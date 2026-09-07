IN SINTESI Dopo 3 giornate di Serie A, la SSC Napoli mostra crepe strutturali allarmanti. La difesa di Massimiliano Allegri ha già subito 5 gol (media 1,67 a partita). L’emergenza infortuni è gravissima: Scott McTominay ha subito un’ablazione per aritmia cardiaca (rientro a ottobre-novembre) e Alessandro Buongiorno è fermo per un problema al ginocchio. Il mercato estivo, chiuso con un taglio di 25 milioni lordi sul monte ingaggi, ha lasciato la rosa priva di alternative, rendendo le ambizioni di Aurelio De Laurentiis in Champions League sproporzionate rispetto alla realtà.

Perché il Napoli di Allegri prende tanti gol?

Tre giornate, tre verità inconfutabili. L’avvio di stagione della SSC Napoli ha spazzato via la retorica estiva, mettendo a nudo una serie di criticità strutturali che vanno ben oltre i semplici risultati maturati sul campo. Il bottino di tre punti raccolti contro Genoa, Como e Inter è solo la punta dell’iceberg di una crisi che affonda le sue radici in una gestione societaria, atletica e medica deficitaria. La squadra affidata a Massimiliano Allegri appare come un cantiere incompiuto, costretto a fronteggiare un calendario denso di impegni con una rosa competitiva negli undici titolari, ma drammaticamente carente nelle alternative. Tra una difesa che ha smarrito la propria identità storica, un’infermeria che si riempie di casi clinici complessi e le ambizioni europee del presidente Aurelio De Laurentiis che stridono con la realtà dei fatti, il club azzurro si trova già a un bivio fondamentale della propria stagione.

Scheda Dati: L’andamento difensivo della SSC Napoli nelle prime 3 giornate (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) Partita (Giornata Serie A) Gol Segnati Gol Subiti Risultato Finale Genoa – SSC Napoli (1ª Giornata) 2 0 Vittoria (0-2) SSC Napoli – Como (2ª Giornata) 1 2 Sconfitta (1-2) Inter – SSC Napoli (3ª Giornata) 2 3 Sconfitta (3-2) TOTALE 3 GIORNATE 5 Gol 5 Gol 3 Punti

Perché la SSC Napoli prende così tanti gol con Massimiliano Allegri?

Il Napoli ha subito 5 gol in 3 partite (media 1,67). Un dato incompatibile con la storia di Allegri, causato da una preparazione atletica insufficiente e da gravi errori in costruzione.

Il dato statistico è inequivocabile e fa rumore: 5 reti incassate in 270 minuti di gioco. Una media di 1,67 gol subiti a partita che sale vertiginosamente a 2,5 se si esclude la gara d’esordio contro il Genoa. Questa emorragia difensiva è in piena e totale contraddizione con l’identità storicamente associata al gioco di Massimiliano Allegri. Nelle sue epoche d’oro alla Juventus (tra il 2014 e il 2019), il tecnico livornese ha costruito i propri trionfi blindando l’area di rigore, registrando le migliori difese del campionato con medie gol subiti costantemente sotto l’unità per partita.

Analizzando nel dettaglio le sfide contro Como e Inter, il problema non è solo quantitativo, ma profondamente qualitativo. La SSC Napoli ha mostrato una fragilità disarmante nella gestione delle fasi di non possesso. Gli errori in fase di costruzione dal basso hanno letteralmente regalato gol agli avversari, evidenziando una mancanza di lucidità preoccupante. In un campionato dove la concorrenza di Inter, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina è spietata, una difesa che concede con questa regolarità mette a repentaglio l’intero progetto stagionale fin dalle prime battute.

Perché la difesa e il centrocampo crollano fisicamente nei finali di partita?

Il passaggio dalla preparazione “massacrante” del biennio di Antonio Conte a quella più blanda di Allegri ha lasciato giocatori come Anguissa senza la tenuta fisica per i 90 minuti.

La radice del crollo difensivo va ricercata nella tenuta atletica. La difesa di Massimiliano Allegri non regge per 90 minuti perché diversi calciatori chiave sono apparsi palesemente fuori condizione. L’evidenza sul campo è spietata: elementi fondamentali come André-Frank Zambo Anguissa hanno mostrato il fiato corto già dalla seconda giornata, incapaci di mantenere le distanze tra i reparti e di applicare il pressing alto richiesto nelle fasi cruciali del match.

Il confronto con il recente passato è inevitabile e doloroso. Durante il biennio sotto la guida di Antonio Conte, la preparazione atletica della SSC Napoli era stata descritta come massacrante: doppi ritiri, carichi di lavoro eccezionali e una tenuta fisica che permetteva alla squadra di non crollare mai nei finali di gara. Il passaggio all’attuale metodologia, percepita come decisamente più blanda (con carichi ridotti durante i ritiri estivi), sembra aver prodotto l’effetto opposto. La crisi di condizione si trasforma così in un problema tattico insormontabile: la rimonta subita contro l’Inter, dopo essere stati in vantaggio per 0-2, è la certificazione di una squadra che, semplicemente, finisce la benzina prima del fischio finale.

⚡ L’impatto della gestione infortuni: La decisione di Massimiliano Allegri di non sostituire tempestivamente i giocatori in debito d’ossigeno, unita alla scelta di schierare elementi non al 100% della forma (come Benoît Badiashile, reduce da una stagione travagliata al Chelsea), ha esposto la squadra a rischi evitabili. La gestione operativa durante i 90 minuti sta aggravando una situazione clinica già precaria.

Quando torna Scott McTominay e quanto pesa la sua operazione al cuore?

McTominay ha subito un’ablazione per un’aritmia cardiaca benigna. A causa dei farmaci anticoagulanti, il rientro è stimato tra ottobre e novembre, privando il Napoli del suo leader.

Come se non bastassero i problemi tattici, l’infermeria di Castel Volturno ha restituito il verdetto più temuto. Scott McTominay, il motore del centrocampo azzurro, si è dovuto sottoporre a un delicato intervento di ablazione per risolvere un’aritmia cardiaca benigna. Le dichiarazioni rilasciate dal Direttore Sportivo Giovanni Manna ai microfoni di DAZN hanno delineato un quadro clinico che richiede estrema cautela: serviranno almeno 28 giorni solo per riottenere l’idoneità sportiva, a causa dell’assunzione di farmaci anticoagulanti vietati dai protocolli agonistici.

Con due settimane di riposo assoluto iniziale, il rientro realistico dello scozzese è valutato non prima di ottobre-novembre. L’impatto di questa assenza è devastante. Come evidenziato dalle analisi di Calcio e Finanza, ogni infortunio prolungato di un top player obbliga il club a schierare risorse non all’altezza, sommando il danno tecnico al costo finanziario dell’ammortamento di uno stipendio pesante. McTominay rischia di saltare fino a undici partite ufficiali, trasformando un’assenza puntuale in una vera e propria crisi strutturale del centrocampo. A questo si aggiunge il mistero sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, fermo per un problema al ginocchio su cui la comunicazione ufficiale del club è rimasta pericolosamente generica.

Scheda Dati: Il bollettino medico e il calendario di fuoco di settembre (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) Calciatore / Competizione Motivo / Avversario Rientro / Data Match Scott McTominay Ablazione per aritmia cardiaca Ottobre-Novembre Alessandro Buongiorno Problema al ginocchio Non ufficializzato Benoît Badiashile Ridotta condizione fisica Disponibile (Non al 100%) IL CALENDARIO DI SETTEMBRE 2026 UEFA Champions League Arsenal FC (Stadio Maradona) Mercoledì 9 Settembre (21:00) Serie A Enilive Bologna (Stadio Maradona) Domenica 14 Settembre Serie A Enilive Fiorentina (Stadio Franchi) Domenica 21 Settembre

Perché le ambizioni in Champions League di Aurelio De Laurentiis sono un’illusione?

Il presidente punta agli ottavi o ai quarti, ma la rosa è priva di alternative. Il mercato estivo ha privilegiato il taglio di 25 milioni di ingaggi rispetto alle richieste di Allegri.

In questo scenario di emergenza totale, le dichiarazioni pubbliche di Aurelio De Laurentiis assumono i contorni del paradosso. Il presidente della SSC Napoli ha più volte ribadito che la squadra è costruita per raggiungere agevolmente gli ottavi di UEFA Champions League, puntando persino ai quarti o alle semifinali. Un’ambizione legittima per il blasone del club, ma totalmente sproporzionata rispetto alla realtà tecnica consegnata a Massimiliano Allegri.

Prima della chiusura del mercato, l’allenatore aveva avanzato una richiesta chiara: l’acquisto di almeno due giocatori di livello internazionale per garantire profondità alla rosa. La società ha scelto una strada diametralmente opposta, privilegiando il contenimento dei costi e operando un drastico abbattimento del monte ingaggi pari a circa 25 milioni di euro lordi. Il risultato è una squadra competitiva negli undici titolari, ma drammaticamente povera di alternative. Pensare di poter affrontare un calendario che prevede Arsenal, Bologna e Fiorentina nello spazio di dodici giorni, senza crollare fisicamente, non è realismo: è pura illusione.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Una stagione calcistica è una maratona di oltre cinquanta partite. Gli infortuni, le squalifiche e i cali di forma non sono imprevisti, ma certezze matematiche. Avere una rosa profonda non è un lusso, è l’unica assicurazione sulla vita per chi vuole competere in Europa. La SSC Napoli ha deliberatamente scelto di assottigliare il proprio margine d’errore sull’altare del bilancio. Ora, la gestione della crisi deve passare attraverso tre pilastri obbligatori: una preparazione atletica d’emergenza per rimettere in piedi i senatori, una comunicazione medica finalmente trasparente e l’impiego esclusivo di giocatori al 100% della forma. Continuare a sbandierare traguardi europei irraggiungibili serve solo a creare aspettative tossiche che, al primo passo falso contro l’Arsenal, si trasformeranno in un processo mediatico devastante per l’intero ambiente.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): La difesa della SSC Napoli ha subito 5 gol nelle prime 3 giornate di campionato (media 1,67).

Scott McTominay è stato operato al cuore (ablazione) e rientrerà tra ottobre e novembre.

Il mercato estivo si è chiuso con un taglio di 25 milioni lordi sul monte ingaggi, ignorando le richieste di Allegri. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): I tempi di recupero esatti per l’infortunio al ginocchio del difensore Alessandro Buongiorno.

La tenuta fisica e mentale della squadra nel trittico di fuoco contro Arsenal, Bologna e Fiorentina.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici relativi ai gol subiti dalla SSC Napoli nelle prime tre giornate di campionato sono certificati dai report ufficiali della Lega Serie A e dai database di Opta. Le informazioni cliniche riguardanti l’intervento di ablazione cardiaca di Scott McTominay e i relativi tempi di recupero si basano sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Direttore Sportivo Giovanni Manna al broadcaster DAZN. Le stime sull’abbattimento del monte ingaggi (25 milioni lordi) riflettono le analisi economiche pubblicate dal portale specializzato Calcio e Finanza. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2026.

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