Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti

IL RITORNO DEL GIGANTE. Dopo aver saltato il big match contro il Milan a causa di un virus influenzale, Rasmus Hojlund è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare per la sfida contro il Parma. Il rientro del danese coincide con una mossa cruciale della società: Aurelio De Laurentiis è pronto a versare 44 milioni di euro al Manchester United entro il 30 maggio per esercitare il diritto di riscatto. Sommando i 6 milioni del prestito, l’operazione da 50 milioni lo renderà il secondo acquisto più costoso della storia del Napoli. Dal punto di vista tattico, Antonio Conte ritrova il suo perno offensivo ideale per esaltare gli incursori De Bruyne e McTominay nel collaudato 3-4-2-1.

Quando torna in campo Rasmus Hojlund e quali sono le cifre esatte del suo riscatto dal Manchester United al Napoli?

L’assenza del gigante biondo al centro dell’attacco si è fatta sentire, ma l’allarme è ufficialmente rientrato. Il Napoli ritrova il suo punto di riferimento offensivo nel momento più caldo della stagione, proprio quando la rincorsa all’Inter capolista richiede la presenza di tutti i pesi massimi della rosa. La settimana che porta alla delicata trasferta di Parma non porta in dote solo buone notizie dall’infermeria, ma accende i riflettori sulle imminenti e pesantissime strategie finanziarie del club partenopeo in vista del mercato estivo.

Quale problema di salute ha tenuto fuori Rasmus Hojlund contro il Milan?

Rasmus Hojlund ha saltato la sfida contro il Milan a causa di un forte virus influenzale accompagnato da febbre alta. Lo staff medico di Antonio Conte ha preferito non rischiare complicazioni, lasciandolo a riposo. Oggi il danese è completamente guarito ed è tornato ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno.

Il forfait dell’ultimo minuto prima del posticipo di Pasquetta aveva tenuto con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Hojlund ha combattuto con uno stato febbrile per tutta la giornata di domenica e lunedì. Nonostante il giocatore avesse dato la sua disponibilità per tentare almeno di sedersi in panchina, lo staff tecnico e medico ha optato per la linea della massima prudenza, evitando di esporre un fisico così imponente a stress inutili in condizioni debilitate.

Il recupero, tuttavia, è stato lampo. Già nella giornata di martedì l’attaccante si era presentato al centro sportivo di Castel Volturno, limitandosi a terapie e lavoro di scarico senza forzare dal punto di vista atletico. Da mercoledì, invece, ha ripreso a faticare in gruppo. Un rientro fondamentale per un giocatore che, da quando è arrivato alla corte di Conte, ha saltato solamente tre partite di campionato (due per affaticamento muscolare contro Torino e Inter, e l’ultima per il virus) partendo dalla panchina in una sola occasione contro il Lecce.

Quali sono le cifre esatte del riscatto di Hojlund dal Manchester United?

Il Napoli verserà 44 milioni di euro al Manchester United entro il 30 maggio 2026 per riscattare a titolo definitivo Rasmus Hojlund. Sommando i 6 milioni già pagati per il prestito oneroso, l’operazione complessiva costerà ad Aurelio De Laurentiis ben 50 milioni di euro.

Le prestazioni sul campo hanno spazzato via ogni minimo dubbio dirigenziale. I numeri parlano chiaro: 37 presenze stagionali, 14 reti (a sole due lunghezze dal suo record personale registrato al primo anno con i Red Devils) e 6 assist. Un bottino che ha convinto Aurelio De Laurentiis a preparare il maxi-assegno per blindare il futuro dell’attacco azzurro. La scadenza fissata per esercitare l’opzione è il 30 maggio, ma l’operazione è considerata ormai una pura formalità burocratica.

Questo investimento proietterà Hojlund direttamente nella storia finanziaria del club campano. Con una valutazione complessiva di 50 milioni di euro, il danese diventerà il secondo acquisto più oneroso di sempre per la SSC Napoli. Davanti a lui resterà inarrivabile solo Victor Osimhen (valutato complessivamente 80 milioni di euro al momento dell’acquisto dal Lille), mentre scivolerà al terzo posto Hirving Lozano, pagato 48 milioni di euro al PSV Eindhoven.

Come cambia la formazione del Napoli con il rientro di Hojlund contro il Parma?

Con il ritorno di Hojlund, il Napoli ripristina il modulo 3-4-2-1. Il danese agirà da vertice offensivo, supportato dai trequartisti Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Sulla fascia destra, Matteo Politano è favorito su Gutierrez per garantire maggiore copertura difensiva, mentre Alisson Santos partirà dalla panchina.

L’assenza del danese contro il Milan (sostituito dal giovane Giovane) aveva snaturato il DNA tattico della squadra. Il 3-4-2-1 di Antonio Conte ha un senso logico e una fluidità di manovra solo se al centro dell’attacco c’è un giocatore con le caratteristiche di Hojlund: un vero e proprio “regista offensivo” capace di fare a sportellate, distribuire palloni e fungere da perno per gli inserimenti dei compagni. Con lui in campo, incursori letali come McTominay e De Bruyne ritrovano i loro punti di riferimento naturali per attaccare frontalmente la difesa avversaria.

Per la trasferta del Tardini contro il Parma, Conte sembra orientato a confermare l’assetto che garantisce maggiore equilibrio. La squadra è reduce da una striscia di cinque vittorie consecutive ottenute tutte di “corto muso” (due per 1-0 e tre per 2-1, con 8 gol fatti e 3 subiti). Per mantenere questa compattezza, Matteo Politano è in netto vantaggio su Gutierrez per il ruolo di esterno destro a tutta fascia, grazie alla sua abnegazione in fase di ripiegamento. L’imprevedibilità del brasiliano Alisson Santos sarà invece conservata come arma tattica da sganciare a partita in corso. Sullo sfondo, intanto, si attende per oggi la comunicazione ufficiale sulla data di rientro a Castel Volturno di Romelu Lukaku.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL NAPOLI DI CONTE NON DIPENDE SOLO DA HOJLUND: DIPENDE DAL RUOLO CHE GLI ALTRI RIESCONO A PRENDERGLI ATTORNO. l danese dà profondità, presenza e una sponda stabile, ma il salto di qualità arriva solo se De Bruyne e McTominay attaccano gli spazi con tempi perfetti. Parma diventa così un test preciso: questo Napoli produce il suo calcio migliore solo quando ha il centravanti di riferimento, oppure ha ormai automatismi abbastanza maturi da reggere anche nelle partite più sporche?

Posizione Calciatore Costo Totale (Milioni €) Club di Provenienza 1° Victor Osimhen 80,00 mln € Lille (Francia) 2° Rasmus Hojlund 50,00 mln € (6 prestito + 44 riscatto) Manchester United (Inghilterra) 3° Hirving Lozano 48,00 mln € PSV Eindhoven (Olanda)

📌 Tutto sul rientro e il riscatto di Rasmus Hojlund Quale problema di salute ha tenuto fuori Rasmus Hojlund contro il Milan? Rasmus Hojlund ha saltato la sfida contro il Milan a causa di un forte virus influenzale accompagnato da febbre alta. Lo staff medico di Antonio Conte ha preferito non rischiare complicazioni, lasciandolo a riposo. Oggi il danese è completamente guarito ed è tornato ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno. Quali sono le cifre esatte del riscatto di Hojlund dal Manchester United? Il Napoli verserà 44 milioni di euro al Manchester United entro il 30 maggio 2026 per riscattare a titolo definitivo Rasmus Hojlund. Sommando i 6 milioni già pagati per il prestito oneroso, l’operazione complessiva costerà ad Aurelio De Laurentiis ben 50 milioni di euro. Chi sono gli acquisti più costosi della storia del Napoli? Con il riscatto a 50 milioni, Hojlund diventa il secondo acquisto più costoso di sempre. Al primo posto resta Victor Osimhen (80 milioni dal Lille), mentre scivola al terzo posto Hirving Lozano (48 milioni dal PSV). Come cambia la formazione del Napoli con il rientro di Hojlund contro il Parma? Con il ritorno di Hojlund, il Napoli ripristina il modulo 3-4-2-1. Il danese agirà da vertice offensivo, supportato dai trequartisti Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Sulla fascia destra, Matteo Politano è favorito su Gutierrez per garantire maggiore copertura difensiva, mentre Alisson Santos partirà dalla panchina.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative allo stato di salute di Rasmus Hojlund derivano dai report ufficiali degli allenamenti diramati dalla SSC Napoli. I dati finanziari relativi alle cifre del riscatto (44 milioni) e alla classifica storica degli acquisti più onerosi del club sono stati verificati incrociando i bilanci societari e il database specializzato Transfermarkt. Le statistiche sulle vittorie consecutive (“corto muso”) sono estratte dai tabellini della Lega Serie A.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2026.

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