteta, una squadra che non è solo campione in carica della Premier League, ma che porta con sé la rabbia agonistica della finale di Champions League persa pochi mesi fa ai calci di rigore contro il Paris Saint-Germain. Per Massimiliano Allegri, a caccia di un disperato riscatto dopo l’incredibile e dolorosa sconfitta per 3-2 subita sabato a San Siro contro l’Inter, si tratta del peggior avversario possibile. I Gunners si sono stabilizzati come una delle formazioni più dominanti e ingegneristicamente perfette del panorama europeo. Per arginare questa corazzata, il tecnico livornese è costretto a varare un centrocampo d’emergenza, affidandosi alla classe cristallina dei suoi trequartisti e incrociando le dita per le precarie condizioni fisiche dei suoi esterni.

Scheda Dati: Le probabili formazioni e i ballottaggi (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) SSC Napoli (4-3-3) – All. M. Allegri Arsenal FC (4-2-3-1) – All. M. Arteta Alex Meret David Raya Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera White, Konsa, Gabriel, Calafiori Gilmour, Lobotka, De Bruyne Rice, Zubimendi Politano, Hojlund, Alisson Santos Saka, Ødegaard, Tzolis — Kai Havertz Ballottaggi: Alisson 60% – Lang 40% | Olivera 55% – Spinazzola 45% Ballottaggi: Saka 55% – Madueke 45%

Emergenza a centrocampo: fuori Anguissa, Allegri lancia Gilmour e De Bruyne

Senza lo squalificato Marianucci e gli infortunati McTominay e Anguissa, il tecnico livornese affida le chiavi della mediana allo scozzese Gilmour al fianco di Lobotka.

La sala macchine della SSC Napoli è in piena emergenza. Massimiliano Allegri si presenta all’appuntamento europeo con gli uomini contati. Oltre al giovane Marianucci (escluso dalla lista UEFA), il tecnico deve fare a meno di due pilastri assoluti: Scott McTominay, fermo per la nota operazione al cuore, e Frank Anguissa, uscito malconcio dalle fatiche di campionato.

Per sopperire a queste assenze pesantissime, Allegri ha deciso di varare un centrocampo inedito e dal tasso tecnico elevatissimo. Al fianco dell’intoccabile Stanislav Lobotka, agirà dal primo minuto lo scozzese Billy Gilmour. Una scelta che modifica radicalmente l’assetto della squadra: senza i muscoli e le progressioni di Anguissa, il Napoli cercherà di eludere il feroce pressing dell’Arsenal attraverso un palleggio rapido e rasoterra. A completare il reparto ci sarà Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, dopo aver illuminato a sprazzi le prime uscite stagionali, è chiamato a prendere per mano la squadra, agendo da raccordo tra la mediana e il tridente offensivo, mentre il giovane Antonio Vergara si accomoderà in panchina pronto a subentrare.

Il rebus in attacco: Alisson favorito su Lang e il mistero David Neres

L’esterno brasiliano non si è allenato in gruppo e andrà al massimo in panchina. Nel tridente con Hojlund e Politano, Alisson Santos è in netto vantaggio sull’olandese.

Se il centrocampo è una scelta obbligata, l’attacco è un rebus che Massimiliano Allegri scioglierieà solo dopo la rifinitura mattutina a Castel Volturno. Il grande punto interrogativo riguarda David Neres. L’attaccante brasiliano, rientrato in campo nel secondo tempo contro l’Inter dopo un lunghissimo calvario clinico, non ha inciso a San Siro e, soprattutto, non si è allenato in gruppo alla vigilia del match europeo. La sensazione diffusa è che l’esterno non sia ancora al top della condizione fisica. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le sensazioni dello staff medico sono comunque positive per un recupero in extremis, ma Neres si accomoderà almeno inizialmente in panchina.

Con Neres fuori dai giochi per una maglia da titolare, si è aperto un serrato ballottaggio per completare il tridente offensivo al fianco di Rasmus Hojlund e Matteo Politano. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Allegri sarebbe propenso a riconfermare Alisson Santos sulla fascia sinistra. Il brasiliano, nonostante i rimbrotti pubblici dell’allenatore per i troppi errori tecnici commessi a Milano, garantisce maggiore copertura rispetto a Noa Lang. L’olandese, rimasto a riposo contro l’Inter dopo il mancato trasferimento al Galatasaray, partirà dalla panchina. In difesa, Mathias Olivera è in leggero vantaggio su Leonardo Spinazzola per presidiare la corsia mancina.

⚡ L’impatto tattico di Gilmour: Schierare Billy Gilmour contro l’Arsenal non è solo una necessità, ma un azzardo calcolato. Lo scozzese ha caratteristiche diametralmente opposte ad Anguissa: non strappa in progressione, ma pulisce i palloni sporchi. Contro una mediana asfissiante come quella formata da Declan Rice e Martin Zubimendi, la capacità di Gilmour di giocare a uno-due tocchi sotto pressione sarà vitale per evitare che il Napoli venga schiacciato nella propria trequarti.

La corazzata Arsenal: l’assenza di Saliba e il caso diplomatico Gyokeres

Mikel Arteta schiera Konsa in difesa e l’italiano Calafiori a sinistra. Ma a tenere banco è la furia dell’attaccante svedese, pagato 64 milioni e relegato in panchina.

L’Arsenal FC sbarca a Napoli con l’aura della squadra imbattibile, ma con qualche crepa interna da gestire. Mikel Arteta dovrà rinunciare al suo leader difensivo, l’infortunato William Saliba. Al suo posto, come già visto nel vittorioso derby contro il Chelsea, giocherà Ezri Konsa al fianco di Gabriel Magalhães, mentre l’italiano Riccardo Calafiori presidierà la fascia sinistra. A centrocampo, Bruno Guimaraes scalpita, ma la coppia Rice-Zubimendi appare inamovibile.

Tuttavia, il vero terremoto in casa londinese si sta consumando in attacco. Come rivelato dal noto giornalista britannico Piers Morgan ai microfoni di Sports Uncensored, nello spogliatoio dei Gunners è scoppiato il caso Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese, acquistato nel 2025 per la cifra monstre di 64 milioni di sterline, è furioso per il trattamento ricevuto da Arteta, che gli preferisce costantemente Kai Havertz nel ruolo di falso nove. Gyokeres si sentirebbe “mancato di rispetto”, una delusione acuita dalle recenti strategie di mercato: l’Arsenal aveva infatti tentato di inserire lo svedese in una maxi-operazione di scambio per arrivare a Julian Alvarez, affare poi sfumato. Una polveriera diplomatica che Allegri spera possa distrarre la corazzata inglese.

Scheda Dati: I numeri del malcontento di Viktor Gyokeres (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) Parametro Finanziario/Tattico Dettagli della Crisi all’Arsenal FC Costo del Cartellino (2025) £ 64.000.000 (Circa 75 Milioni di Euro) Gerarchia di Mikel Arteta Relegato in panchina a favore di Kai Havertz Il Retroscena di Mercato Tentativo fallito di scambio con Julian Alvarez in estate Dichiarazioni (Piers Morgan) “Il giocatore si sente mancato di rispetto dal tecnico”

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Affrontare l’Arsenal con un centrocampo inventato all’ultimo minuto è come scalare l’Everest in infradito. L’assenza di Frank Anguissa toglie alla SSC Napoli l’unico frangiflutti in grado di reggere l’urto fisico della mediana inglese. La scelta di Massimiliano Allegri di affidarsi a Billy Gilmour è coraggiosa, ma obbligata. Il tecnico livornese sa perfettamente che non può impostare una gara di puro contenimento: se lasci il pallino del gioco a Ødegaard e compagni, prima o poi il muro crolla. La chiave della partita sarà Kevin De Bruyne. Il belga deve salire in cattedra, dettare i tempi delle transizioni e innescare la profondità di Rasmus Hojlund. Quanto al caso Gyokeres, è la dimostrazione plastica di come i problemi dei ricchi siano diversi dai nostri: l’Arsenal si permette di tenere in panchina un bomber da 75 milioni di euro, mentre il Napoli prega che David Neres riesca a fare almeno venti minuti senza farsi male.

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): La SSC Napoli affronterà l’Arsenal FC senza gli infortunati Scott McTominay e Frank Anguissa.

Billy Gilmour e Kevin De Bruyne partiranno titolari nel centrocampo a tre disegnato da Massimiliano Allegri.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La presenza di David Neres in panchina, legata all’esito della rifinitura mattutina a Castel Volturno.

Il ballottaggio offensivo tra Alisson Santos (favorito) e Noa Lang per completare il tridente azzurro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni e i ballottaggi tattici della SSC Napoli sono stati elaborati incrociando le indiscrezioni pubblicate nelle edizioni odierne de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Le informazioni relative al malcontento di Viktor Gyokeres all’interno dello spogliatoio dell’Arsenal FC sono state diffuse dal giornalista internazionale Piers Morgan ai microfoni del network Sports Uncensored. La copertura televisiva dell’evento è garantita in esclusiva dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 9 Settembre 2026.

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