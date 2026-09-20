📌 In sintesi Matteo Politano sta attraversando la fase più complessa della sua lunga avventura alla SSC Napoli. Nonostante il recente gol contro l’Inter, l’esterno 33enne ha incassato una doppia delusione. Sul fronte azzurro, il CT Roberto Mancini lo ha escluso dai convocati dell’Italia per la Nations League, preferendo avviare un drastico ringiovanimento della rosa. Sul fronte del club, la sua titolarità è seriamente minacciata dall’esplosione di Costantino Favasuli: il classe 2004 lo ha sostituito all’intervallo contro il Bologna, cambiando l’inerzia del match e fornendo l’assist decisivo, convincendo Massimiliano Allegri a rimescolare le gerarchie sulla fascia destra.

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Il momento delicato di Politano: l’esclusione dall’Italia di Mancini e il posto a rischio nel Napoli per l’esplosione di Favasuli

Le sue finte e controfinte, i ripiegamenti difensivi generosi, i cross a rientrare e i tiri mancini a giro hanno scandito un’epoca. Matteo Politano si è conquistato un posto eterno nella storia della SSC Napoli. Arrivato dopo le esperienze con Pescara, Sassuolo e Inter, l’esterno romano ha vinto e rivinto all’ombra del Vesuvio: prima lo storico Scudetto con Luciano Spalletti, poi il bis tricolore da protagonista assoluto sotto la guida di Antonio Conte. Eppure, nel calcio la gratitudine ha una data di scadenza molto breve. Oggi, nonostante la rete segnata a San Siro contro l’Inter solo un paio di settimane fa, Politano sta vivendo ore non semplici. Una crisi che si gioca su due tavoli paralleli, accomunati dallo stesso colore: l’azzurro della Nazionale italiana e quello del Napoli.

Perché Roberto Mancini ha escluso Politano dai convocati dell’Italia?

La prima doccia fredda è arrivata venerdì, quando la FIGC ha diramato il primo elenco dei convocati del “Roberto Mancini bis”. Il nome di Matteo Politano non compare alla voce attaccanti. L’esterno, che con Spalletti e poi con Gattuso era tornato ad assaporare l’aria di Coverciano, dovrà guardare da casa le quattro sfide di Nations League che l’Italia disputerà nelle prossime settimane contro Belgio, Francia e Turchia.

Le scelte del Commissario Tecnico vanno ben oltre la semplice mezza partita mal giocata da Politano contro il Bologna. Alla base delle convocazioni c’è la volontà ferrea di aprire una nuova era per il calcio italiano, pensando al futuro prima ancora che al presente. In quest’ottica di profondo ringiovanimento si spiegano le chiamate di giovanissimi talenti come il monzese Kouadio, la stellina Inacio, l’ex veneziano Doumbia o la new entry assoluta Ali Zoma dal Norimberga. Politano, che ad agosto ha compiuto 33 anni, è fisiologicamente fuori da un progetto a lungo termine. A questo si aggiunge un feeling storicamente scarso con Mancini: nel suo primo mandato, il CT jesino lo convocò solo in una manciata di occasioni, ignorandolo quasi del tutto prima del trionfo a Euro 2020.

Scheda Dati: Il ringiovanimento dell’Italia di Roberto Mancini Profilo Convocato Status in Nazionale Motivazione del CT Kouadio / Inacio / Zoma Nuovi Inserimenti Apertura di un nuovo ciclo basato sui giovani. Matteo Politano (33 anni) Escluso Ragioni anagrafiche e scarso feeling storico. Federico Bernardeschi Escluso Taglio dei “veterani” del primo ciclo Mancini.

Chi gioca titolare nel Napoli tra Politano e Favasuli?

Se la porta della Nazionale sembra essersi chiusa definitivamente, quella della titolarità nel Napoli ha iniziato a scricchiolare pericolosamente. Molto ha a che fare con l’ultima partita di campionato contro il Bologna. Matteo ha giocato i primi 45 minuti in modo opaco: a parte un cross deviato a lato da Hojlund, ha combinato molto poco. Una prestazione che ha spinto Massimiliano Allegri a una scelta drastica, lasciandolo negli spogliatoi all’intervallo.

Al suo posto è entrato Costantino Favasuli, il classe 2004 prelevato in estate dal Catanzaro. E con lui, la musica sulla fascia destra è cambiata radicalmente. Già autore di un buon ingresso contro l’Arsenal in Champions League, Favasuli ha letteralmente incendiato la corsia. Tra accelerazioni, dribbling e iniziative di grande personalità, ha strappato gli applausi di uno Stadio Maradona che lo ha immediatamente adottato. La ciliegina sulla torta è stata l’assist decisivo: Favasuli ha trovato spazio a destra e ha fatto partire un centro basso perfetto che Lobotka ha trasformato nell’1-0. Il tutto mentre Politano guardava e applaudiva dalla panchina, consapevole che da quel momento le gerarchie di Allegri non sarebbero state più le stesse.

Scheda Dati: Il ballottaggio sulla fascia destra della SSC Napoli Profilo Giocatore Punti di Forza Status Attuale (Gestione Allegri) Matteo Politano Esperienza, tiro a giro, conoscenza tattica. In calo. Sostituito all’intervallo. Costantino Favasuli Fame, accelerazione, imprevedibilità. In ascesa. Assist decisivo vs Bologna.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Il momento di Matteo Politano è la fotografia spietata del ciclo biologico di un calciatore. A 33 anni, per un esterno offensivo che ha sempre fatto dello strappo breve la sua arma principale, è fisiologico perdere un tempo di gioco. Roberto Mancini lo ha capito guardando al futuro della Nazionale, e Massimiliano Allegri lo sta capendo gestendo il presente del Napoli. L’esplosione di Favasuli non deve essere vista come una bocciatura definitiva per Politano, ma come una necessaria evoluzione della rosa. In una stagione massacrante, l’esperienza dell’ex Inter sarà ancora vitale a gara in corso o in partite bloccate, ma la titolarità inamovibile è ormai un ricordo. Il passaggio di consegne sulla fascia destra è ufficialmente iniziato.

📊 Nota metodologica:

La lista dei convocati della Nazionale Italiana e le motivazioni legate al ringiovanimento della rosa riflettono i comunicati ufficiali diramati dalla FIGC in vista degli impegni di Nations League. L’analisi del ballottaggio interno alla SSC Napoli si basa sui dati statistici e sulle scelte tecniche operate da Massimiliano Allegri durante l’ultimo turno di campionato contro il Bologna. La lista dei convocati della Nazionale Italiana e le motivazioni legate al ringiovanimento della rosa riflettono i comunicati ufficiali diramati dalla FIGC in vista degli impegni di Nations League. L’analisi del ballottaggio interno alla SSC Napoli si basa sui dati statistici e sulle scelte tecniche operate da Massimiliano Allegri durante l’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2026.

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