De Laurentiis lo ha promesso: il Napoli resterà competitivo nel 2026-27

📋 In Sintesi Da settimane si diffonde la tesi che il Napoli si ridimensionerà nella stagione 2026-27,

a prescindere dalla presenza o meno di Antonio Conte in panchina. Una narrativa che ignora un dato preciso: il 4 aprile 2026, nel messaggio pasquale ufficiale pubblicato sul profilo

SSC Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha garantito esplicitamente che “la gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli”. Non è

uno slogan. È una promessa pubblica, firmata, indirizzata ai tifosi.

Il contesto è quello di un club che deve rispettare — come tutti in Serie A — il rapporto del 70% tra stipendi, ammortamenti e ricavi. Rivedere alcuni ingaggi fuori misura non significa ridimensionarsi: significa gestire con la stessa intelligenza finanziaria che ha portato due scudetti a Napoli in vent’anni di presidenza De Laurentiis.

Il Napoli si ridimensionerà nel mercato 2026-27 o De Laurentiis ha garantito la competitività?

C’è una storia che circola da settimane negli ambienti del calcio italiano e che ha cominciato a filtrare anche tra i tifosi azzurri: il Napoli sarebbe costretto a ridimensionarsi nella prossima stagione, indipendentemente da quello che accadrà con Antonio Conte.

Budget ridotto, investimenti tagliati, ambizioni ridimensionate. Una tesi rispettabile nei toni, sbagliata nella sostanza — e smentita pubblicamente dallo stesso presidente del club il 4 aprile 2026.

Quel giorno, sul profilo ufficiale SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pubblicato il messaggio pasquale ai tifosi. Un testo che quasi nessuno ha letto fino in fondo, fermandosi agli auguri di rito. Chi invece è andato oltre ha trovato qualcosa di molto diverso da uno sfogo o da una promessa vaga: una dichiarazione precisa, firmata, indirizzata direttamente alla tifoseria napoletana su competitività e gestione del club per gli anni a venire.



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Cosa ha detto davvero De Laurentiis nel messaggio del 4 aprile?

Il 4 aprile 2026, nel messaggio pasquale pubblicato sul profiloì ufficiale SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha garantito esplicitamente la continuità della gestione virtuosa del club e la competitività ai massimi livelli per la stagione 2026-27 e oltre.

Il passaggio che conta, quello che è sfuggito alla maggior parte delle letture superficiali, è questo:

“Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato

il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo.”

— Aurelio De Laurentiis,

messaggio pasquale SSC Napoli, 4 aprile 2026

Non è un augurio. Non è una formula di circostanza. È una promessa pubblica costruita su tre pilastri precisi: gestione virtuosa, competitività ai massimi livelli, continuità. Tre concetti che non lasciano spazio a interpretazioni alternative, e che vanno letti nel contesto di un presidente che queste promesse le ha già mantenute — due volte, con uno scudetto nel 2023 e uno nel 2025.

Il Napoli deve davvero ridurre il monte ingaggi nel 2026-27?

Sì, il Napoli interverrà su alcuni contratti nella sessione estiva 2026. Ma ridurre ingaggi fuori misura di giocatori in scadenza o fuori dal progetto tecnico non è ridimensionamento: è gestione ordinaria

e obbligatoria per tutti i club di Serie A.

Il punto di partenza è una regola che vale per tutti, non solo per il Napoli: ogni club italiano deve mantenere un rapporto massimo del 70% tra la somma di stipendi e ammortamenti e i ricavi totali.

Non è una scelta di De Laurentiis, è un vincolo di sistema. Superarlo significa blocco mercato — e il Napoli quella strada la conosce già, avendola percorsa in passato.

Intervenire su contratti pesanti in scadenza, liberarsi di ingaggi non più giustificati dalle prestazioni, abbassare l’età media della rosa: queste sono operazioni di buona gestione, non segnali di crisi.

La confusione tra le due cose è esattamente la trappola narrativa in cui è caduta buona parte del dibattito delle ultime settimane.

Operazione Tipo Significato reale Taglio ingaggi fuori misura Gestione ordinaria Obbligatorio per rispettare il vincolo 70% ricavi/costi Cessione giocatori fuori progetto Gestione ordinaria Libera risorse per nuovi investimenti mirati Abbassamento età media rosa Scelta tecnica Riduce rischio infortuni, aumenta valore patrimoniale Riduzione budget totale investimenti Ridimensionamento Non confermato da nessuna fonte ufficiale del club

La distinzione è semplice ma viene sistematicamente ignorata: le prime tre operazioni sono fisiologiche in qualsiasi club ben gestito.

La quarta — l’unica che costituirebbe un vero ridimensionamento — non è stata annunciata da nessuno all’interno del Napoli.

Al contrario: il 4 aprile De Laurentiis ha garantito l’esatto opposto.

Il Napoli sarà competitivo senza Conte? La risposta è già

nella storia del club

Il Napoli ha dimostrato di essere competitivo con allenatori diversi, in momenti diversi, con budget calibrati ma mai ridotti al di sotto della soglia della competitività.

La presenza o assenza di Conte cambia il progetto tecnico, non l’ambizione del club.

Vale la pena ricordare l’estate che molti tifosi napoletani preferiscono non ricordare: Dimaro, la contestazione, i cori contro la società.

De Laurentiis aveva appena ceduto Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina.

Tutto il parco titolari della gestione Spalletti smontato in una sola sessione di mercato. Quello sembrava un ridimensionamento. Quello sembrava la fine. Quello fu l’inizio dello scudetto.

Luciano Spalletti portò a Napoli il terzo tricolore della storia del club con una rosa completamente rinnovata, costruita su profili diversi, meno costosi, più funzionali al progetto.

Quella stagione 2022-23 è la risposta più eloquente a chiunque sostenga che il Napoli non possa restare competitivo attraverso un ciclo di cambiamenti.

E quella stagione fu possibile proprio perché De Laurentiis aveva la capacità — e la volontà — di reinvestire in modo intelligente invece di accumulare.

⚠️ La Trappola Narrativa da Evitare Confondere ottimizzazione della rosa con

ridimensionamento del progetto è un errore di analisi che instilla paura nei tifosi senza basi concrete.

Il Napoli interverrà sul mercato come ogni club serio.

De Laurentiis ha già garantito che lo farà mantenendo la competitività ai massimi livelli. Queste due cose non sono in contraddizione.

Perché la gestione De Laurentiis merita credito su questa promessa?

In vent’anni di presidenza, De Laurentiis ha mantenuto il Napoli stabilmente tra le prime forze del calcio italiano rispettando sempre i vincoli finanziari federali, senza mai ricorrere a indebitamenti strutturali e portando il club a due scudetti. Questo è il track record su cui va misurata la promessa del 4 aprile.

La storia della gestione De Laurentiis è fatta di tensioni, contestazioni, striscioni a Dimaro e fischi al Maradona.

È anche fatta di bilanci in ordine, nessun blocco mercato permanente, nessuna cessione di controllo societario forzata da debiti, e due titoli di campione d’Italia. Chi giudica le parole del 4 aprile come vuote o di circostanza lo fa ignorando vent’anni di precedenti.

La gestione virtuosa non è uno slogan del presidente: è il modello operativo che ha permesso al Napoli di sopravvivere alla serie B, di risalire in Serie A, di costruire progressivamente una rosa competitiva in Europa e di vincere uno scudetto storico nel 2023 seguito da un secondo nel 2025. Promettere continuità su quel modello non è un atto di fede — è la descrizione di un metodo già collaudato.

Come funzionano i parametri FIGC per il mercato 2026-27?

Il mercato del Napoli sarà guidato dal rispetto del parametro FIGC che impone un rapporto del 70% tra costi (stipendi e ammortamenti) e ricavi. Questa regola non è un limite al budget, ma un vincolo di efficienza che impone di vendere prima di acquistare.

Per essere competitivi, il Napoli deve massimizzare i ricavi (Champions League, sponsor, diritti TV) e ottimizzare i costi. La strategia di De Laurentiis è chiara: liberarsi di ingaggi pesanti di calciatori fuori progetto per abbassare la media età e aumentare il valore patrimoniale della rosa. Questo non è ridimensionamento, è **efficienza operativa**. I siti generalisti che ignorano questo passaggio tecnico falliscono nel spiegare ai tifosi che il Napoli sta semplicemente applicando il modello che ha reso sostenibili i top club europei.

Obiettivo Strategico Azione Operativa Impatto sul Ranking FIGC Rispetto Parametro 70% Cessione ingaggi fuori mercato Miglioramento del rapporto costi/ricavi. Ringiovanimento Rosa Investimenti su profili Under 25 Aumento del valore patrimoniale (Asset). Continuità Tecnica Rispetto contratto Conte (2027) Stabilità del progetto sportivo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA NARRATIVA DEL RIDIMENSIONAMENTO

È UN PROBLEMA DI LETTURA, NON DI FATTI Chiunque abbia letto il messaggio del 4 aprile fino all’ultima riga sa già come stanno le cose. De Laurentiis non ha lasciato margini di ambiguità: gestione virtuosa, competitività ai massimi livelli, continuità. Tre concetti che non si prestano a interpretazioni di comodo. Il problema non è quello che il presidente ha detto. Il problema è che quella dichiarazione è stata sepolta sotto gli auguri pasquali e nessuno si è fermato a leggerla.

Rivedere qualche ingaggio, abbassare l’età media, ottimizzare la rosa: queste sono le operazioni di un club che vuole restare in alto, non di uno che sta scendendo. La differenza tra le due cose è esattamente quella che separa l’analisi dalla paura.

📌 Domande frequenti sul mercato e il futuro

del Napoli 2026-27 Il Napoli si ridimensionerà nel mercato estivo 2026? No, secondo le dichiarazioni ufficiali del presidente De Laurentiis. Il 4 aprile 2026, nel messaggio pasquale pubblicato sul profilo SSC Napoli, il presidente ha garantito esplicitamente che la gestione “continuerà a essere virtuosa per consentire al club di restare competitivo ai massimi livelli”. Intervenire su alcuni ingaggi fuori misura è gestione ordinaria obbligatoria per tutti i club di Serie A, non un segnale di ridimensionamento. Cosa succede al Napoli se Conte non rinnova? La presenza o assenza di Conte modifica il progetto tecnico ma non l’ambizione del club. De Laurentiis ha garantito competitività ai massimi livelli indipendentemente da variabili

imprevedibili come l’andamento della stagione o le scelte degli allenatori.

Il precedente dell’estate 2022 — cessione dell’intero blocco titolari, poi scudetto con Spalletti — dimostra che il club sa ricostruire anche dopo cambiamenti

radicali. Cos’è il vincolo del 70% tra stipendi e ricavi in Serie A? È una regola federale che impone a tutti i club

di Serie A di mantenere il rapporto tra stipendi più ammortamenti e ricavi totali entro il 70%. Superare quella soglia comporta il blocco mercato.

Il Napoli, come tutti i club italiani, deve rispettarla. Per questo interverrà su alcuni contratti nella sessione estiva 2026 — non per scelta di ridimensionamento, ma per obbligo regolamentare. Cosa ha detto esattamente De Laurentiis nel messaggio pasquale del 4 aprile 2026? Il passaggio chiave è: “Ai nostri tifosi posso,

però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli.

Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo.” Il messaggio è stato pubblicato sul profilo ufficiale SSC Napoli il 4 aprile 2026. Perché la gestione De Laurentiis è considerata virtuosa? In vent’anni di presidenza, De Laurentiis ha mantenuto il Napoli stabilmente nelle posizioni alte della Serie A rispettando i vincoli finanziari federali, senza indebitamenti strutturali e portando il club a due scudetti (2023 e 2025).

La gestione virtuosa non è uno slogan: è il modello operativo che ha permesso al Napoli di risalire dalla Serie B fino a competere stabilmente in Champions League.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La dichiarazione di Aurelio De Laurentiis è tratta dal messaggio pasquale pubblicato sul profilo ufficiale SSC Napoli (@sscnapoli) il 4 aprile 2026. Il vincolo del 70% tra stipendi, ammortamenti e ricavi è regolamentato dal sistema delle Licenze

UEFA e dalle norme federali FIGC sulla sostenibilità finanziaria.

I riferimenti storici alla stagione 2022-23 e all’estate di Dimaro sono verificabili negli archivi di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Il Mattino.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2026.

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