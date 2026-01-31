Napoli-Fiorentina: Conte con 8 assenti. Beukema titolare, dubbio Vergara

LA SITUAZIONE. Il Napoli affronta la Fiorentina oggi alle 18:00 al Maradona in un momento drammatico della stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions con il Chelsea e la sconfitta contro la Juve, gli azzurri (4° con 43 punti) devono difendere il piazzamento europeo da Roma, Juventus e Como. Antonio Conte presenta una formazione decimata: 8 assenti per infortunio (De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, Gilmour, Milinkovic-Savic, Mazzocchi). Tre i ballottaggi: Beukema favorito per la difesa, Spinazzola-Gutierrez sulla fascia sinistra, Vergara-Giovane sulla trequarti. La Fiorentina di Vanoli (18° posto, 17 punti) si gioca la salvezza con Kean in dubbio. Partita visibile solo su DAZN.

Il Napoli si presenta all’appuntamento più delicato della stagione con le ossa rotte e l’infermeria strapiena. La sfida contro la Fiorentina, in programma oggi sabato 31 gennaio alle 18:00 allo stadio Maradona, rappresenta un bivio cruciale per la stagione azzurra dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea e il ko interno contro la Juventus che ha aperto una crisi di risultati preoccupante.

Antonio Conte arriva a questo match con appena 14 giocatori di movimento disponibili e una formazione che, di fatto, si scrive da sola. L’emergenza infortuni che attanaglia il Napoli da settimane non accenna a rientrare: sono 8 gli assenti certi per la gara odierna, un’emorragia di uomini che sta condizionando pesantemente le prestazioni della squadra. Dall’altra parte, la Fiorentina di Paolo Vanoli si aggrappa a questa trasferta per provare a uscire dalla zona retrocessione (18° posto con 17 punti dopo 22 giornate), una situazione paradossale per una piazza storica del calcio italiano.

Tuttavia, analizzando nel dettaglio le scelte di formazione, emergono tre ballottaggi che potrebbero condizionare l’assetto tattico degli azzurri. Il primo riguarda la difesa: dopo settimane di assenza, Sam Beukema è pronto a prendersi una maglia da titolare nel terzetto arretrato, garantendo maggiore solidità fisica rispetto alle alternative.

Il secondo dubbio è sulla fascia sinistra del centrocampo, dove Leonardo Spinazzola e Matias Gutierrez si contendono il posto: l’italiano offre più esperienza e spinta offensiva, l’argentino garantisce maggiore copertura difensiva. Il terzo ballottaggio, forse il più delicato, riguarda il ruolo di trequartista: Antonio Vergara, il talento di Frattaminore autore di un gol meraviglioso in Coppa Italia, non è al meglio della condizione fisica e potrebbe lasciare spazio al neo-acquisto Giovane, già lanciato nella mischia contro la Juventus nonostante l’assenza di allenamenti con il gruppo.

Quali sono le probabili formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina?

Antonio Conte confermerà il suo consolidato 3-4-2-1, l’unico modulo che conosce e che ha portato successi ovunque. Tra i pali ci sarà Alex Meret, con Milinkovic-Savic out per almeno due settimane. Il terzetto difensivo vedrà Beukema (favorito), Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra.

Sugli esterni di centrocampo agiranno il capitano Giovanni Di Lorenzo a destra e Spinazzola (o Gutierrez) a sinistra. In mediana, coppia fissa con Lobotka regista e McTominay mezzala box-to-box. Sulla trequarti, Elmas è certo del posto al fianco di Vergara o Giovane. Unica punta Rasmus Hojlund, con Lukaku limitato a uno spezzone a gara in corso per l’autonomia ridotta dopo il lungo stop.

La Fiorentina di Vanoli risponderà con un 4-1-4-1 che punta sull’equilibrio. De Gea tra i pali, difesa a quattro con Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. Fagioli vertice basso davanti alla difesa. Centrocampo a quattro con Parisi, Mandragora, Brescianini e Solomon. In attacco, Gudmundsson unica punta, con Moise Kean in forte dubbio per un problema fisico che ne limita l’impiego.

Chi gioca titolare nel Napoli? I tre ballottaggi di Conte

Le uniche incertezze riguardano tre ruoli specifici. Sam Beukema dovrebbe finalmente trovare spazio dal primo minuto nella difesa a tre: il centrale olandese, fermo ai box nelle ultime settimane, garantisce centimetri e fisicità che mancano alle alternative. La sua presenza al fianco di Buongiorno e Juan Jesus darebbe maggiore solidità aerea su palle inattive, aspetto su cui la Fiorentina fa grande affidamento.

Sulla fascia sinistra del centrocampo, il dubbio è tra Spinazzola e Gutierrez. L’esterno italiano è il favorito per esperienza e capacità di spinta offensiva, fondamentali contro una Fiorentina che tenderà a chiudersi. Gutierrez rappresenta l’alternativa più difensiva, utile se Conte vorrà coprire meglio la corsia occupata da Solomon. Tuttavia, la necessità di vincere dovrebbe far pendere l’ago della bilancia verso Spinazzola.

Il ballottaggio più delicato riguarda la trequarti: Antonio Vergara, talento 21enne di Frattaminore, non è al 100% della condizione. Il ragazzo ha impressionato in Champions con un gol di rara bellezza, ma l’affaticamento muscolare accumulato nelle ultime settimane preoccupa lo staff medico. In caso di forfait, pronto Giovane, il neo-acquisto dal Verona che Conte ha lanciato a sorpresa contro la Juventus senza nemmeno un allenamento completo con la squadra. “Non avevo mai fatto una cosa del genere”, ha ammesso il tecnico in conferenza stampa, sottolineando l’emergenza che ha costretto a scelte così estreme.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in esclusiva assoluta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per questo anticipo della 23ª giornata di Serie A. Gli abbonati potranno seguire il match attraverso l’app DAZN (disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console) oppure sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky, attivabile solo da chi ha sottoscritto l’offerta combinata DAZN-Sky).

Non sarà possibile vedere la partita su Sky Go né su altre piattaforme. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00. La telecronaca sarà affidata a Ricky Marinozzi con il commento tecnico di Dario Marcolin. Pre-partita e post-partita con collegamenti dallo stadio Maradona, interviste e dichiarazioni a caldo.

Quanti assenti ha il Napoli? L’elenco completo degli infortunati

L’emergenza del Napoli si riassume in un numero: 8 assenti certi. Un’emorragia che sta condizionando ogni scelta tattica di Antonio Conte. Ecco l’elenco completo:

INFORTUNATI NAPOLI 1. Kevin De Bruyne – Lesione muscolare (rientro metà febbraio)

2. Amir Rrahmani – Lesione flessore (rientro 7-10 giorni)

3. Matteo Politano – Lesione adduttore (rientro metà febbraio)

4. Pasquale Mazzocchi – Elongazione (rientro 5-7 giorni)

5. Vanja Milinkovic-Savic – Distorsione spalla (rientro 10-14 giorni)

6. André-Frank Zambo Anguissa – Problema schiena (rientro inizio febbraio)

7. Billy Gilmour – Pubalgia (rientro inizio febbraio)

8. David Neres – Operato tendine di Achille (out 2 mesi)

L’impatto tattico di queste assenze è devastante. De Bruyne e Politano privano Conte delle principali fonti di creatività e assist. Anguissa è il motorino fisico della mediana, insostituibile per dinamismo. Rrahmani è il pilastro della difesa a tre. Neres, operato al menisco, era la principale alternativa offensiva. Con Lukaku utilizzabile solo a spezzoni, Conte si ritrova senza ricambi di qualità in panchina: oltre ai giovani della Primavera, potrà contare solo su Beukema, Gutierrez e Big Rom.

Cosa si gioca il Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions?

La sconfitta contro il Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League hanno azzerato gli obiettivi europei del Napoli. Ora la squadra deve concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove occupa il 4° posto con 43 punti dopo 22 giornate. Una posizione che vale l’accesso alla prossima Champions, ma che è tutt’altro che blindata.

Alle spalle, infatti, incalzano Roma (43 punti, appaiata), Juventus (42 punti, una partita in meno) e il sorprendente Como (40 punti). Ogni passo falso può costare carissimo. La Fiorentina, dal canto suo, si gioca la permanenza in Serie A: il 18° posto (17 punti) significa playout contro la 15ª classificata, con il rischio concreto di retrocedere dopo decenni di Serie A.

Non bisogna sottovalutare che l’eliminazione dalla Champions comporta anche un danno economico enorme: circa 30-40 milioni di euro di mancati introiti tra premi UEFA, sponsor e incassi. Una cifra che peserà sulle strategie di mercato estive del presidente De Laurentiis.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA NAPOLI (3-4-2-1) FIORENTINA (4-1-4-1) Meret Portiere De Gea Beukema, Buongiorno, Juan Jesus Difesa Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola Centrocampo Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon Vergara (Giovane), Elmas Trequarti – Hojlund Attacco Gudmundsson

Tutto su Napoli-Fiorentina Data e orario: Sabato 31 gennaio 2026, ore 18:00

Sabato 31 gennaio 2026, ore 18:00 Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Diego Armando Maradona, Napoli Modulo Napoli: 3-4-2-1

3-4-2-1 Modulo Fiorentina: 4-1-4-1

4-1-4-1 Totale assenti Napoli: 8 giocatori (De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, Gilmour, Milinkovic-Savic, Mazzocchi)

8 giocatori (De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, Gilmour, Milinkovic-Savic, Mazzocchi) Ballottaggi Napoli: Beukema titolare (80%), Spinazzola-Gutierrez (60-40%), Vergara-Giovane (55-45%)

Beukema titolare (80%), Spinazzola-Gutierrez (60-40%), Vergara-Giovane (55-45%) Classifica Napoli: 4° posto, 43 punti

4° posto, 43 punti Classifica Fiorentina: 18° posto, 17 punti (zona retrocessione)

18° posto, 17 punti (zona retrocessione) Dove vederla: DAZN esclusiva, DAZN 1 (canale 214 Sky)

DAZN esclusiva, DAZN 1 (canale 214 Sky) Telecronaca: Ricky Marinozzi e Dario Marcolin

