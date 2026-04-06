Napoli-Milan, sorprese nelle formazioni. Conte rinuncia a un big. Chi gioca titolare

SPARTIACQUE CHAMPIONS E CASO LUKAKU. Oggi, lunedì 6 aprile (ore 20:45), lo stadio Maradona tutto esaurito ospita Napoli-Milan, posticipo della 31ª giornata di Serie A trasmesso in esclusiva su DAZN. La sfida mette di fronte la terza e la seconda in classifica, separate da un solo punto. Antonio Conte ritrova Anguissa titolare a centrocampo e lancia Beukema e Politano dal primo minuto, ma la vera sorpresa è l’esclusione di Romelu Lukaku: il belga non è rientrato dagli impegni con la Nazionale lamentando problemi fisici ed è fuori dal match. Nel Milan di Massimiliano Allegri, spazio al tandem offensivo formato da Leao e Pulisic, supportato dalla regia di Modric. Pesa sulla gara la “variabile impazzita” delle scorie mentali post-playoff Mondiali 2026.

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Come arrivano Napoli e Milan allo scontro diretto e quali sono le probabili formazioni?

La 31ª giornata di Serie A regala un posticipo di Pasquetta che ha il sapore inequivocabile di una finale anticipata. Alle 20:45, sotto i riflettori di uno stadio Diego Armando Maradona gremito da sessantamila anime, il Napoli di Antonio Conte ospita il Milan di Massimiliano Allegri. Non si tratta di una semplice classica del calcio italiano, ma di un vero e proprio scontro diretto per blindare la qualificazione in Champions League e, contemporaneamente, tentare di mantenere viva la fiammella della rincorsa sull’Inter capolista. Le due squadre arrivano separate da un solo punto in classifica (rossoneri secondi, azzurri terzi), entrambe reduci da vittorie pesantissime prima della sosta: il Napoli di misura a Cagliari (1-0), il Milan in casa contro il Torino (3-2).

Perché Romelu Lukaku non gioca contro il Milan?

Lukaku non è stato convocato perché durante la sosta non ha fatto ritorno a Napoli, scegliendo di curarsi in Belgio contro il parere dello staff medico. Antonio Conte lo ha escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari, caricando tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Rasmus Hojlund.

La marcia di avvicinamento al big match è stata pesantemente turbata da questa spina gestionale. La rottura si è consumata a distanza: il centravanti belga, accusando un fastidio muscolare durante il ritiro con la propria Nazionale, ha comunicato alla società partenopea la decisione unilaterale di svolgere le terapie in patria, bypassando di fatto i controlli dello staff medico azzurro a Castel Volturno. Una scelta che ha irritato profondamente i vertici societari.

Antonio Conte, che fa della disciplina, del rispetto delle regole interne e dell’unità del gruppo i suoi dogmi intoccabili, ha preso atto della situazione con estrema fermezza. L’esclusione dai convocati non è solo una cautela medica, ma un segnale punitivo chiaro rivolto a tutto lo spogliatoio: nessuno è al di sopra del club. Tuttavia, dal punto di vista tattico, questa assenza si somma a quelle degli infortunati di lungo corso (Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e Neres), privando l’allenatore dell’unica vera alternativa di peso in attacco per scardinare la difesa rossonera a gara in corso.

Come influisce la delusione dei playoff Mondiali sul Napoli?

La mancata qualificazione ai Mondiali 2026 ha lasciato pesanti scorie mentali nello spogliatoio azzurro, drenando energie nervose ai nazionali rientrati. Il compito principale di Antonio Conte è stato trasformare questa profonda delusione sportiva in rabbia agonistica da riversare in campo per centrare l’obiettivo Champions League.

Oltre alle questioni tattiche, c’è una “variabile impazzita” che rischia di pesare enormemente sull’economia dei novanta minuti. Diversi giocatori chiave del Napoli sono stati impegnati nei durissimi e logoranti playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Nessuno di loro è riuscito a staccare il pass per il torneo iridato in Nord America. Si tratta di una delusione sportiva cocente, un trauma psicologico che inevitabilmente drena energie nervose e fisiche, lasciando i muscoli pesanti e la mente annebbiata.

Il Milan, pur avendo i suoi nazionali sparsi per il globo, ha vissuto una sosta decisamente meno traumatica dal punto di vista dei verdetti sportivi. È esattamente in queste pieghe psicologiche che entra in gioco il fattore Conte. Il tecnico salentino è un maestro assoluto nel resettare la mente dei suoi calciatori dopo simili traumi. Il lavoro svolto a Castel Volturno in questi giorni non è stato solo atletico, ma profondamente motivazionale: l’obiettivo è stato quello di isolare la squadra dalle scorie internazionali per focalizzare ogni singola stilla di energia sull’obiettivo stagionale rimasto.

Quali sono le probabili formazioni di Conte e Allegri?

Nel Napoli torna titolare Anguissa a centrocampo, mentre in difesa Beukema vince il ballottaggio su Juan Jesus e Politano agirà sulla fascia destra. Nel Milan, Allegri lancia a sorpresa il tandem offensivo formato da Rafa Leao e Pulisic, supportati dalla regia di Luka Modric.

La scacchiera del Maradona vedrà due schieramenti speculari nell’atteggiamento ma diversi nell’interpretazione. Il Napoli ritrova una pedina fondamentale per il suo equilibrio: Frank Anguissa riprende il suo posto in mediana accanto a Lobotka. Il rientro del camerunense garantisce quel filtro fisico e quella capacità di strappo in transizione che sono mancati terribilmente nelle scorse settimane. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, Beukema ha vinto il ballottaggio dell’ultim’ora su Juan Jesus per completare il terzetto con Buongiorno e Olivera. Sulle fasce agiranno Spinazzola a sinistra e Politano a destra, mentre sulla trequarti De Bruyne e McTominay avranno il compito di innescare Hojlund.

Sponda rossonera, Massimiliano Allegri prepara una formazione solida e pragmatica, fedele al suo 3-5-2. Il centrocampo sarà il vero cuore pulsante della manovra, guidato dalla sapiente e infinita regia di Luka Modric, affiancato dai muscoli di Fofana e dal recuperato Rabiot. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, chiamati a un doppio lavoro di copertura e spinta. In attacco, la scelta ricade sulla velocità e sull’imprevedibilità del duo Leao-Pulisic, pronti a colpire in contropiede.

Qual è la statistica record che accomuna Napoli e Milan?

Il Napoli ha vinto ben 13 partite stagionali con un solo gol di scarto, stabilendo il record assoluto nei top 5 campionati europei. Subito dietro gli azzurri c’è proprio il Milan di Massimiliano Allegri, che insegue con 12 successi di misura ottenuti in questa Serie A.

Analizzando i dati stagionali, emerge una similitudine affascinante tra le filosofie di Conte e Allegri. Entrambi i tecnici sono spesso criticati dai puristi per un’estetica del gioco non sempre scintillante, ma si confermano letali nella concretezza. Il trionfo del pragmatismo è certificato dai numeri: vincere 13 partite con il minimo scarto significa possedere una tenuta mentale d’acciaio, una fase difensiva ermetica e un cinismo spietato sotto porta.

Questi numeri certificano la capacità di entrambe le squadre di saper soffrire nei momenti di difficoltà, difendere il vantaggio con i denti e massimizzare il risultato senza disperdere energie inutili. La sfida del Maradona si preannuncia quindi come una partita a scacchi estremamente bloccata, dove l’attenzione ai dettagli, un calcio piazzato o un singolo errore individuale faranno la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo la vera chiave tattica del match

Secondo l’analisi della nostra redazione, la chiave di Napoli-Milan non risiede nell’assenza di Lukaku, ma nel duello sulle fasce. Allegri rischia schierando Leao e Pulisic insieme: se il Napoli sfrutterà le sovrapposizioni di Spinazzola e Politano, aggirerà il blocco centrale rossonero, colpendo il Milan nei suoi punti ciechi. Per Napolissimo, la scelta di Conte di escludere il centravanti belga è un segnale di forza clamoroso lanciato allo spogliatoio: il gruppo viene prima del singolo, anche a costo di perdere peso offensivo in uno scontro diretto. Tuttavia, tatticamente, questo costringerà gli azzurri a non dare punti di riferimento centrali. Il Milan si presenterà al Maradona con un baricentro basso e una densità estrema in mezzo al campo, affidata all’intelligenza di Modric e ai muscoli di Fofana e Rabiot. Il vero “Fattore X” sarà proprio Frank Anguissa. Il suo rientro dal primo minuto restituisce al Napoli la capacità di rompere il pressing avversario. Se il camerunense e Lobotka riusciranno a eludere la prima pressione rossonera, innescando rapidamente gli esterni alle spalle di Saelemaekers e Bartesaghi, il castello difensivo di Allegri potrebbe crollare. È una partita che si vincerà sui nervi, sull’ampiezza del gioco e sulla capacità di sfruttare le transizioni veloci, evitando di imbottigliarsi nell’imbuto centrale preparato dai rossoneri.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV e streaming?

Il fischio d’inizio di Napoli-Milan è fissato per le ore 20:45 allo stadio Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva assoluta su DAZN, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

La piattaforma streaming offrirà un’ampia copertura pre e post partita direttamente dal prato del Maradona. Per l’analisi degli episodi da moviola, sempre delicati in sfide di questa caratura, ci sarà l’intervento in diretta dell’ex arbitro Luca Marelli. La direzione di gara sul campo è stata affidata all’esperto arbitro Doveri, coadiuvato da Mariani al VAR, una designazione che punta sull’esperienza per gestire le inevitabili tensioni del match.

Dettaglio Napoli (All. Conte) Milan (All. Allegri) Modulo 3-4-2-1 3-5-2 Titolari Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Indisponibili Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara Gabbia

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle probabili formazioni, agli infortunati e alle statistiche di rendimento (vittorie con un gol di scarto) sono state elaborate e verificate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando i dati ufficiali della Lega Serie A (Stagione 2025/26), i report medici della SSC Napoli e i palinsesti ufficiali di DAZN.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2026, ore 09:30.

📌 Tutto su Napoli-Milan: le risposte rapide A che ora gioca Napoli-Milan e dove vederla in TV? La partita si gioca oggi, lunedì 6 aprile (Pasquetta), alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Perché Romelu Lukaku non è stato convocato? L’attaccante belga è al centro di un caso: non ha fatto ritorno a Napoli dopo gli impegni con la Nazionale, lamentando problemi fisici e decidendo di curarsi in patria. Conte lo ha escluso dal match. Chi gioca titolare nel Napoli a centrocampo? La grande novità è il ritorno dal primo minuto di Frank Anguissa. Il camerunense affiancherà Lobotka in mediana, con De Bruyne e McTominay schierati più avanti a supporto di Hojlund. Qual è la statistica record che unisce Conte e Allegri? Il Napoli ha vinto 13 partite con un solo gol di scarto (record nei top 5 campionati europei), seguito a ruota proprio dal Milan con 12 successi di misura. Un dato che certifica il pragmatismo dei due allenatori.



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