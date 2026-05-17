Perché la qualificazione Champions del Napoli vale doppio: infortuni, meriti di Conte e cosa cambia ora

📋 In Sintesi Il Napoli vince a Pisa e conquista la qualificazione matematica alla Champions League 2026/2027. Un traguardo vitale, raggiunto al termine di una stagione falcidiata da oltre 30 infortuni che hanno privato Antonio Conte di stelle come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Il tecnico leccese è stato l’artefice principale di questo traguardo, ridisegnando la squadra tatticamente (passando alla difesa a tre) e valorizzando le seconde linee. I ricavi UEFA sbloccheranno i riscatti obbligatori di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, ma impongono un netto cambio di marcia in Europa dopo il disastroso 30° posto ottenuto in questa annata.

Come si è qualificato il Napoli in Champions League e quali sono i meriti tattici di Antonio Conte?

L’aritmetica ha finalmente emesso il suo verdetto, spazzando via le ansie di un finale di stagione vissuto in apnea. Espugnando l’Arena Garibaldi di Pisa, il Napoli ha staccato matematicamente il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League. L’obiettivo di inizio stagione era un altro — difendere lo Scudetto conquistato un anno fa e riconfermarsi campione d’Italia — ma la compagine partenopea, pur abdicando in favore dell’Inter, ha portato a termine una missione che, per come si erano messe le cose, assume i contorni di una vera e propria impresa sportiva.

Perché la stagione del Napoli è stata definita “travagliata”?

Nonostante un mercato estivo faraonico, il Napoli ha subito oltre 30 infortuni stagionali, perdendo per mesi i pilastri fondamentali del progetto tecnico.

Per comprendere il peso specifico di questa qualificazione, bisogna riavvolgere il nastro all’estate scorsa. Il Napoli si era presentato ai blocchi di partenza con una campagna acquisti di livello assoluto: gli arrivi di De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca, Marianucci, Gutierrez e Vanja Milinkovic-Savic, uniti alla conferma degli uomini Scudetto, avevano innalzato i partenopei al ruolo di grandi favoriti.

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Tuttavia, la squadra allestita sulla carta non si è quasi mai vista in campo. A rendere l’annata un calvario è stata una sequela di infortuni senza precedenti. L’assenza più pesante è stata senza dubbio quella di Kevin De Bruyne: arrivato a parametro zero per far compiere alla squadra il definitivo salto di qualità internazionale, il belga ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori da fine ottobre a inizio marzo. A lui si sono aggiunti i crac di Romelu Lukaku, lo stop di Anguissa (fino a quel momento il miglior centrocampista della Serie A) e le defezioni a catena di Rrahmani, Gilmour, Lobotka e Di Lorenzo. Un bollettino medico che lascia in eredità il grande rimpianto su cosa sarebbe potuto essere questo Napoli al completo.

Quali sono i meriti tattici di Antonio Conte in questa qualificazione?

L’allenatore ha abbandonato l’idea iniziale della difesa a quattro, passando al 3-4-2-1 per sopperire alle assenze e valorizzando giocatori come Vergara ed Elmas.

In pochi sarebbero riusciti a tenere la barra dritta in mezzo a una tempesta medica di tali proporzioni. Antonio Conte ha dimostrato una flessibilità tattica decisiva. Il tecnico leccese era partito con l’idea di schierare una difesa a quattro per valorizzare i “Fab Four” del centrocampo (Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne). Le circostanze lo hanno costretto a stracciare il piano originale.

Il passaggio alla difesa a tre, l’impossibilità di fare turnover e la necessità di inventarsi soluzioni offensive per supportare Hojlund hanno esaltato la bravura dell’allenatore. Conte ha trasformato l’emergenza in virtù, valorizzando giovani come Vergara e sfruttando la duttilità di Elmas. Queste armi hanno permesso al Napoli di non staccarsi mai dal gruppo di testa e di mettere in bacheca una Supercoppa Italiana. Il suo futuro sarà deciso nel summit programmato con De Laurentiis, ma la Champions conquistata resta la sua firma indelebile sulla stagione.

Come cambierà il mercato del Napoli con i soldi della Champions?

I ricavi UEFA finanzieranno i riscatti obbligatori di Rasmus Hojlund e della rivelazione Alisson Santos, gettando le basi per la squadra del Centenario.

Il ritorno nell’Europa che conta non è solo una questione di prestigio, ma una vitale iniezione di liquidità. La cascata di milioni garantita dalla UEFA servirà immediatamente per blindare i pilastri del futuro. La qualificazione matematica fa scattare in automatico l’obbligo di riscatto per Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Inoltre, i fondi permetteranno di acquisire a titolo definitivo Alisson Santos. Arrivato a gennaio da semi-sconosciuto, il brasiliano ha impiegato pochissimo tempo per dimostrare di essere un elemento in grado di fare la differenza in Serie A, diventando il nuovo idolo del Maradona.

Cosa deve migliorare il Napoli nella prossima campagna europea?

Gli azzurri dovranno cancellare la disastrosa campagna europea di quest’anno, chiusa al 30° posto nella League Phase con l’umiliante 6-2 subito dal PSV.

Festeggiare la qualificazione è doveroso, ma la dirigenza sa bene che il Napoli del prossimo anno (quello del Centenario) dovrà cambiare marcia oltre i confini nazionali. La campagna europea appena conclusa è stata altamente deludente. Nonostante le attenuanti legate agli infortuni, il 30° posto finale nella League Phase e la conseguente eliminazione precoce non sono risultati all’altezza del blasone del club.

Gli appena 8 punti totalizzati in 8 partite e, soprattutto, il pesantissimo 6-2 patito contro il PSV Eindhoven hanno rappresentato il punto più basso della stagione. Il Napoli che verrà sarà chiamato a lottare per lo Scudetto, ma avrà l’obbligo morale di onorare quella Champions League conquistata con tanto sudore.

Il Bilancio della Stagione 2025/2026 Traguardo Raggiunto Qualificazione matematica in Champions League Trofei Vinti Supercoppa Italiana Emergenza Medica Oltre 30 infortuni stagionali (De Bruyne out 5 mesi) Flop Europeo 30° posto in League Phase (8 punti in 8 gare) Riscatti di Mercato Sbloccati Rasmus Hojlund e Alisson Santos

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO PRAGMATICO DI CONTE. Nel calcio la memoria è corta, e il disastroso percorso europeo rischiava di offuscare il giudizio su questa stagione. Ma la verità è che centrare la Champions League senza De Bruyne, Lukaku e Anguissa per mesi interi è un autentico miracolo sportivo. Antonio Conte ha dimostrato perché è considerato uno dei migliori gestori di crisi al mondo. Ha rinunciato alle sue idee estive (il centrocampo a quattro) per abbracciare il pragmatismo del 3-4-2-1, spremendo ogni goccia di sudore da giocatori come Elmas e Vergara. Se le strade tra lui e il Napoli dovessero davvero separarsi, l’allenatore leccese lascerà in eredità non solo una Supercoppa, ma i milioni vitali per costruire il Napoli del Centenario.

📌 Tutto sulla qualificazione in Champions del Napoli Il Napoli è matematicamente in Champions League? Sì, grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Pisa, il Napoli ha conquistato i punti necessari per garantirsi l’accesso matematico alla prossima edizione della UEFA Champions League. Quali giocatori sono stati maggiormente infortunati in stagione? Il Napoli ha subito oltre 30 infortuni. Le assenze più pesanti sono state quelle di Kevin De Bruyne (fuori da ottobre a marzo per un’operazione), Romelu Lukaku e Zambo Anguissa. Come ha cambiato modulo Antonio Conte? Inizialmente orientato verso una difesa a quattro per esaltare il centrocampo, l’emergenza infortuni ha spinto Conte a tornare al suo collaudato 3-4-2-1, valorizzando le seconde linee. Quali giocatori verranno riscattati con i soldi UEFA? La qualificazione fa scattare l’obbligo di riscatto per il centravanti Rasmus Hojlund. Inoltre, i fondi permetteranno di acquistare a titolo definitivo la rivelazione brasiliana Alisson Santos.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi della stagione del Napoli è stata elaborata dalla redazione di Napolissimo.it basandosi sui dati ufficiali della Lega Serie A e della UEFA. I dati relativi agli infortuni e ai risultati della League Phase di Champions League (30° posto) sono verificati tramite i tabellini ufficiali della stagione 2025/2026. Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026.



