Napoli con 18 assenti: Vergara titolare contro la Juve

CONTE SENZA SCELTA: VERGARA TITOLARE. Il Napoli affronta la Juventus (domenica 25 gennaio, ore 20:45) in condizioni critiche. Antonio Conte deve rinunciare a pilastri come Rrahmani, Politano, De Bruyne e Neres, oltre al lungodegente Anguissa. In porta Meret dovrebbe stringere i denti per sostituire un acciaccato Milinkovic-Savic. La scelta obbligata in attacco ricade sul giovane Antonio Vergara, che agirà sulla trequarti con Elmas. Convocato in extremis il nuovo acquisto Giovane: andrà in panchina senza aver mai svolto un allenamento con la squadra. Rosa ridotta a meno di 18 effettivi reali.

Chi gioca in Juventus-Napoli? Quanti infortunati ha Conte

La sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus non è solo un classico del calcio italiano, ma si trasforma per il Napoli in una prova di sopravvivenza sportiva. Antonio Conte torna nella sua vecchia casa in quella che è, senza dubbio, la situazione più critica della sua gestione partenopea. Tra infortuni a catena, cessioni di mercato e recuperi falliti, gli azzurri si presentano a Torino con una rosa ridotta ai minimi termini, costringendo il tecnico a scelte non solo obbligate, ma quasi disperate.

La frase pronunciata da Conte dopo la sconfitta di Copenaghen (“Quanti siamo per la Juve? 10, 11, 12?”) non era pretattica, ma la fotografia di una realtà allarmante. Con il Chelsea all’orizzonte in Champions League, il Napoli deve stringere i denti stasera, affidandosi all’orgoglio e a soluzioni tattiche d’emergenza.

La conta dei presenti: dubbio portiere e la chance Vergara

Analizzando la lista dei disponibili (Livello Cronaca), la situazione è surreale. Conte deve fare la conta dei presenti piuttosto che degli assenti. Le certezze si chiamano Di Lorenzo, Buongiorno, Lobotka, McTominay e Hojlund. Attorno a loro, il vuoto o quasi.

Il primo grande dubbio riguarda la porta: Vanja Milinkovic-Savic è in forte dubbio per un problema fisico. Al suo posto è pronto a tornare titolare Alex Meret, che ha recuperato a tempo di record dai suoi guai fisici (piede e spalla) proprio per coprire l’emergenza.

Ma la vera notizia è sulla trequarti: con Politano e Neres out, e Ngonge/Lang ceduti, Conte lancerà dal primo minuto Antonio Vergara. Il talento del vivaio, rientrato dai prestiti, si trova catapultato titolare in un big match scudetto, con il compito di affiancare Elmas e innescare Hojlund.

Il bollettino di guerra: chi non c’è e perché

Per capire la gravità del momento (Livello Contesto), bisogna guardare chi è rimasto a casa. L’assenza più pesante per gli equilibri difensivi è quella di Amir Rrahmani: senza il kosovaro, la linea a tre perde il suo leader. Al suo posto Juan Jesus e Beukema dovranno fare gli straordinari.

A centrocampo e in attacco la situazione è ancora peggiore:

• Politano e Neres: Entrambi out. Il Napoli non ha esterni di ruolo a destra.

• Anguissa: Il tentativo in extremis di recuperarlo è fallito. Il camerunense non è partito per Torino.

• De Bruyne e Gilmour: Ancora ai box per i rispettivi infortuni muscolari e post-operatori.

• Mazzocchi: In forte dubbio per un problema nell’ultimo allenamento, riducendo le rotazioni sulle fasce a zero.

Il paradosso del mercato: Giovane in panchina “al buio”

L’emergenza è acuita dalle dinamiche del mercato di gennaio (Livello Conseguenze). Per rispettare il “saldo zero”, il Napoli ha ceduto Noa Lang e Lorenzo Lucca, liberando spazio salariale ma svuotando numericamente la panchina.

L’acquisto di Giovane dal Verona è stato finalizzato in fretta e furia proprio per mettere una toppa. L’attaccante è stato convocato e siederà in panchina all’Allianz Stadium, ma il dato è clamoroso: non ha mai svolto un solo allenamento con i nuovi compagni. Se dovesse entrare in campo, lo farebbe guidato solo dall’istinto e dalle urla di Conte dalla panchina. Anche Romelu Lukaku, non al meglio, sarà in panchina solo per onor di firma e per dare supporto morale.

L’assetto tattico: 3-4-2-1 di pura resistenza

In questo scenario di emergenza totale, le scelte sono obbligate ma riservano sorprese tattiche dettate dalla necessità. Davanti a Meret, che vince il ballottaggio e torna tra i pali, Conte ridisegna la linea difensiva arretrando Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di “braccetto” di destra, per compensare l’assenza di Rrahmani e dare esperienza al reparto completato da Buongiorno e Juan Jesus.

Questa mossa libera la corsia destra di centrocampo per Gutiérrez, chiamato a una prova di maturità, mentre a sinistra agirà Spinazzola. In mezzo al campo, gli insostituibili Lobotka e McTominay dovranno fare filtro e costruzione. In avanti, confermata la scelta coraggiosa: il giovane Vergara parte dal primo minuto sulla trequarti in coppia con Elmas, a supporto dell’unica punta Hojlund. La panchina è cortissima e imbottita di giovani della Primavera (Ferrante, De Chiara, Prisco) oltre al nuovo arrivato Giovane.

Juventus-Napoli: Probabili formazioni

Ruolo NAPOLI (3-4-2-1) Titolari Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund A Disposizione Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara, Prisco Allenatore Antonio Conte Indisponibili Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano, Rrahmani

📌 Tutto sull’emergenza Napoli contro la Juve Chi gioca al posto di Politano e Neres? Antonio Conte ha scelto di lanciare dal primo minuto il giovane Antonio Vergara. Agirà sulla trequarti insieme a Elmas, data la totale assenza di esterni di ruolo disponibili. Il nuovo acquisto Giovane giocherà? Giovane è stato convocato d’urgenza e andrà in panchina, ma non si è mai allenato con la squadra. Potrebbe entrare solo in caso di estrema necessità nel finale. Chi gioca in porta nel Napoli? C’è un ballottaggio per problemi fisici di entrambi. Alex Meret sembra aver recuperato meglio e dovrebbe partire titolare al posto di Milinkovic-Savic, che è in forte dubbio. Quanti giocatori ha a disposizione Conte? La rosa è ridotta all’osso. Tra infortuni (Rrahmani, Anguissa, De Bruyne) e cessioni (Lang, Lucca), Conte ha meno di 18 giocatori di movimento effettivi pronti all’uso.

