📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) La SSC Napoli si prepara ad affrontare l’Arsenal FC in Champions League, una sfida dal sapore speciale per Rasmus Hojlund. Il danese ha appena stabilito un record storico: è il bomber più veloce dell’era di Aurelio De Laurentiis a segnare contro Juventus, Milan e Inter (battendo Cavani e Higuain). Tuttavia, contro i Gunners di Mikel Arteta vanta un bilancio disastroso: 6 gare e 0 gol in carriera. Nel 2023, l’Arsenal fu a un passo dall’acquistarlo, prima dell’inserimento del Manchester United. Oggi, Massimiliano Allegri si affida a lui per risollevare la squadra.

Napoli-Arsenal, la notte di Rasmus Hojlund: il record contro le big, il retroscena di mercato e la maledizione dei Gunners

Ci sono partite che valgono tre punti, e ci sono notti europee che definiscono la caratura psicologica di un calciatore. Tra quarantotto ore, lo Stadio Diego Armando Maradona si vestirà a festa per ospitare la super-sfida di UEFA Champions League tra la SSC Napoli e l’Arsenal FC. Al centro del palcoscenico, con i riflettori puntati addosso, ci sarà Rasmus Hojlund. Per il centravanti danese, incrociare i guantoni con la corazzata londinese guidata da Mikel Arteta non rappresenta un semplice impegno di calendario, ma un vero e proprio regolamento di conti con il proprio passato.

A soli 23 anni, Rasmus Hojlund si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco di Massimiliano Allegri, ergendosi a leader tecnico ed emotivo di una squadra che sta faticosamente cercando la propria identità. La sfida contro l’Arsenal è l’occasione perfetta per dimostrare all’Europa intera di aver compiuto il salto di qualità definitivo, abbattendo un tabù personale che dura da tre lunghissimi anni.

Scheda Dati: Il tempo impiegato dai bomber del Napoli per segnare a Juve, Milan e Inter (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it su base Opta) Attaccante (SSC Napoli) Tempo impiegato per il “Triplete” Status del Record Rasmus Hojlund 1 Stagione e 3 Partite 🏆 Record Assoluto Edinson Cavani Circa 1 Anno e Mezzo Superato Gonzalo Higuain Quasi 3 Stagioni Superato Victor Osimhen Mai completato (0 gol all’Inter) Incompiuto

Qual è il record storico stabilito da Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli?

Con la rete a San Siro, il danese è diventato il più veloce attaccante dell’era De Laurentiis a segnare contro Juventus, Milan e Inter, battendo mostri sacri come Cavani e Higuain.

La sconfitta per 3-2 maturata sabato scorso contro l’Inter ha lasciato scorie pesantissime nell’ambiente partenopeo, ma ha consegnato agli archivi statistici un dato impressionante. Trovando la via della rete a San Siro, Rasmus Hojlund ha completato il suo personalissimo “triplete” contro le tre superpotenze storiche del calcio italiano. Un traguardo raggiunto a una velocità supersonica: gli sono bastate le poche partite della sua prima stagione azzurra e appena tre gare dell’attuale campionato.

L’analisi dei dati forniti da Opta certifica la grandezza dell’impresa. Hojlund ha steso la Juventus con una doppietta un anno fa, ha punito il Milan nella vittoriosa finale di Supercoppa Italiana e ha completato l’opera contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Nessun bomber dell’era di Aurelio De Laurentiis ci era riuscito così in fretta. Edinson Cavani dovette attendere quasi un anno e mezzo per completare il tris; Gonzalo Higuain impiegò quasi tre stagioni intere. Addirittura, un fuoriclasse come Victor Osimhen ha lasciato la SSC Napoli senza mai riuscire a segnare un singolo gol all’Inter. Hojlund si è confermato un autentico “ammazza-grandi”, avendo già punito in Champions League anche Sporting CP e Chelsea.

Perché l’Arsenal rappresenta una vera e propria maledizione per Hojlund?

In sei incroci ufficiali contro i Gunners, l’attaccante danese non ha mai trovato la via del gol, subendo l’impatto fisico della coppia difensiva formata da Saliba e Gabriel.

Se in Italia Rasmus Hojlund si è trasformato in una sentenza inappellabile, quando incrocia i cannoni dell’Arsenal FC la sua vena realizzativa si prosciuga misteriosamente. Il 3 settembre del 2023, esattamente tre anni fa, il danese faceva il suo debutto ufficiale nel calcio inglese con la maglia del Manchester United. Furono 23 minuti terribili, passati a sgomitare inutilmente contro la fisicità straripante di William Saliba e Gabriel Magalhães, in una gara persa per 3-1.

Quell’esordio amaro è stato solo il preludio di un digiuno che dura tutt’oggi. Contro la squadra allenata da Mikel Arteta, Rasmus Hojlund ha disputato ben 6 partite ufficiali, raccogliendo un magrissimo bottino: zero gol segnati e una sola vittoria di squadra (ottenuta ai calci di rigore nel gennaio 2025, nel 3° turno di FA Cup). L’Arsenal è diventato la sua nemesi tattica. La capacità dei centrali londinesi di togliere profondità e dominare i duelli aerei ha sistematicamente disinnescato le armi migliori del danese. Massimiliano Allegri dovrà studiare contromisure specifiche per evitare che il suo centravanti venga nuovamente isolato e stritolato dalla morsa difensiva inglese.

⚡ L’impatto psicologico sul giocatore: La reazione di Hojlund dopo la sconfitta contro l’Inter è il manifesto della sua maturità. Aver scritto «Sono devastato» sui propri canali social durante il viaggio di ritorno verso Napoli dimostra un attaccamento viscerale alla causa. Non si accontenta delle statistiche personali (2 gol in stagione) se queste non portano punti. Questa fame agonistica è esattamente il carburante emotivo che serve alla SSC Napoli per affrontare una corazzata quasi imbattibile come l’Arsenal.

Il retroscena di mercato: quando l’Arsenal scartò il “nuovo Haaland”

Nella primavera del 2023, gli scout londinesi avevano individuato in Hojlund il rinforzo ideale, ma le titubanze della dirigenza favorirono l’inserimento del Manchester United.

La trama di Napoli-Arsenal si arricchisce di un clamoroso retroscena legato alle dinamiche del calciomercato internazionale. Le strade di Rasmus Hojlund e del club londinese avrebbero potuto incrociarsi molto prima, e con maglie diverse. Nella primavera del 2023, quando il danese stava esplodendo con la maglia dell’Atalanta, i primi radar della Premier League ad accendersi furono proprio quelli dell’Arsenal FC.

Come confermato dagli esperti di mercato d’Oltremanica, gli scout dei Gunners avevano stilato relazioni entusiastiche, definendo Hojlund il “nuovo Haaland” per potenza fisica e progressione. Il profilo sembrava ideale per il gioco verticale di Mikel Arteta. Tuttavia, di fronte alle altissime richieste economiche del club bergamasco, la dirigenza londinese mostrò fatali titubanze. Di quelle esitazioni approfittò spietatamente il Manchester United, che chiuse l’operazione portando il ragazzo a Old Trafford. Un matrimonio, quello con i Red Devils, che si è poi esaurito, permettendo alla SSC Napoli di riportare il bomber in Italia.

Scheda Dati: L’evoluzione del valore di mercato di Rasmus Hojlund (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it su base Transfermarkt) Periodo Storico Club di Appartenenza Valore Stimato / Costo Trasferimento Primavera 2023 Atalanta BC (Interesse Arsenal) ~ 45 Milioni di Euro Estate 2023 Manchester United 75 Milioni di Euro + Bonus Oggi (Settembre 2026) SSC Napoli Asset strategico inestimabile

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Rasmus Hojlund sta predicando nel deserto. Avere in rosa un attaccante capace di segnare a Juventus, Milan e Inter con questa frequenza disarmante è un lusso che pochissime squadre in Europa possono permettersi. Tuttavia, il calcio non è uno sport individuale. Massimiliano Allegri deve trovare urgentemente il modo di supportare il danese, evitando che venga isolato a 40 metri dalla porta avversaria come accaduto nei secondi tempi contro Como e Inter. Contro l’Arsenal, la fisicità di Saliba e Gabriel non perdonerà un Napoli rinunciatario. Hojlund ha bisogno di palloni giocabili in area di rigore, ha bisogno degli inserimenti di McTominay e delle geometrie di De Bruyne. Se la squadra riuscirà ad accorciare le distanze e a giocare da collettivo, la maledizione dei Gunners potrà finalmente essere spezzata.

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Rasmus Hojlund è il giocatore più veloce dell’era De Laurentiis ad aver segnato a Juve, Milan e Inter.

In 6 precedenti ufficiali contro l’Arsenal FC, l’attaccante danese non ha mai realizzato alcun gol.

Nella primavera del 2023, l’Arsenal fu a un passo dall’acquistarlo dall’Atalanta prima del Manchester United. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’impatto tattico di Hojlund contro la coppia difensiva londinese formata da Saliba e Gabriel.

La capacità della SSC Napoli di Massimiliano Allegri di fornire un supporto offensivo adeguato al proprio centravanti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici relativi ai tempi di realizzazione contro Juventus, Milan e Inter da parte degli attaccanti della SSC Napoli (Hojlund, Cavani, Higuain, Osimhen) sono stati estratti e certificati dai database ufficiali di Opta. Il bilancio storico degli scontri diretti tra Rasmus Hojlund e l’Arsenal FC è stato verificato tramite gli archivi della Premier League e della FA Cup. Le valutazioni economiche e i retroscena di mercato risalenti alla primavera del 2023 sono conformi ai report finanziari di Transfermarkt e alle inchieste del broadcaster internazionale Sky Sport. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti. I dati statistici relativi ai tempi di realizzazione contro Juventus, Milan e Inter da parte degli attaccanti della SSC Napoli (Hojlund, Cavani, Higuain, Osimhen) sono stati estratti e certificati dai database ufficiali di. Il bilancio storico degli scontri diretti tra Rasmus Hojlund e l’Arsenal FC è stato verificato tramite gli archivi della Premier League e della FA Cup. Le valutazioni economiche e i retroscena di mercato risalenti alla primavera del 2023 sono conformi ai report finanziari die alle inchieste del broadcaster internazionale. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti. Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2026.

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