IN SINTESI Il Napoli punta forte su Noah Atubolu (classe 2002) per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Il portiere del Friburgo ha collezionato 34 presenze e 111 tiri parati nell’ultima Bundesliga, stabilendo il record di 5 rigori consecutivi neutralizzati. Gli agenti sono attesi in Italia per trattare con il DS Manna: il giocatore ha già dato il via libera al trasferimento in Serie A.

Chi è Noah Atubolu, quali sono le sue statistiche con il Friburgo e perché il Napoli vuole acquistarlo?

Il valzer dei portieri in casa Napoli è ufficialmente iniziato. Dopo una stagione vissuta sull’altalena delle gerarchie, la dirigenza azzurra ha deciso di intervenire con decisione per affiancare ad Alex Meret un profilo giovane, affidabile e di respiro internazionale. Con Vanja Milinkovic-Savic ormai in uscita (dopo essere stato fortemente voluto da Antonio Conte un anno fa), il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha riaperto un vecchio dossier di mercato, puntando i fari della Serie A su uno dei talenti più luminosi della Bundesliga.

Perché il Napoli vuole acquistare Noah Atubolu dal Friburgo?

Il club cerca un portiere giovane ma già pronto per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Atubolu ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha già dato il via libera al trasferimento in Italia.

Il nome di Noah Atubolu non è nuovo negli uffici di Castel Volturno. Già nella passata stagione il Napoli aveva sondato il terreno per il gigante tedesco, ma le dinamiche interne (e la preferenza dell’allora tecnico Conte per Milinkovic-Savic) congelarono l’operazione. Oggi, lo scenario è radicalmente cambiato. Massimiliano Allegri ha bisogno di un portiere reattivo, capace di reggere la pressione e di garantire un’alternanza competitiva con Meret.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Friburgo ha dato il via libera alla cessione. Il giocatore, il cui contratto scade nel 2027, considera chiusa la sua esperienza in Germania e guarda con grande interesse all’opzione Napoli. La trattativa è entrata nel vivo: gli agenti di Atubolu sono attesi in Italia nelle prossime ore per incontrare la dirigenza azzurra e definire i dettagli contrattuali.

Scheda Dati: Profilo Biografico e Fisico di Noah Atubolu Nome Completo Noah Atubolu Data di Nascita e Nazionalità 25 maggio 2002 (24 anni) – Germania Squadra Attuale SC Friburgo (Bundesliga) Altezza e Piede 190 cm – Destro Peso (Dato non univoco) 96 kg (Bundesliga.com) / 78 kg (FBref)

Quali sono le statistiche e i record di Atubolu nella stagione 2025/2026?

Ha giocato 34 partite in Bundesliga (3.060 minuti) effettuando 111 parate. Detiene il record assoluto del campionato tedesco con 5 calci di rigore consecutivi neutralizzati.

Per inquadrare il profilo tecnico di Noah Atubolu, è necessario affidarsi ai numeri della sua ultima stagione. Cresciuto nel vivaio del Friburgo e promosso titolare inamovibile dal 2023, il classe 2002 ha dimostrato una tenuta mentale impressionante. Nella Bundesliga 2025/2026 ha collezionato 34 presenze (3.060 minuti giocati), mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni (Clean Sheet) e subendo 52 reti complessive.

Il dato che impressiona maggiormente, certificato dal portale ufficiale Bundesliga.com, è quello relativo ai tiri parati: ben 111 interventi decisivi. Ma è sui calci di rigore che Atubolu ha scritto la storia: ha neutralizzato cinque penalty consecutivi, stabilendo un record assoluto per il campionato tedesco. A questo si aggiunge un altro primato storico per il Friburgo, avendo mantenuto la porta inviolata per 609 minuti consecutivi a cavallo tra il 2024 e il 2025.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’acquisto di Atubolu risolverebbe due problemi in un colpo solo. Dal punto di vista tecnico, garantisce ad Allegri un portiere reattivo e specialista sui rigori (fondamentale per le competizioni a eliminazione diretta come la Champions League). Dal punto di vista burocratico, essendo nato nel 2002, non occuperebbe slot nella lista degli Over-22 per la Serie A, permettendo a Manna di liberare spazio prezioso per gli acquisti in difesa e a centrocampo.

Il quadro riassuntivo delle prestazioni del portiere tedesco nell’ultima stagione:

Tabella 2: Statistiche ufficiali di Noah Atubolu (SC Friburgo, Stagione 2025/2026) Voce Statistica (Noah Atubolu) Dato Numerico Fonte di Riferimento Presenze in Bundesliga 34 Bundesliga.com / FootyStats Tiri Parati in Campionato 111 Bundesliga.com Clean Sheet (Porta Inviolata) 6 FootyStats Presenze Totali (Tutte le competizioni) 49 / 50 GOAL / FootyStats

Quali sono i pro e i contro dell’acquisto di Atubolu per il Napoli?

È un portiere reattivo, esperto e specialista sui rigori. Tuttavia, non domina nelle uscite alte e rappresenta un investimento di prospettiva, non una certezza assoluta.

L’analisi tecnica di Atubolu restituisce il profilo di un portiere moderno, ma con margini di miglioramento evidenti. Tra i pro spicca sicuramente l’esperienza accumulata: nonostante la giovane età, ha già disputato quasi 50 partite stagionali tra Bundesliga e coppe europee. Non è un prospetto da far crescere in panchina, ma un titolare fatto e finito. La sua reattività tra i pali e l’istinto felino sui calci di rigore sono qualità che pesano enormemente in una squadra che punta a vincere trofei.

Esistono però dei contro da non sottovalutare. Le relazioni degli scout non lo descrivono come un portiere “dominante” nelle uscite alte o ultra-proattivo fuori dall’area di rigore (caratteristiche spesso richieste nel calcio di possesso). Inoltre, se il Napoli di Allegri cerca un estremo difensore già al massimo livello internazionale, Atubolu rappresenta più un investimento a medio termine che una certezza assoluta e priva di rischi.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA FINE DEL DUALISMO TOSSICO IN PORTA. L’eventuale arrivo di Noah Atubolu segnerebbe la fine di una gestione schizofrenica della porta azzurra. L’esperimento Milinkovic-Savic, voluto da Conte, si è rivelato un fallimento tattico e ambientale. Il Napoli ha bisogno di chiarezza. Atubolu non è Alisson Becker, ma è un portiere solido, giovane e con una tenuta mentale d’acciaio (parare 5 rigori di fila in Germania non è fortuna, è freddezza). Il suo acquisto metterebbe la giusta pressione ad Alex Meret, creando una competizione sana e non un dualismo tossico. Se Manna riuscirà a chiudere l’operazione a cifre ragionevoli, il Napoli si garantirà la porta blindata per i prossimi dieci anni, con un profilo che ha ancora enormi margini di plusvalenza futura.

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📌 Tutto su Noah Atubolu e il mercato del Napoli Perché il Napoli vuole acquistare Noah Atubolu dal Friburgo? Il club cerca un portiere giovane ma già pronto per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Atubolu ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha già dato il via libera al trasferimento in Italia. Quali sono le statistiche e i record di Atubolu nella stagione 2025/2026? Ha giocato 34 partite in Bundesliga (3.060 minuti) effettuando 111 parate. Detiene il record assoluto del campionato tedesco con 5 calci di rigore consecutivi neutralizzati. Quali sono i pro e i contro dell’acquisto di Atubolu per il Napoli? È un portiere reattivo, esperto e specialista sui rigori. Tuttavia, non domina nelle uscite alte e rappresenta un investimento di prospettiva, non una certezza assoluta.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le indiscrezioni relative alla trattativa di mercato e all’arrivo degli agenti in Italia sono state riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I dati statistici della stagione 2025/2026 (presenze, minuti, tiri parati, clean sheet) sono stati incrociati e verificati attraverso i database ufficiali di Bundesliga.com, GOAL e FootyStats. Il dato relativo al peso del giocatore (96 kg vs 78 kg) non è univoco tra le fonti consultate. Ultimo aggiornamento: 2 Agosto 2026.







