Parma-Napoli 1-1: il gol di McTominay non basta. I fab four insieme non vanno

ADDIO SOGNI TRICOLORI. Il Napoli frena bruscamente al Tardini, pareggiando 1-1 contro il Parma e dicendo virtualmente addio alla rincorsa Scudetto. La gara si mette subito in salita: dopo appena 35 secondi, un grave errore in disimpegno di Juan Jesus regala a Strefezza il gol del vantaggio emiliano. La squadra di Antonio Conte sbatte contro il muro difensivo di Cuesta per un’ora, trovando il pareggio solo al 60′ con il solito Scott McTominay, servito da una sponda di Hojlund. L’ingresso di Alisson Santos vivacizza il finale, ma non basta. Questo passo falso fa un enorme favore all’Inter, che battendo il Como nel posticipo serale può volare a +9 a sole sei giornate dal termine del campionato.

Chi ha segnato in Parma-Napoli 1-1, quali sono i voti del tabellino e cosa cambia per lo Scudetto?

Doveva essere la domenica della pressione, la giornata in cui il Napoli avrebbe dovuto accorciare a -4 per far tremare le gambe alla capolista. Invece, la trasferta del Tardini si è trasformata in una doccia gelata che spegne, quasi definitivamente, le ambizioni tricolori dei Campioni d’Italia in carica. Contro un Parma chiuso a riccio e affamato di punti salvezza, la squadra di Antonio Conte ha pagato a carissimo prezzo una disattenzione iniziale, sbattendo per lunghi tratti contro un muro invalicabile e salvando la faccia solo grazie al solito inserimento del suo centrocampista scozzese.

Chi ha segnato i gol in Parma-Napoli 1-1?

Il Parma è passato in vantaggio dopo appena 35 secondi con un gol di Strefezza, propiziato da un grave errore in disimpegno di Juan Jesus. Il Napoli ha trovato il pareggio definitivo sull’1-1 al 60′ minuto grazie a un potente tiro di Scott McTominay su sponda di Hojlund.

L’approccio alla gara del Napoli è stato letteralmente da incubo. Appena scesi in campo, gli azzurri hanno subito uno shock che ha stravolto immediatamente i piani tattici preparati in settimana da Antonio Conte. L’errore di lettura e posizionamento di Juan Jesus ha permesso a Strefezza di colpire a freddo, facendo esplodere di gioia il pubblico del Tardini. Da quel momento, la squadra di mister Cuesta ha potuto impostare la partita perfetta: baricentro bassissimo, linee strette e difesa a oltranza a protezione dell’area di rigore.

Per tutto il primo tempo, gli attaccanti partenopei non sono mai riusciti a trovare il varco giusto. Nonostante un netto predominio territoriale e un aumento costante della pressione offensiva, la manovra è risultata sterile. I calciatori azzurri si sono dimostrati troppo imprecisi e frenetici negli ultimi sedici metri, vedendo ogni tentativo infrangersi sistematicamente sul muro eretto dai ducali.

Come ha giocato il Napoli nel secondo tempo contro il Parma?

Nella ripresa il Napoli ha aumentato la pressione offensiva, trovando maggiore fluidità grazie all’ingresso di Alisson Santos al 56′. L’azione del pareggio è stata corale: Lobotka ha innescato Hojlund, che ha servito l’assist per il gol salvifico di McTominay.

L’ingresso in campo del talento brasiliano Alisson al posto di un opaco Anguissa ha smosso le acque, costringendo la difesa parmense ad allargare le maglie per raddoppiare sulle fasce. La rete dell’1-1 ha ridato fiducia agli azzurri, che hanno infiammato il finale di partita alla ricerca del colpo del ko. Tuttavia, lo sbilanciamento offensivo ha esposto il Napoli alle ripartenze emiliane: Milinkovic-Savic è dovuto intervenire un paio di volte per salvare il risultato ed evitare la beffa totale.

Nel forcing finale, Elmas (subentrato a un deludente De Bruyne) ha sfiorato il bersaglio grosso con un colpo di testa impreciso, mentre le continue incursioni di Alisson non sono riuscite a sfondare definitivamente il fortino gialloblù, sancendo un pareggio che sa di sconfitta.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ESPERIMENTO DEI FAB FOUR È FALLITO: IL NAPOLI NON REGGE QUATTRO STELLE. L’errore di Juan Jesus ha condizionato la gara, ma il vero campanello d’allarme suona in attacco. Per tutto il primo tempo, con De Bruyne, McTominay, Politano e Hojlund contemporaneamente in campo, il Napoli è stato sterile, lento e prevedibile. I “Fab Four” insieme si pestano i piedi e tolgono equilibrio alla squadra. Non è un caso che la partita sia svoltata solo quando Conte ha rotto l’assetto iniziale inserendo Alisson e togliendo un De Bruyne opaco. Il 3-4-2-1 iper-offensivo è una suggestione bellissima sulla carta, ma il campo di Parma ha emesso la sentenza: questa squadra ha bisogno di gregari, non solo di solisti.

Cosa cambia per la classifica e lo Scudetto dopo il pareggio del Napoli?

Il pareggio del Tardini estromette virtualmente il Napoli dalla lotta Scudetto. L’Inter capolista, impegnata nel posticipo serale contro il Como, ha l’opportunità di allungare a +9 sugli azzurri a sole sei giornate dalla fine del campionato, archiviando la pratica.

La missione di mettere pressione alla squadra di Simone Inzaghi è fallita miseramente. Antonio Conte sperava di portarsi momentaneamente a -4 per instillare il dubbio nei nerazzurri, ma il punto conquistato in Emilia serve solo a muovere la classifica per blindare la zona Champions League. A sei turni dal termine, recuperare un potenziale divario di nove punti rasenta l’utopia sportiva, considerando anche la solidità mostrata dalla capolista durante tutto l’arco della stagione. Il Napoli deve ora guardarsi le spalle e difendere il piazzamento d’onore.

Giocatore (Squadra) Voto Ruolo / Status Impatto sul Match Scott McTominay (Napoli) 6,5 Trequartista Salva il Napoli dalla figuraccia con un bolide al 60′. Juan Jesus (Napoli) 4,5 Difensore (Sost. 46′) Peggiore in campo. Errore gravissimo dopo 35 secondi. Alisson Santos (Napoli) 6,5 Subentrato (56′) Spacca la partita e propizia l’azione del pareggio. Gabriel Strefezza (Parma) 7 Attaccante Sblocca il match a freddo e fa impazzire la difesa azzurra.

📌 Tutto su Parma-Napoli 1-1 Chi ha segnato in Parma-Napoli? Il Parma è passato in vantaggio al 1′ minuto con Strefezza. Il Napoli ha pareggiato al 60′ minuto con un gol di Scott McTominay su assist di Hojlund. Chi è stato il peggiore in campo del Napoli? Il peggiore in campo è stato il difensore Juan Jesus (voto 4,5), autore del grave errore in disimpegno che ha regalato il gol del vantaggio al Parma dopo soli 35 secondi. È stato sostituito all’intervallo da Beukema. Come cambia la classifica per il Napoli dopo il pareggio? Il pareggio allontana definitivamente il Napoli dallo Scudetto. L’Inter, vincendo contro il Como, può scappare a +9 in classifica a sole 6 giornate dalla fine del campionato. Quali sono i voti e il tabellino di Parma-Napoli? Nel Parma spiccano i 7 di Strefezza ed Elphege. Nel Napoli si salvano McTominay, Hojlund e Alisson (tutti da 6,5). Insufficienti Juan Jesus (4,5), Buongiorno (5), Anguissa (5), Politano e De Bruyne (5,5).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati relativi al tabellino, ai marcatori, alle sostituzioni e ai cartellini di Parma-Napoli sono estratti dai referti ufficiali della Lega Serie A. Le pagelle e i voti assegnati ai calciatori sono stati elaborati in esclusiva dalla redazione sportiva di Napolissimo.it. L’analisi critica sulle scelte di mercato (“Il Punto di Vista”) rappresenta un’opinione editoriale originale della nostra testata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2026.

© 2026 Napolissimo.it. Tutti i diritti riservati. Riproduzione riservata.