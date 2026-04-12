Antonio Conte commenta il pareggio tra Parma e Napoli: le dichiarazioni su Scudetto, Champions League e l’approccio tattico alla gara

LA RESA TATTICA E IL SOGNO. Il Napoli esce dal Tardini con un pareggio per 1-1 contro il Parma, un risultato che ridimensiona drasticamente le ambizioni tricolori della squadra di Antonio Conte. Dopo il vantaggio fulmineo di Strefezza (35 secondi) dovuto a un errore di Juan Jesus, gli azzurri hanno faticato per un’ora, trovando il pari solo grazie a Scott McTominay su sponda di Hojlund. Nel post-partita, Conte ha definito il sogno Scudetto “ardito” in relazione ai risultati dell’Inter, spostando il focus istituzionale sulla qualificazione in Champions League, vitale per la stabilità economica del club. Il tecnico ha sottolineato come la squadra reagisca solo dopo aver “preso uno schiaffone”, rimarcando l’importanza di mantenere l’equilibrio tra investimenti e risultati raggiunti.

Cosa ha detto Antonio Conte dopo Parma-Napoli 1-1 e quali sono le ambizioni Scudetto del Napoli?

Il pareggio del Tardini contro il Parma ha lasciato un sapore amaro in casa Napoli, non solo per il risultato maturato sul campo, ma per il peso specifico che questi due punti persi hanno sulla corsa al vertice. Antonio Conte, pur mostrandosi visibilmente dispiaciuto per l’approccio alla gara, ha scelto di mantenere una linea di equilibrio, sottolineando la prestazione collettiva ma evidenziando i limiti strutturali emersi nei novanta minuti.

Cosa ha detto Antonio Conte dopo Parma-Napoli 1-1?

Antonio Conte ha dichiarato ai microfoni di DAZN che il risultato di pareggio deve rammaricare la squadra, sottolineando come l’approccio difensivo del Parma e l’errore individuale iniziale abbiano condizionato l’intero sviluppo del match. Il tecnico ha comunque elogiato la reazione dei suoi, ribadendo l’obiettivo primario della qualificazione in Champions League.

Il tecnico salentino non ha cercato alibi: “L’errore sul gol è talmente evidente che non si deve commentare. Sapevamo che avremmo trovato una squadra chiusa negli ultimi 30 metri, ma dovevamo essere più attenti nell’approccio”. Conte ha poi analizzato la difficoltà tattica di scardinare il muro emiliano: “Ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi non vince. Abbiamo avuto occasioni per vincerla, quella di Elmas è stata clamorosa”.

Il sogno Scudetto è svanito dopo il pareggio di Parma?

Conte ha definito il sogno Scudetto “ardito” alla luce dei numeri dell’Inter, spostando il focus sulla necessità di blindare quanto prima la qualificazione in Champions League, obiettivo considerato vitale per gli equilibri economici del club azzurro.

“Il sogno non viene spento, ma è legato a chi sta davanti”, ha spiegato Conte in conferenza. Il tecnico ha ricordato che, nonostante il distacco aumentato, il dovere del gruppo è onorare il campionato fino all’ultimo secondo. “Abbiamo vinto la Supercoppa, vista la situazione penso che abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Lo Scudetto deve essere la ciliegina sulla torta, ma ci deve essere equilibrio tra investimento e risultato”.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL “CORTO MUSO” È UN LIMITE STRUTTURALE, NON UNA SCELTA: Antonio Conte ha ammesso un limite che Napoli vive da mesi: la squadra sembra aver bisogno di uno “schiaffone” per reagire. Se questa è una strategia di motivazione, è pericolosa. Se è un limite caratteriale, è una condanna. Il pareggio di Parma dimostra che questo Napoli ha automatismi maturi solo quando il match è pulito, ma va in crisi di nervi appena la gara si sporca. La vera sfida per la dirigenza, più che lo Scudetto, è capire se questa rosa abbia la tenuta nervosa necessaria per essere competitiva ai massimi livelli europei l’anno prossimo: senza un upgrade nel temperamento, il salto di qualità definitivo resterà solo un’ambizione.

Quali sono stati i momenti chiave della partita tattica al Tardini?

Il momento chiave è stato il gol di Strefezza dopo soli 35 secondi, che ha permesso al Parma di adottare una strategia ultra-difensiva. La svolta tattica per il Napoli è arrivata solo al 54′ con l’ingresso di Alisson Santos, che ha dato imprevedibilità alla manovra e ha propiziato il gol del pareggio di McTominay.

La partita è stata condizionata psicologicamente dal vantaggio lampo degli emiliani. Il Parma ha schierato una difesa a cinque, con Delprato che ha agito come quinto di centrocampo aggiunto, rendendo gli ultimi 30 metri del campo un’area ad alta densità di traffico. L’ingresso di Alisson è stato il cambio di passo richiesto: il brasiliano ha alzato il baricentro e ha dato a Hojlund il supporto necessario per fare la sponda vincente per la conclusione di McTominay. Nel finale, Milinkovic-Savic ha dovuto compiere due parate decisive per evitare una sconfitta che sarebbe stata punitiva oltre i demeriti del campo.

📌 Tutto sul post-partita di Parma-Napoli Cosa ha detto Antonio Conte su Parma-Napoli? Conte ha criticato l’approccio difensivo del Parma e l’errore iniziale di Juan Jesus. Ha ribadito che il sogno Scudetto è “ardito” e che la priorità assoluta del club è la qualificazione in Champions League per motivi economici. Perché il Napoli ha avuto difficoltà contro il Parma? Il Napoli è stato sorpreso dal gol lampo di Strefezza (35″) che ha permesso ai padroni di casa di chiudersi in difesa. Il Napoli ha faticato a trovare spazi fino all’ingresso di Alisson Santos nella ripresa. Qual è l’obiettivo attuale del Napoli? L’obiettivo dichiarato da Conte è blindare la qualificazione in Champions League, definita fondamentale per la salute economica del club, lasciando lo Scudetto come una possibile “ciliegina sulla torta” ma senza pressioni eccessive. Qual è la situazione di classifica del Napoli? Dopo il pareggio di Parma, il Napoli scivola a -6 dall’Inter (che ha una partita in meno). L’obiettivo primario è consolidare il posto in Champions League a sei giornate dalla fine del campionato.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni riportate sono tratte dalle interviste ufficiali concesse da Antonio Conte al broadcaster DAZN e dalla conferenza stampa post-gara al Tardini. I dati relativi alla cronaca della partita, ai marcatori e alla classifica sono stati verificati tramite i tabellini ufficiali della Lega Serie A. L’analisi tattica (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2026.

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