Parma-Napoli, Hojlund e i Fab Four per il -4 sull’Inter: formazioni e diretta DAZN ore 15:00

PRESSIONE SCUDETTO. Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00, il Napoli affronta il Parma allo stadio Tardini in un crocevia fondamentale per la stagione. Vincendo, la squadra di Antonio Conte si porterebbe momentaneamente a -4 dall’Inter capolista (impegnata alle 20:45 contro il Como), riaprendo di fatto la corsa Scudetto. Nelle probabili formazioni, gli azzurri ritrovano Rasmus Hojlund titolare al centro dell’attacco, supportato da De Bruyne e McTominay. Partirà dalla panchina Alisson Santos, arma tattica a gara in corso che il club ha già deciso di riscattare dal Benfica per 16,5 milioni di euro. Massima allerta per l’ordine pubblico: attesi 4.500 tifosi partenopei in un clima teso a causa degli scontri registrati nel maggio 2025.

Quali sono le probabili formazioni di Parma-Napoli, chi gioca titolare e dove vederla in TV?

Il calendario della Serie A regala un assist psicologico che il Napoli non può permettersi di sprecare. Scendere in campo alle ore 15:00, quasi sei ore prima della capolista Inter, offre agli azzurri l’opportunità irripetibile di accorciare le distanze a -4, trasferendo tutta la pressione sulle spalle della squadra meneghina. Tuttavia, l’ostacolo da superare non è banale: il Parma, seppur vicino alla salvezza, ha un disperato bisogno di punti per chiudere matematicamente il discorso permanenza in massima serie. Antonio Conte lo sa bene e ha preparato la trasferta emiliana con la stessa maniacale attenzione riservata a una finale di Champions League.

Quali sono le probabili formazioni di Parma-Napoli?

Il Napoli scende in campo col 3-4-2-1. Antonio Conte ritrova Rasmus Hojlund titolare in attacco, supportato da De Bruyne e McTominay. A centrocampo Anguissa affianca Lobotka, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. Assenti gli infortunati Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e il separato in casa Lukaku.

L’allenatore salentino ha optato per la continuità, confermando nove undicesimi della formazione che ha brillantemente superato il Milan nel turno precedente. Le uniche due variazioni sono dettate da rientri fisiologici e rotazioni mirate. In attacco, il gigante danese Rasmus Hojlund si riprende il centro del reparto offensivo, spedendo Giovane in panchina. Sulla corsia di destra, Matteo Politano rileva Gutierrez, garantendo maggiore spinta e imprevedibilità nell’uno contro uno.

La mediana vede la conferma in blocco del duo fisico-tecnico composto da Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. L’infermeria, purtroppo, continua a dettare legge sulle alternative a disposizione: restano a Castel Volturno i lungodegenti Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Amir Rrahmani e Vergara. Continua inoltre il braccio di ferro disciplinare con Romelu Lukaku, ormai assente ingiustificato dagli allenamenti e fuori dal progetto tecnico.

Perché Alisson Santos parte in panchina e quanto costa il riscatto?

Alisson Santos partirà dalla panchina per essere utilizzato come arma a gara in corso, tattica già risultata decisiva contro il Milan. A fine stagione, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto versando 16,5 milioni di euro al Benfica, confermando l’intuizione invernale del DS Giovanni Manna.

L’impatto del ventitreenne brasiliano sul campionato del Napoli è stato devastante. Il suo ingresso contro i rossoneri ha letteralmente spaccato la partita, cambiando marcia alla squadra e tenendo vive le speranze Scudetto. Proprio per questo motivo, Conte ha deciso di preservarlo dall’inizio: in una gara che si preannuncia bloccata e fisica come quella del Tardini, avere un “grimaldello” fresco da inserire negli ultimi 30 minuti rappresenta un vantaggio tattico incalcolabile.

Le prestazioni di Alisson hanno convinto tutti, dirigenza in primis. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna, che lo aveva prelevato a gennaio per sostituire il deludente Noa Lang (spedito al Galatasaray), ha già preparato i documenti. A fine campionato, il Napoli verserà i 16,5 milioni pattuiti nelle casse del Benfica, blindando uno dei talenti più cristallini emersi in questa seconda metà di stagione.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA “ZONA NAPOLI” NON È CASUALITÀ, È PROGRAMMAZIONE ATLETICA. I 13 punti conquistati dal Napoli negli ultimi 15 minuti di gioco non sono frutto della disperazione agonistica, ma di una precisa strategia di logoramento. Conte usa i titolari fisici (come Hojlund e Anguissa) per sfiancare le difese avversarie, e inserisce giocatori di strappo come Alisson Santos esattamente quando i ritmi calano e le distanze si allungano. Il riscatto a 16,5 milioni del brasiliano non è un premio per un bel gol, ma l’acquisto definitivo di un “grimaldello” tattico strutturale. A Parma, l’attesa paziente e la gestione dei cambi saranno l’arma in più rispetto al semplice assalto all’arma bianca.

Quanti tifosi del Napoli ci saranno a Parma e quali sono i rischi?

Sono attesi circa 4.500 tifosi azzurri allo stadio Tardini, di cui 3.500 nel settore ospiti. L’allerta per l’ordine pubblico è massima a causa dei gravi scontri avvenuti nel maggio 2025 tra ultras locali e napoletani. Le forze dell’ordine hanno predisposto scorte speciali per i bus in arrivo.

Nonostante i veti legislativi e le limitazioni imposte dall’Osservatorio, l’esodo del popolo partenopeo verso l’Emilia non si ferma. Il settore ospiti sarà sold-out con 3.500 presenze, a cui si aggiungerà almeno un altro migliaio di tifosi sparsi nelle tribune adiacenti. Il richiamo della rincorsa Scudetto è troppo forte per lasciare la squadra da sola in un crocevia così delicato.

Tuttavia, la trasferta è classificata ad alto rischio. I precedenti sono freschi e preoccupanti: prima della sfida del maggio 2025, l’aria all’esterno del Tardini divenne incandescente. I festeggiamenti per lo Scudetto dei napoletani in Piazza Garibaldi sfociarono in duri scontri con gli ultras parmensi, portando all’emissione di 15 Daspo (tutti a carico della tifoseria di casa). Per evitare il ripetersi di simili scenari, la Questura ha organizzato un imponente servizio d’ordine, prevedendo scorte dedicate fin dai caselli autostradali per i bus organizzati dai club del Nord Italia.

Dove vedere Parma-Napoli in diretta TV e streaming?

Parma-Napoli si gioca domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sull’app e sul sito di DAZN. Gli abbonati Sky con l’opzione “Zona DAZN” attiva potranno seguire il match in TV sul canale 214 del satellite.

Il match del Tardini aprirà un pomeriggio di passione per i tifosi azzurri, che seguiranno la gara con il cuore al campo e, metaforicamente, l’orecchio alla radiolina in attesa del posticipo serale dell’Inter. La telecronaca su DAZN racconterà una sfida che, statisticamente, si preannuncia equilibrata: le ultime due sfide di campionato sono terminate a reti bianche (0-0), e negli ultimi 6 incroci in Emilia il bilancio è in perfetta parità (2 vittorie per parte e 2 pareggi).

Statistica / Curiosità (Serie A 25/26) Dato Napoli Dato Parma Impatto sul Match Punti guadagnati negli ultimi 15 minuti 13 Punti (1° in Serie A) 9 Punti (4° in Serie A) Gara che potrebbe decidersi nei minuti finali grazie ai cambi (es. Alisson). Efficacia nel Gioco Aereo (Gol di testa) Dato nella media 36,4% dei gol totali (8 su 22) Buongiorno e Juan Jesus dovranno fare massima attenzione sui calci piazzati. Striscia di risultati utili consecutivi 5 Vittorie di fila 11 Pareggi stagionali Il Napoli cerca la sesta vittoria per avvicinare il record di Conte (7 vittorie). Tenuta Difensiva (Clean Sheets) 2 consecutivi (Cagliari, Milan) Difesa perforabile Il Napoli punta al terzo clean sheet consecutivo inedito in stagione.

📌 Tutto su Parma-Napoli: formazioni, TV e statistiche Quali sono le probabili formazioni di Parma-Napoli? Il Napoli scende in campo col 3-4-2-1. Antonio Conte ritrova Rasmus Hojlund titolare in attacco, supportato da De Bruyne e McTominay. A centrocampo Anguissa affianca Lobotka, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. Assenti gli infortunati Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e il separato in casa Lukaku. Dove vedere Parma-Napoli in diretta TV e streaming? Parma-Napoli si gioca domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sull’app e sul sito di DAZN. Gli abbonati Sky con l’opzione “Zona DAZN” attiva potranno seguire il match in TV sul canale 214 del satellite. Perché Alisson Santos parte in panchina e quanto costa il riscatto? Alisson Santos partirà dalla panchina per essere utilizzato come arma a gara in corso, tattica già risultata decisiva contro il Milan. A fine stagione, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto versando 16,5 milioni di euro al Benfica, confermando l’intuizione invernale del DS Giovanni Manna. Quali sono le statistiche chiave di Parma-Napoli? Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (13) negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A e cerca la sesta vittoria consecutiva. Il Parma, invece, è fortissimo nel gioco aereo, avendo segnato il 36,4% delle proprie reti (8 su 22) con colpi di testa.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle probabili formazioni e agli indisponibili sono state elaborate incrociando i report ufficiali degli allenamenti della SSC Napoli. I dati statistici (punti negli ultimi 15 minuti, percentuali sui gol di testa, clean sheets) sono estratti dai database ufficiali della Lega Serie A aggiornati ad aprile 2026. Le informazioni sull’ordine pubblico derivano dalle disposizioni della Questura di Parma. L’analisi tattica (“Il Punto di Vista”) è un contenuto editoriale originale di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2026.

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